Ở căn hộ cao cấp cũng… bất an

C ĂN HỘ CAO CẤP NHƯNG KHÔNG CÓ 1 CỬA HÀNG TIỆN LỢI

Thời điểm năm 2018 - 2019, khu căn hộ thương mại dịch vụ Đông Dương - Kingdom 101 trở nên nổi tiếng bởi vị trí rất đẹp, ngay trung tâm Q.10, TP.HCM, việc sở hữu căn hộ nơi đây trở thành niềm tự hào của gia chủ.

Khu căn hộ thương mại dịch vụ Đông Dương - Kingdom 101 D.K

"Hơn nữa, chủ đầu tư (CĐT) quảng cáo rằng trong khu căn hộ, sẽ có trung tâm thương mại, công viên, và dành cả tầng 4 để cung cấp các dịch vụ nhà hàng, cà phê, spa... Thế nhưng, sau 3 năm nhận nhà, toàn khu chỉ có mỗi cái hồ bơi, khu trò chơi trẻ em thì nghèo nàn, phòng tập thể dục thì nhỏ, còn tất cả các hạng mục khác vẫn nằm trên hình, trên tờ rơi quảng cáo. Gọi là khu căn hộ cao cấp nhưng không có 1 cửa hàng tiện lợi", bà N.T.H, một cư dân bức xúc.

Dù tiện ích khá "nghèo nàn" nhưng cư dân phải đóng phí quản lý (PQL) rất cao. Theo bà T.N.T, một cư dân tại đây, mức PQL bà phải đóng từ tháng 10.2020 - 6.2022 là 23.000 đồng/m2, từ tháng 7.2022 đến nay là 17.000 đồng/m2. "PQL này là quá cao so với những gì chúng tôi được thụ hưởng. Ngoài cư dân, CĐT cũng phải có nghĩa vụ đóng PQL trên phần diện tích riêng của họ như: tầng hầm B1, B2, khu vực nhà trẻ, khu vực thương mại tầng 4, các căn hộ chưa bán được, các căn hộ được CĐT khuyến mãi miễn PQL 2 năm… nhưng chúng tôi được biết, họ chưa hề thanh toán khoản phí này vào quỹ vận hành trong khi vẫn thu đủ tiền PQL của cư dân. Chúng tôi nghi ngờ CĐT đang cố tình nâng PQL của cư dân để bù vào những chi phí lẽ ra họ phải có nghĩa vụ thanh toán. Dù rất nhiều lần cư dân chúng tôi yêu cầu họ giải trình về những khoản đã thu chi nhưng họ đều không trả lời. Tôi nhận thấy CĐT có dấu hiệu không minh bạch về tài chính", ông N.P.T, cư dân ở đây, phản ánh.

T ÌNH HÌNH RỐI REN

Bên cạnh đó, cư dân chung cư đang cảm thấy bất an bởi có quá nhiều chuyện xảy đến, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự và cuộc sống của cư dân.

Bà T.N.Q.C, cư dân block A, cho biết: "CĐT tự lựa chọn một đơn vị chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà chung cư làm đơn vị quản lý vận hành. Hệ lụy là, qua nhiều năm với hơn 3 trưởng ban quản lý thiếu kinh nghiệm xử lý sự cố, không có sổ tay quản lý vận hành, không có sổ tay cư dân, sự cố xảy ra phải chờ cư dân phản đối, lên tiếng ầm ĩ thì mới chịu khắc phục. Đến cuối tháng 8 vừa rồi, với lý do là kinh doanh không hiệu quả, họ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng vào ngày 31.8, rút toàn bộ nhân sự kỹ thuật, lễ tân, nhân viên ban quản lý... trước kỳ nghỉ lễ 2.9, cả khu trở thành "vườn không nhà trống" khiến cư dân hoảng loạn, phải cầu cứu chính quyền P.14, Q.10 cũng như nhờ sự hỗ trợ của công an phường, công an quận".

Về vấn đề Ban quản trị (BQT), từ tháng 4.2023, BQT đã làm đơn từ nhiệm tập thể vì lý do CĐT không hợp tác, chưa bàn giao kinh phí bảo trì, kinh phí vận hành cùng hồ sơ của tòa nhà, chiếm quyền quản lý, vận hành, gây cản trở hoạt động của BQT. Tuy nhiên, đến nay, chưa có BQT mới thay thế. Cư dân chẳng biết bám víu vào đâu mỗi khi có sự cố.

Và điều cư dân ở đây bức xúc hơn chính là đã nhiều năm kể từ ngày bàn giao căn hộ nhưng chưa nhận được sổ hồng. "Theo hợp đồng đã ký, trong 12 tháng kể từ ngày bàn giao nhà, CĐT phải giao sổ hồng cho cư dân, tuy nhiên đến nay chúng tôi vẫn chưa cầm được sổ hồng. Chủ đầu tư đã 2 lần yêu cầu chúng tôi nộp hồ sơ để làm sổ. Lần 1 không biết lý do gì không ra được sổ nên CĐT yêu cầu cư dân nộp lại một số hồ sơ; lần 2 nộp lại hồ sơ kèm theo trưng cầu thay đổi công năng của tầng trệt (nhà sinh hoạt cộng đồng) với tầng 4. Và chúng tôi không biết đến khi nào được cấp sổ, cũng chẳng biết hỏi ai về việc cấp sổ?", cư dân T.N.T.T bức xúc.

Ngoài ra, cư dân nơi đây còn phản ánh việc CĐT tự ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ, hợp đồng thuê ban quản lý, thuê bảo vệ… mà không thông qua đấu thầu, không lấy ý kiến cư dân, việc mua bảo hiểm cháy nổ có dấu hiệu "thông đồng" giữa thành viên BQT và đơn vị được chọn ký hợp đồng.

"Chúng tôi đã từng làm đơn trình bày các vấn đề nêu trên gửi đến CĐT, các cơ quan chức năng để nhờ can thiệp, giải quyết; thế nhưng đến nay, điều chúng tôi nhận được chỉ là sự im lặng. Chúng tôi chẳng biết phải sống trong sự hoang mang, lo sợ, bất an này đến khi nào?", cư dân T.N.T.T than thở.