Ô tô 7 chỗ tại Việt Nam rầm rộ ưu đãi, giảm giá cả trăm triệu đồng

Bất chấp doanh số thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm ngoái, áp lực cạnh tranh cùng với nguy cơ tồn kho khi thời gian bán hàng của năm 2026 đang dần khép lại, khiến hàng loạt mẫu mã tiếp tục được "tăng lực" trong cuộc đua giảm giá. Trong đó, các dòng ô tô 7 chỗ, từ những mẫu mã hút khách cho đến các dòng xe vốn kén khách, lần lượt được các nhà sản xuất, phân phối rầm rộ triển khai ưu đãi, giảm giá bán.

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Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bước sang tháng 11.2026 nhiều mẫu mã ô tô 7 chỗ thuộc các phân khúc SUV, Crossover hay MPV phổ thông… đang được áp dụng ưu đãi, giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó, phổ biến nhất là ưu đãi, hỗ trợ lệ phí trước bạ kèm theo quà tặng nhằm tạo sức hút với khách hàng mua xe dịp cuối năm.

Tháng 11.2026 nhiều mẫu mã ô tô 7 chỗ thuộc các phân khúc SUV, Crossover hay MPV phổ thông… đang được áp dụng ưu đãi, giảm giá từ vài chục đến cả trăm triệu đồng Ảnh: BÁ HÙNG

Cụ thể, trong tháng 11.2026, Ford Everest - mẫu SUV 7 chỗ đang bán chạy nhất thị trường được Ford Việt Nam triển khai ưu đãi với hầu hết các phiên bản. Trong đó, phiên bản Everest Platium 2.0L 4x4 có giá niêm yết 1,44 tỉ đồng được hãng xe Mỹ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách mua xe. Bản Everest Platium 2.0L 4x2 giảm giá 30 triệu đồng. Trong khi đó hai phiên bản. Everest Active 2.0L 4x2 và Everest Sport 2.0L 4x2 có giá từ 1,129 - 1,209 tỉ đồng đều được hãng giảm 35 triệu đồng.

Không chỉ Ford Everest, Isuzu mu-X mẫu xe bán chậm nhất phân khúc SUV 7 chỗ cũng đang được hãng xe Nhật giảm hơn 200 triệu đồng tại nhiều đại lý trên toàn quốc. Theo đó, Isuzu tung ra chương trình khuyến mãi, tiết kiệm tới 18% đối với dòng xe mu-X nhưng chỉ dành riêng cho ba phiên bản Premium, Prestige và Sport. Tham khảo thực tế, một tư vấn bán hàng tại đại lý Isuzu Thuận An, TP.HCM cho biết Isuzu mu-X Premium 4x4 AT đang được chào giá 1,071 tỉ đồng, giảm 231 triệu đồng so với mức niêm yết 1,302 tỉ đồng.

Isuzu mu-X mẫu xe bán chậm nhất phân khúc SUV 7 chỗ cũng đang được hãng xe Nhật giảm hơn 200 triệu đồng tại nhiều đại lý trên toàn quốc Ảnh: ĐÌNH TUYÊN

Hai phiên bản còn lại cũng được giảm hơn 200 triệu đồng. Cụ thể, mu-X Prestige 4x2 AT có giá thực tế 986 triệu đồng, thấp hơn 223 triệu đồng so với mức niêm yết 1,209 tỉ đồng. Trong khi đó, bản Sport 4x4 AT giảm 218 triệu đồng, từ 1,204 tỉ đồng xuống còn 986 triệu đồng.

Cuộc đua giảm giá cũng đang diễn rầm rộ ở phân khúc Crossover 7 chỗ, trong đó đáng chú ý nhất là các mẫu mã của Hyundai. Trong tháng 11.2026, hãng xe Hàn Quốc áp dụng mức giảm 68 triệu đồng đối với mẫu Hyundai Palisade. Trong khi đó, Hyundai Santa Fe tiếp tục được ưu đãi, giảm giá lên tới 220 triệu đồng.

KIA Sorento cũng được giảm giá từ 20 - 30 triệu đồng, kèm quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất, tùy phiên bản. Cùng với KIA Sorento, Trường Hải (THACO AUTO) cũng áp dụng chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với mẫu Mazda CX-8, đưa giá bán thực tế mẫu xe này sau ưu đãi về mức 889 triệu đồng. Trong khi hai phiên bản Mitsubishi Destinator cũng đang được áp dụng ưu đãi giảm giá từ 43 - 78 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hai phiên bản Premium và Ultimate về mức 702 - 812 triệu đồng. Khách mua bản Destinator Ultimate trong tháng này còn được tặng phiếu nhiên liệu trị giá 25 triệu đồng.

Hai phiên bản Mitsubishi Destinator cũng đang được áp dụng ưu đãi giảm giá từ 43 - 78 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hai phiên bản Premium và Ultimate về mức 702 - 812 triệu đồng Ảnh: CHÍ TÂM

Kích tính nhất ở phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ khi hầu hết các mẫu mã tham gia phân khúc này đều đang lao vào cuộc đua ưu đãi, giảm giá để tăng tính cạnh tranh cũng như sức hút với khách hàng.

Trong đó, Hyundai Stargazer tiếp tục dẫn đầu cuộc đua giảm giá khi có tổng giá trị khuyến mãi tối đa lên đến 117 triệu đồng. Honda BR-V cũng "tăng tốc" trong cuộc đua giảm giá khi cả hai phiên bản BR-V L, G đều được giảm giá tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, ưu đãi lãi suất… Ngoài ra, khách mua bản BR-V L còn nhận được 1 năm bảo hiểm Honda. Tổng giá trị ưu đãi cho dòng xe này lên đến 115 - 142 triệu đồng.

Các mẫu MPV 7 chỗ của Toyota cũng được hãng mạnh tay triển khai ưu đãi trong tháng 11.2026. Trong đó, Avanza Premio có mức giảm 65 - 70 triệu đồng; Veloz Cross giảm 73 - 75 triệu đồng; Innova Cross giảm 45 - 60 triệu đồng. Ngay cả Mitsubishi Xpander - mẫu MPV 7 chỗ máy xăng bán chạy nhất thị trường cũng được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm giá từ 59 - 70 triệu đồng. Ngoài ra, một số phiên bản Xpander còn được tặng phiếu nhiên liệu.

Honda BR-V cũng "tăng tốc" trong cuộc đua giảm giá khi cả hai phiên bản BR-V L, G đều được giảm giá tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, ưu đãi lãi suất Ảnh: BÁ HÙNG

Có thể thấy cuộc đua giảm giá, ưu đãi đang diễn ra rầm rộ ở các phân khúc ô tô 7 chỗ. Điều này mở ra cơ hội lớn với khách hàng mua ô tô 7 chỗ sử dụng gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ. Với người có nhu cầu mua xe thực sự, giai đoạn hiện tại vì thế vẫn được xem là khá thuận lợi để xuống tiền. Không chỉ bởi mức giảm đã tương đối lớn, sự cạnh tranh giữa các hãng và đại lý còn giúp người mua có thêm lựa chọn, dễ so sánh và thương lượng hơn.