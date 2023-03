Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi một tài xế lái ô tô con quá ẩu, nhập làn từ đường nhánh vào quốc lộ nhưng không quan sát, suýt xảy ra va chạm với xe container.

Ô tô con nhập làn "như tự sát", suýt bị xe container cuốn vào gầm

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 18 giờ ngày 2.3.2023 trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Theo hình ảnh được trích xuất từ camera hành trình gắn trên xe container ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên Quốc lộ 1, hướng về từ thị trấn Quảng Xương về cầu Sông Lý. Khi đến khu vực ngã tư giao với đường Lĩnh Trường, tài xế một phen "thót tim" khi phát hiện phía trước bất ngờ xuất hiện một ô tô con màu xám trắng đang từ đường Lĩnh Trường rẽ vào quốc lộ.

Đáng nói, dù nhập làn từ đường nhánh nhưng tài xế ô tô con lại không thèm chú ý quan sát các phương tiện trên đường lớn và vô tư lái xe phóng nhanh ra quốc lộ. Tình huống khiến tài xế xe container giật mình đánh lái tránh, suýt va chạm với một ô tô khác di chuyển phía sau.

May mắn, vụ việc không dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Tình huống nhập làn ẩu suýt khiến tài xế ô tô phải trả giá bằng mạng sống

Mặc dù vậy, trên mạng xã hội, đoạn video sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bất bình và phẫn nộ với cách lái xe tham gia giao thông quá ẩu và bất chấp luật của tài xế ô tô con.



Facebook Phan Khánh bức xúc: "ông lái xe con qua giao lộ phóng kinh thật, may là còn chỗ cho nó lách". Tài khoản Bun Bun phẫn nộ: "Nó đi như đường nhà nó để lại vậy. Sao giờ nhiều người đi kiểu này thế? Lái xe mà không biết quan sát là gì à?". Trong khi, nick name Duy Thuận Nguyễn ngao ngán: "Quá may cho bác tài xế xe container, nếu không thì lại khổ vì bọn dốt này".

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc, truy tìm và xử phạt nghiêm trường hợp tài xế vi phạm.