Ô tô 4 chỗ biến dạng trong vụ tai nạn liên hoàn trên QL1

Ngày 2.11, Công an Q.12 (TP.HCM) cùng Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) đang làm rõ vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên QL1, đoạn qua P.Thới An, Q.12.



Ô tô 4 chỗ bị biến dạng sau tai nạn liên hoàn, được xe cứu hộ di dời khỏi hiện trường T.K

Theo thông tin ban đầu, hơn 5 giờ ngày 2.11, dòng xe lưu thông trên QL1 hướng từ TP.Thủ Đức đi Q.Bình Tân, khi qua giao lộ QL1 - Lê Thị Riêng (P.Thới An, Q.12) khoảng 100 m thì xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 2 xe container, xe tải và ô tô 4 chỗ.

Trong đó, ô tô 4 chỗ biển số Hà Nội bị kẹp giữa hai phương tiện kích thước lớn khiến xe bị hư hỏng nặng, biến dạng.

Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô 4 chỗ chỉ có tài xế và người này bị thương, sau đó được người thân đến đưa vào bệnh viện.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông trên QL1 ùn ứ, kẹt xe kéo dài nhiều km.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn liên hoàn khiến giao thông trên QL1 ùn ứ kéo dài T.K

Lực lượng chức năng sau đó có mặt giải quyết hiện trường. Theo cảnh sát, nạn nhân chỉ bị xây xát, không nguy hiểm tính mạng. Đến 9 giờ cùng ngày, các xe gặp nạn được đưa ra khỏi hiện trường. Nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên QL1 (Q.12) đang được công an điều tra làm rõ.