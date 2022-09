Ô tô con bị xe tải đâm và ‘bài học nhớ đời’ cho tài xế

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi một tài xế lái ô tô con trên quốc lộ, chạy song song với xe tải lớn, sau đó tạt đầu xe này tại “điểm mù” dẫn đến va chạm “thót tim”.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 2.9.2022 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn phường Tây Sơn, TP.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên ô tô lưu thông phía sau, thời điểm nói trên, một ô tô màu xanh nhạt hiệu Toyota Yaris đang di chuyển trên làn giữa trên Quốc lộ 1A, song song với một xe tải lớn trên làn đường trong cùng, sát dải phân cách.

Đáng nói, thay vì vượt hẳn lên hoặc nhường xe tải đi trước, tài xế ô tô con này duy trì vận tốc và đi song song với xe tải trên một đoạn đường khá dài. Khi vừa qua khu vực đền Quán Cháo, tài xế mới nhấn ga cho xe vượt lên, nhưng lại vội đánh lái qua làn đường bên trái ngay khu vực điểm mù của xe tải, dẫn đến va chạm. Ô tô con bị đâm xoay ngang và kéo lê một đoạn trước khi bị hất về phía trước.

May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tài xế xe tải sau đó phanh lại kịp thời, ô tô con chỉ hư hỏng nhẹ phần đuôi xe.





Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra bức xúc và “ngao ngán” với cách lái xe quá ẩu và “non” của tài xế ô tô con.

Facebook Trần Hiến phẫn nộ: “Tài xế xe con ngáo quá, xe to người ta tránh đi, đây cứ sát mãi vào”. Tài khoản Lan Tuyết Nguyễn: “Đi kiểu này trước sau cũng có ngày tai nạn thôi chứ tránh sao khỏi”. Trong khi đó, nick name Anh Thinh bày tỏ: “Sai lầm đầu tiên khi lái xe ô tô con trên đường là đi song song với xe to hơn mình quá lâu. Nên vượt hẳn hoặc đi sau giữ khoảng cách an toàn là tốt nhất”.

Đồng quan điểm, facebook Nguyên Trần viết: “Đi song song mà sát chỗ đầu xe tải thì vào ngay điểm mù còn gì, đã vậy đi một đoạn dài người ta không còn chú ý đến thì sao mà biết đường tránh”.