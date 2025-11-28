Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Sản phẩm

Ổ cứng HDD 69 TB có thể ra mắt vào năm 2030

Khải Minh
Khải Minh
28/11/2025 08:46 GMT+7

Một đột phá công nghệ mới trong phòng thí nghiệm vừa mở ra khả năng sản xuất ổ cứng HDD dung lượng 69 TB trong vài năm tới.

Theo ITHome, một đột phá công nghệ vừa được thử nghiệm thành công đã đưa dung lượng mỗi đĩa từ bên trong ổ cứng HDD (platter) đạt mốc 6,9 TB - cao gấp đôi so với các sản phẩm thương mại hiện nay. Với mức dung lượng này, việc sản xuất ổ cứng có tổng dung lượng từ 55 TB đến 69 TB đã trở thành khả năng rõ rệt, dù chưa xuất hiện trên thị trường.

Các mẫu ổ cứng đang được thương mại hóa hiện nay thường sử dụng khoảng 10 đĩa, mỗi đĩa có dung lượng khoảng 3 TB, để đạt tổng dung lượng 30 TB. Việc nâng dung lượng từng đĩa lên 6,9 TB cho phép đạt mức dung lượng hơn gấp đôi mà không cần thay đổi hình thức vật lý của thiết bị. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhu cầu lưu trữ dữ liệu quy mô lớn tiếp tục tăng mạnh, nhất là trong các trung tâm dữ liệu và lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo).

Ổ cứng HDD 69TB có thể ra mắt vào năm 2030 - Ảnh 1.

Lộ trình tăng dung lượng đĩa từ của Seagate đến năm 2033, với mục tiêu đạt trên 10 TB mỗi đĩa từ và ổ cứng HDD trên 80 TB.

ẢNH: SEAGATE

Công nghệ đứng sau bước tiến này là ghi từ có hỗ trợ nhiệt (HAMR), kết hợp với kỹ thuật tinh chỉnh cấu trúc bề mặt đĩa để giảm kích thước hạt từ tính, từ đó tăng mật độ dữ liệu. Tuy nhiên, đĩa cứng 6,9 TB vẫn đang trong giai đoạn phát triển và theo lộ trình được công bố, sẽ chưa được thương mại hóa trước năm 2030.

Trước thời điểm đó, các phiên bản đĩa cứng với dung lượng lần lượt 4 TB, 5 TB và 6 TB sẽ được đưa vào sản xuất trong các năm 2027, 2028 và 2029. Lộ trình tiếp theo còn dự kiến nâng dung lượng mỗi đĩa lên từ 7 TB đến 15 TB trong giai đoạn sau năm 2031, mở ra khả năng ổ cứng đạt quy mô hàng petabyte vào cuối thập kỷ tới.

Dù cho ổ cứng SSD ngày càng phổ biến, ổ cứng truyền thống vẫn giữ vai trò then chốt trong lưu trữ lâu dài nhờ chi phí thấp và dung lượng cao. Việc tiếp tục mở rộng dung lượng trên cùng diện tích vật lý sẽ giúp ngành lưu trữ duy trì khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe, đặc biệt trong môi trường AI và dữ liệu lớn.

Dung lượng HDD Seagate Lưu trữ dữ liệu
