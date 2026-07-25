Ổ dịch ký sinh trùng lan 9 bang Mỹ, nghi liên quan rau diếp

FDA ngày 24.7 cho biết đợt bùng phát hiện ghi nhận các ca bệnh tại 9 bang, gồm Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania và West Virginia.

Theo dữ liệu dịch tễ do CDC thu thập, tổng cộng 1.947 người nhiễm ký sinh trùng Cyclospora được cho là có liên quan việc ăn thực phẩm tại các nhà hàng Taco Bell ở 9 bang trên. Ít nhất 98 người đã nhập viện, song chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

Các cơ sở của Taylor Farms Mexico tại Doctor Mora, bang Guanajuato (Mexico) ngày 20.7.2026 ẢNH: REUTERS

Cơ quan y tế bang Oklahoma cho biết đang phối hợp với FDA để xác định liệu có thêm ca bệnh nào trong đợt bùng phát này hay không.

Cyclospora là ký sinh trùng có thể gây bệnh đường ruột, thường liên quan thực phẩm hoặc nước bị nhiễm bẩn. Các triệu chứng có thể gồm tiêu chảy kéo dài, đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và sụt cân.

Các ca nhiễm Cyclospora đã được ghi nhận tại ít nhất 41 bang của Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, giới chức y tế vẫn đang xác định bao nhiêu ca trong số này có liên quan trực tiếp đến đợt bùng phát do rau diếp iceberg cắt nhỏ do Taylor Farms cung cấp và được phục vụ tại Taco Bell.

Một số bang cho biết chưa tìm thấy bằng chứng liên hệ các ca bệnh tại địa phương với đợt bùng phát đa bang nói trên. Cơ quan y tế Nebraska, Rhode Island, New Mexico và Maryland nói với Reuters rằng các ca cyclosporiasis được báo cáo tại những bang này trong năm nay chưa được xác định có liên quan đến ổ dịch gần đây.

Tại New Hampshire, giới chức y tế xác nhận 9 ca nhiễm Cyclospora có liên quan rau diếp Taylor Farms bị thu hồi, được phục vụ tại căng tin của Trung tâm Y tế Cheshire. Cơ quan chức năng đang điều tra thêm các ca bệnh có khả năng liên quan.

Sở y tế Oregon cho biết 2 cư dân của bang nhiễm Cyclospora trong đợt bùng phát đa bang đang diễn ra. Cả hai gần đây đã đi đến các bang nằm trong danh sách thu hồi rau diếp cắt sẵn.

Trong khi đó, giới chức y tế Bắc Carolina cho biết số ca cyclosporiasis gia tăng tại bang này dường như không liên quan ổ dịch tại Taco Bell. Các bệnh nhân tại đây thường báo cáo từng tiếp xúc với rau mùi tây, rau ngò và rau diếp.

Michigan là bang bị ảnh hưởng nặng nhất trong đợt bùng phát liên quan Taco Bell. Ngày 24.7, bang này báo cáo 8.176 ca nghi mắc bệnh đường ruột, tăng 532 ca so với một ngày trước đó.

Ngày 17.7, Taylor Farms đã thu hồi rau diếp iceberg có nguồn gốc từ miền trung Mexico. Đợt thu hồi bao gồm sản phẩm được bán tại cửa hàng bán lẻ, phục vụ tại nhà hàng và phân phối cho các khách hàng dịch vụ thực phẩm.

FDA kêu gọi người dân tiếp tục tránh sử dụng toàn bộ sản phẩm nằm trong danh sách thu hồi của Taylor Farms.

Theo Reuters dẫn một nguồn thạo tin, Taylor Farms đã tạm thời đóng cửa cơ sở chế biến tại miền trung Mexico mà giới chức y tế Mỹ cho là có liên quan đến đợt bùng phát.