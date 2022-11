'O Sen' Ngọc Mai trải lòng việc chưa làm đám cưới với Quốc Nghiệp

'Quốc Nghiệp hỗ trợ tôi rất nhiều khi thi Ca sĩ mặt nạ'

* Chào Ngọc Mai. Trước khi tham gia Ca sĩ mặt nạ, chị từng có thời điểm ở nhà chăm lo tổ ấm để chồng phát triển sự nghiệp. Khoảng thời gian đó với chị thế nào?

- Đó là sự chọn lựa của tôi. Mỗi thời điểm, tôi sẽ chọn cái gì đó quan trọng để sắp xếp. Tôi biết rằng nghề của mình dài hơn, trong khi nghề của anh Quốc Nghiệp có giới hạn. Tôi chia rất rõ ràng. Anh Quốc Nghiệp tuổi xiếc có giới hạn. Bây giờ anh trở về để hậu thuẫn, con cái đã đi học, mẹ đi dạy, cuộc sống rất bình thường, bình dị. Tất cả công việc tôi nhận, sướng khổ là do mình, cân bằng như thế nào là cách lựa chọn của mỗi người.

* Trong khoảng thời gian đó, với những người chưa biết, họ sẽ cho rằng Ngọc Mai dựa vào danh tiếng của chồng. Chị đối diện với điều đó thế nào?

- Những bình luận tiêu cực về tôi chỉ số ít. Vì có rất nhiều người biết đến tôi. Tôi có phân khúc khán giả riêng. Chính họ là những người nuôi dưỡng, động viên tôi. Tôi có những nơi hát riêng biệt, mặc dù không quá đại chúng. Không hẳn tôi bị những lời kia đâu, ai không biết sẽ không biết, ai biết sẽ rất biết. Đúng là tôi có đôi lúc chạnh lòng, nhưng may mắn bản thân đã chuyển hướng những suy nghĩ của mình. Con đường học hành của tôi đã xong hết, tôi không nổi tiếng về mặt xã hội nhưng trong giới ai cũng biết tôi. Đó là những cái tôi tự động viên mình. Khi đó tôi vẫn làm nghề nhưng theo 1 cách khác.

* Có bao giờ chị nghĩ giờ là lúc Quốc Nghiệp phải trả lại khoảng thời gian anh ấy đi thi quốc tế, chị ở nhà chăm con không?

- Anh Quốc Nghiệp đỡ đần, động viên tôi rất nhiều trong khoảng thời gian tôi thi Ca sĩ mặt nạ. Đôi khi tôi đi quay về khuya rất chạnh lòng, trong khi sức khỏe không cho phép. Khi tôi tham gia cuộc thi, chồng phải chăm con, chăm vợ. Nói để trả thù anh Nghiệp thì không công bằng, vì hồi đó cực hơn nhiều. Tôi nghĩ vợ chồng phải đỡ đần nhau. Ở nhà tôi không có người giúp việc vì muốn gia đình có không gian riêng. Mặc dù cực 1 chút nhưng tình cảm gia đình sẽ khắng khít, có trách nhiệm lẫn nhau.

Tôi muốn truyền cảm hứng cho mọi người, đừng nghĩ khi theo sự nghiệp sẽ bỏ gia đình. Tôi biết cái gì làm trước, làm sau. Như tôi muốn dạy học trò nhưng bận việc gia đình nên đã thuê phòng sát bên nhà, có thể giờ nghỉ giải lao, nghỉ trưa về chăm sóc gia đình. Kể cả bạn là mẹ bỉm sữa, bận bịu trong công việc, chúng ta phải nên yêu thương mình để cuộc sống mình ổn định.

* Quốc Nghiệp có chia sẻ rằng khi Ngọc Mai trở lại nghệ thuật, anh sẽ đi theo chăm sóc, quan sát việc ăn mặc của vợ. Chị có áp lực điều đó không?

- Tôi quen nên thấy bình thường. Bộ hình hiện tại hơi táo bạo đối với tôi. Tôi phải đi hỏi học trò vì tôi không tự tin. Anh Quốc Nghiệp phải duyệt mới được nhưng duyệt rồi tôi vẫn cảm thấy không ổn. Lâu lâu phải đổi mới 1 tí để tự tin hơn nhưng bản thân tôi đã quen. Tôi đi đâu xa cũng phải đặt vé cho anh ấy đi cùng. Trong nhà, chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Anh ấy làm gì cũng hỏi tôi. Facebook anh ấy ai nhắn tin, tôi muốn đọc lúc nào thì đọc. Ngược lại, anh ấy có thể vào tài khoản của vợ, tất cả đều chung.

* Nhưng một số khán giả không tinh tế sẽ nói Quốc Nghiệp núp bóng vợ. Bản thân chị có nghĩ đến trường hợp này?

- Mọi người đều biết anh Quốc Nghiệp đã có chỗ đứng nhất định, đã lo hết cho gia đình. Anh ấy đã làm tròn vai trước đó, bây giờ anh làm tiếp vai mới. Đó là do suy nghĩ của mọi người, hạnh phúc của tôi, họ nói gì kệ họ. Tôi quan trọng mình trước, hạnh phúc của tôi, tôi phải giữ gìn. Nếu chỉ nghe thế gian thì làm sao giữ được. Quan điểm của hai vợ chồng tôi là sẽ làm gì thấy phù hợp, an yên trước mới đem an yên đến cho mọi người. Cuộc sống của 2 vợ chồng vô cùng đơn giản, không một lời nói nào có thể làm xáo động tinh thần vì những cái tiêu cực tôi sẽ né ra.

