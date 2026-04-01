Ổ cứng sắp 'tuyệt chủng' vì công nghệ lưu trữ đột phá

Kiến Văn
Kiến Văn
01/04/2026 07:18 GMT+7

Khi công nghệ lưu trữ ngày càng phát triển, nhiều người có thể tự hỏi rằng liệu nền văn minh có đang đạt đến giới hạn về dung lượng và tốc độ của ổ cứng truyền thống.

Những ổ cứng HDD lớn nhất trên thị trường hiện đã vượt qua ngưỡng 30 TB, với một số mẫu thậm chí còn sử dụng khí heli để tối ưu hóa hiệu suất và tăng khả năng chứa đĩa. Trong khi ổ cứng SSD đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong cộng đồng game thủ, một bước tiến đột phá mới trong công nghệ lưu trữ có thể đến từ... DNA và khiến ổ cứng hiện tại sớm trở nên lỗi thời.

Ổ cứng sắp 'tuyệt chủng' vì công nghệ lưu trữ đột phá - Ảnh 1.

Ổ đĩa DNA đang hoàn thiện để sớm thay thế cho ổ cứng truyền thống

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH BGR

Theo BGR, nhóm nghiên cứu tại Đại học Missouri (Mỹ) đã công bố những tiến bộ đáng chú ý trong việc phát triển "ổ đĩa DNA". Được công bố trên tạp chí PNAS Nexus, nghiên cứu của họ mô tả cách sao chép dữ liệu lên một "khuôn mẫu DNA phổ quát" thông qua các vi mạch có độ dài khác nhau được nung nóng, tương tự như việc tạo ra thẻ đục lỗ từ các phân tử DNA.

Sự vượt trội của lưu trữ DNA so với ổ cứng hiện tại

Mặc dù nhóm nghiên cứu đã gặp phải nhiều thách thức, như chi phí sao chép dữ liệu cao và khó khăn trong việc ghi đè thông tin, nhưng họ đã đạt được bước đột phá quan trọng. Bằng cách áp dụng cơ chế tương tự như cách virus lây nhiễm vào DNA của tế bào, họ đã làm cho quá trình ghi dữ liệu trở nên "nhanh chóng" và "tiết kiệm chi phí", mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi trong tương lai.

DNA có thể lưu trữ một lượng dữ liệu khổng lồ, lên đến 215 triệu gigabyte mỗi gram. Nhóm nghiên cứu đã đạt được mật độ dữ liệu khoảng 25 base trên mỗi bit, tương đương với khoảng 240 triệu bit trong một bộ gen người hoàn chỉnh. Điều đó cho thấy ổ đĩa DNA có thể cực kỳ tiết kiệm không gian.

Ngoài khả năng lưu trữ lớn, ổ đĩa DNA còn có thể thực hiện ghi và đọc dữ liệu song song giúp tăng tốc độ xử lý. Hơn nữa, công nghệ này có thể triển khai các mạch logic mờ, mang lại sự linh hoạt cho máy tính.

Tuy nhiên, ổ đĩa DNA cũng không thiếu nhược điểm. Hệ thống máy tính cần phải giải mã và tách dữ liệu từ các phân tử và mặc dù có những cải tiến như "dấu hiệu tách dữ liệu bằng lỗ nano", tốc độ đọc hiện tại chỉ đạt 10 bit mỗi giây, chậm hơn nhiều so với ổ cứng HDD và SSD. Nhưng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, có thể một ngày nào đó ổ đĩa DNA sẽ sẵn sàng cho thị trường.

Nhu cầu lưu trữ tăng cao vì AI, ổ cứng cũ bỗng có giá

Nhu cầu lưu trữ tăng cao vì AI, ổ cứng cũ bỗng có giá

