Xe Thị trường

Ô tô cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới?

Trần Hoàng
Trần Hoàng
23/08/2025 17:05 GMT+7

Thế hệ mới của ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 phiên bản 3 cửa vừa gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá cao hơn đời cũ khoảng 30 triệu đồng nhưng sở hữu hàng loạt thay đổi từ thiết kế, công nghệ đến khả năng vận hành.

Xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2010, đến nay MINI John Cooper Works liên tục được nâng cấp để phù hợp với xu hướng mới, nhưng vẫn giữ nét cá tính và cảm giác lái go-kart đặc trưng. Tuy nhiên, với MINI John Cooper Works 2025 thuộc thế hệ mới nhất, MINI đã nâng tầm mẫu xe này lên một đẳng cấp mới với sự "lột xác" toàn diện từ thiết kế, công nghệ đến khả năng vận hành.

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 1.

Sau vài tháng phân phối tại nhiều thị trường trên thế giới, trung tuần tháng 8.2025, MINI John Cooper Works 2025 thuộc thế hệ mới nhất chính thức được THACO AUTO (nhà nhập khẩu, phân phối chính hãng xe MINI tại Việt Nam) trình làng. Xe có hai phiên bản, gồm MINI John Cooper Works 3 cửa giá 2,529 tỉ đồng và MINI John Cooper Works Countryman ALL4 giá 2,789 tỉ đồng

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 2.

Vẫn giữ lại dáng vẻ nhỏ nhắn, linh hoạt nhưng MINI John Cooper Works 2025 điều chỉnh thiết kế theo hướng tối giản hơn

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 3.

Lưới tản nhiệt lớn hình bát giác màu đen bóng được mở rộng với các khe hút gió rộng, giúp làm mát động cơ hiệu quả. Hốc gió với họa tiết đỏ nổi bật đi kèm logo John Cooper Works thiết kế mới lấy cảm hứng từ đường đua

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 4.

Phiên bản MINI John Cooper Works 3 cửa trang bị mâm đúc thiết kế mới kích thước 18 inch, kiểu Lap Spoke phối 2 tông màu đi kèm bộ phanh hiệu năng cao MINI John Cooper Works màu đỏ

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 5.

Đuôi xe nổi bật với cánh gió tăng tính nhận diện và khí động học cho xe, ốp cản sau hình thang cùng ống xả đơn đặt giữa có kích thước lớn nhất trong lịch sử xe MINI

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 6.

Cụm đèn pha LED tích hợp chức năng mở rộng góc chiếu

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 7.

Không gian nội thất MINI John Cooper Works 2025 phiên bản 3 cửa nổi bật với các chi tiết phối hai tông màu đen - đỏ thể thao

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 8.

Vô-lăng trên MINI John Cooper Works 2025 phiên bản 3 cửa bọc da màu đen, khâu chỉ đỏ, cùng nan hoa chất liệu vải đen đỏ ở vị trí 6 giờ

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 9.

MINI John Cooper Works 2025 phiên bản 3 cửa trang bị ghế thể thao ôm sát người, chất liệu da nhân tạo kết hợp, vải dệt kim ở phần vai, cùng chỉ khâu đỏ đồng điệu với họa tiết trên bảng điều khiển

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 10.

Hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon 12 loa được trang bị tiêu chuẩn trên MINI John Cooper Works 2025 phiên bản 3 cửa

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 11.

Xe còn được trang bị màn hình giải trí trung tâm OLED 9,5 inch, cửa sổ trời Paronama, chìa khóa thông minh Comfort Access cho phép mở khóa cửa, khởi động xe bằng điện thoại, kèm thẻ khóa công nghệ NFC

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 12.

Điểm nhấn trên MINI John Cooper Works 2025 phiên bản 3 cửa chính là tính năng độc quyền Boost Mode - chế độ vận hành thể thao trong 10 giây, mang đến trải nghiệm nghiệm lái phấn khích. Chế độ lái đặc trưng tinh chỉnh vô-lăng, cho cảm giác phản hồi trực tiếp, bàn đạp ga nhạy hơn

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 13.

MINI John Cooper Works 2025 phiên bản 3 cửa sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít TwinPower Turbo, sản sinh công suất lên đến 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 380 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép được tinh chỉnh cho khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 6,1 giây, tốc độ tối đa lên đến 250 km/giờ

Ảnh: B.H

Ô tô hạng sang cỡ nhỏ đậm chất chơi MINI John Cooper Works 2025 có gì mới? - Ảnh 14.

Tại Việt Nam, MINI John Cooper Works 2025 có 8 lựa chọn màu sơn ngoại thất. Ngoài ra, người sở hữu xe có thể cá nhân hóa ngoại thất với nhiều tùy chọn màu sắc, từ thân xe, nóc xe, ốp gương đến các sọc trang trí. Với DNA tốc độ từ đường đua, thế hệ mới của MINI John Cooper Works 2025 khẳng định cá tính độc bản và hiệu năng hàng đầu. Đây được xem là lựa chọn hoàn hảo dành cho những tay lái đam mê tốc độ và cá tính khác biệt

Ảnh: B.H