'Quốc Nghiệp nói tôi thông minh khi lấy anh ấy làm chồng'

* Sau 7 năm về chung nhà, Ngọc Mai có mong cầu một đám cưới hoành tráng với Quốc Nghiệp?





- Hoành tráng hay không tôi vẫn chưa biết. Vì “gu” của tôi là mời những người thân thiết. Tôi đã có 3 bộ hình cưới. Thời đại này đã khác, không như xưa, miễn sao mình sống hạnh phúc với nhau là được. Thật ra gia đình đã có làm lễ nhỏ, còn chuyện với quan khách ngày nào tổ chức cũng được. Đó là sự ra mắt, mời bạn bè đến chung vui. Bây giờ rõ ràng mọi người đang chứng kiến sự hạnh phúc của tôi. Tất cả những cảm xúc của con người, mình cảm nhận nó đầy đủ nó sẽ đầy đủ. Anh Quốc Nghiệp rất muốn 2 con sẽ cầm váy cho tôi lên lễ đường. Bây giờ anh ấy chưa muốn cưới vì muốn tôi sinh con tiếp. Nếu mà sinh nữa biết bao giờ mới cưới, vì tôi mập lên rồi phải chờ ốm lại. Giờ mà sinh con nữa là không làm việc được. Lúc nào anh ấy cũng mong muốn như vậy nhưng con cái tôi để tùy duyên.

* Trong hôn nhân, Ngọc Mai có phải là người hay ghen?

- Phụ nữ nào mà không ghen. Tôi đã quán triệt những “hó hé” đầu tiên khi yêu anh Nghiệp. Mỗi người sẽ có suy nghĩ, cách riêng, còn tôi thì cắt ngay từ bước đầu tiên. Tôi không quản lý Facebook anh nhưng có thể vào lúc nào mình thích. Hai vợ chồng tôi không quá quan trọng chuyện đó.

* Đâu là lúc 2 anh chị mâu thuẫn căng thẳng nhất?

- Ngày nào chúng tôi cũng có cái này cái khác, nhất là khi làm việc mệt mỏi thì chuyện nhỏ cũng thành căng thẳng. Căng thẳng hay không là do mình, tôi cũng rút được kinh nghiệm khi nào căng thẳng sẽ nghĩ trong tâm sự biết ơn. Có những cái tôi phải luyện tập. Khi dịch bệnh, chồng bị stress rất nhiều, tôi có thiền nên phải xoay chuyển tâm lý anh ấy. Bây giờ anh ấy cũng ngộ ra được.

* Quốc Nghiệp từng chia sẻ anh ấy là người sợ vợ. Hỏi thật Ngọc Mai có thấy mình dữ không?

- Ngày xưa tôi sợ anh ấy, nhưng là lùi 1 bước tiến 10 bước. Bây giờ anh Quốc Nghiệp đã trở thành phiên bản khác trước đó. Ai nhìn mặt tích cực thì tốt, còn nhìn tiêu cực thì nói anh rất sợ vợ. Tôi thấy sợ vợ cũng được, không có gì sai. Như ngày xưa có những suy nghĩ khác, để cân đối lẫn nhau miễn sao sống cuộc đời không ảnh hưởng ai, lợi mình và lợi người mới làm, đó là quy tắc của gia đình. Kể cả chuyện đi hát làm nghề, chỉ vơ vét về mình đừng bao giờ mơ thành công.

* Chị có nghĩ mình là một người giỏi trong việc thay đổi tính cách của chồng không?

- Anh Quốc Nghiệp nói sự thông minh nhất của tôi là lấy được anh ấy. Bây giờ nghĩ lại anh ấy cũng rất thông minh khi lấy tôi. Đó là tố chất người ta có sẵn, tôi chỉ khơi dậy cái đó. Thực tế ai cũng có sẵn hạt giống, nhưng hạt giống được tưới bằng nước thiện lành sẽ nở lên một bông hoa, còn không được tưới sẽ mãi như vậy. Tôi thấy được điều đó trong anh ấy mới yêu và lấy anh ấy. Tôi nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. Mọi người thấy qua cách trả lời, nói chuyện của tôi rất chân thật. Sự chân thật đó là trí tuệ, hiểu biết của tôi, không phải sự bạo biện.

* Bé trai của chị có khiếu giống ba, chị có ủng hộ bé theo đuổi xiếc không?

- Cả hai bé đều có khiếu giống ba. Tất cả mọi thứ tôi đều cho con lựa chọn. Mình sinh con ra và nó có cuộc đời của nó. Còn việc tập xiếc là theo khả năng của cháu, nhưng đó là 1 bộ môn nghệ thuật để cho con được rèn luyện. Cháu phát triển về thể lực nên tôi khuyến khích nhưng không phải hướng con đi chuyên nghiệp. Tôi không có quyền mà sẽ để con quyết định. Con phải sống cuộc đời của con.

* Cảm ơn Ngọc Mai đã dành thời gian chia sẻ. Chúc chị thật nhiều sức khỏe và thành công hơn trong tương lai!