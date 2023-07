Ô tô bán tải bị cháy rụi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Chiều 23.7, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Đội CSGT Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chạy qua địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ô tô bán tải.

Cụ thể, khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, ô tô bán tải mang BS 11C - 038.xx đang chạy trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khi đến Km52+400 (thuộc địa phận H.Gia Lộc) thì xe bất ngờ bốc cháy.

Xe ô tô bán tải bị cháy CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Đội CSGT H.Gia Lộc, thời điểm xảy ra cháy, trên ô tô bán tải có 3 người mang quốc tịch Trung Quốc. Những người này đi ô tô đến TP.Hạ Long (Quảng Ninh) du lịch, sau đó, đang trên cao tốc trở về theo hướng Hải Phòng - Hà Nội thì ô tô bất ngờ xảy ra sự cố.

May mắn, cả 3 người trên ô tô bán tải không bị thương. Sau khi xảy ra vụ cháy xe, nhận được tin báo, Đội 2 thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Hải Dương và Công an H.Gia Lộc triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phân luồng giao thông.

Lửa thiêu rụi chiếc ô tô bán tải CÔNG AN CUNG CẤP

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, chỉ trong thời gian ngắn, chiếc ô tô bán tải đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân xảy ra vụ cháy xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang được các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.