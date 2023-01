Ô tô con đang chạy phanh gấp, bị xe tải tông đuôi: Tài xế nào sai?

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video, ghi lại tình huống giao thông gây tranh cãi, khi một ô tô con đang di chuyển nhanh trên đường bất ngờ phanh gấp, khiến xe tải nhỏ phía sau không kịp xử lý dẫn đến va chạm.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 9 giờ ngày 14.1.2023, trên một tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh gắn ở nhà dân bên đường, thời điểm nói trên, một ô tô màu đỏ hiệu Mazda2 đang di chuyển khá nhanh thì bất ngờ tài xế đạp phanh cho xe dừng lại, nhưng không chú ý quan sát. Tình huống phanh gấp khiến một tài xế lái xe tải nhỏ lưu thông phía sau bị giật mình không kịp xử lý.

Hậu quả, xe Mazda sau đó bị xe tải tông trực diện từ phía sau, khiến xe bị xô về trước một đoạn, văng kính và móp méo nặng phần đuôi xe. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.





Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng với nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

Một số người cho rằng lỗi trong tình huống va chạm này hoàn toàn thuộc về tài xế xe tải vì xe này đã không giữ đúng khoảng cách an toàn với xe lưu thông phía trước. Facebook Anh Van khẳng định: “Luật đã quy định giữ khoảng cách an toàn để phòng trường hợp xe trước phanh gấp, khi đó xe sau còn kịp xử lý. Tình huống này xe tải xác định sai và đền bù thôi chứ không chạy đâu khỏi”. Tài khoản Tuan Nguyen đồng quan điểm: “Nguyên nhân tai nạn do xe tải màu trắng không giữ khoảng cách an toàn thôi”. Nick name Vu Lê Hoang: “Theo luật thì xe tải bám theo sát đuôi ô tô con nên không phanh kịp là xe tải sai rồi, nên chạy xe gì cũng vậy, phải giữ khoảng cách và đề phòng. Những tình huống như vậy xem như kinh nghiệm cho mình”.

Mặc dù vậy, không ít cư dân mạng cũng cho rằng tài xế ô tô con trong vụ việc cũng lái xe quá ẩu, phanh gấp và không chú ý quan sát phía sau. Facebook Daniel Ng: “Theo luật là xe tải sai và phải đền tiền rồi. Nhưng nếu tài xế ô tô con lái thế này mà gặp phải xe container, xe ben phía sau thì quá nguy hiểm”. Tương tự, tài khoản Lâm Viên bức xúc: “Bó tay thật, có chạy lố qua ngõ thì từ từ dừng lại. Phanh kiểu này có thánh mà đỡ được”.