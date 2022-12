Ợ nóng có thể gây ra đau thắt họng không?

Người bị ợ nóng cần tránh ăn các món có nhiều dầu mỡ, đồ chiên xào hay trái cây có nồng độ a xít cao như cam, quýt. Thức ăn khó tiêu nằm ở dạ dày càng lâu thì càng dễ gây ợ nóng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Dù ợ nóng không phải là bệnh nguy hiểm nhưng người mắc cần đi khám nếu các triệu chứng ngày càng tồi tệ hoặc cản trở cuộc sống. Nếu ợ nóng thường xuyên xuất hiện thì đây có thể là dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Đây là dạng nặng hơn của ợ nóng.

Ợ nóng ngoài các triệu chứng như nóng rát ngực, đắng miệng còn là cảm giác nóng rát, đau hay cảm giác thắt nghẹn ở cổ họng. Người bệnh còn bị các triệu chứng khác như ho, hôi miệng, khàn giọng, đặc biệt là vào buổi sáng.





Nếu kéo dài, bệnh còn dẫn đến một số biến chứng như loét và tổn thương thực quản, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư thực quản. Do đó, nếu người bệnh nghi ngờ mình bị ợ nóng hay trào ngược dạ dày thực quản thì cần sớm đến bác sĩ kiểm tra.

Ngoài ra, một số vấn đề sức khỏe khác cũng có thể gây đau thắt cổ họng, chẳng hạn như dị ứng với thực phẩm, vết đốt côn trùng hay một số loại thuốc. Một tên gọi khác của tình trạng phản ứng dị ứng này là sốc phản vệ. Nó thường xảy ra vài phút hoặc vài giờ sau khi tiếp xúc với chất gây dị ứng. Nếu là sốc phản vệ, người mắc còn xuất hiện một số triệu chứng khác như đau dạ dày, ngứa miệng hoặc mắt.

Đau thắt cổ họng còn có nguyên nhân là do viêm hạch bạch huyết ở họng, viêm amidan, viêm họng do liên cầu khuẩn hay bướu cổ. Bên cạnh đó, đau thắt cổ họng không phải lúc nào cũng do vấn đề sinh học mà đôi khi còn do yếu tố tâm lý. Căng thẳng, lo âu mạn tính cũng gây đau thắt cổ họng, theo Healthline.