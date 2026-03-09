Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ô tô điện phát triển, học ngành này ra trường làm việc ở đâu?
Video Giáo dục

Ô tô điện phát triển, học ngành này ra trường làm việc ở đâu?

Yến Thi
Yến Thi
09/03/2026 14:00 GMT+7

Một thí sinh hỏi: ''Có phải ngành công nghệ ô tô điện là chỉ đào tạo kiến thức về ô tô điện? Ra trường có thể làm việc ở các lĩnh vực nào?"

Thạc sĩ Dương Thành Phết, Phó khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nêu thông tin: ''Ngành này đào tạo sinh viên về lĩnh vực ô tô nói chung, trong đó có cả ô tô điện và ô tô xăng, sử dụng theo 4 phương thức tuyển sinh chung của trường. Điểm đặc biệt năm nay, khi đăng ký nhập học, sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ 25-100% học phí''.

Theo thạc sĩ Dương Thành Phết, tường có một số ngành mới thuộc lĩnh vực CNTT như: khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, an ninh mạng...

Ô tô điện phát triển, học ngành này ra trường làm việc ở đâu? - Ảnh 1.

''Ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Văn Hiến đào tạo theo hướng nào? Em thích thiết kế game thì trường có đào tạo kiến thức này hay không? Em cần chuẩn bị những gì để có thể học tốt? Cơ hội việc làm về game sau khi học ngành này'' là câu hỏi học sinh gửi đến chương trình.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Văn Hiến, giải đáp: ''Với ngành CNTT có 3 chuyên ngành: trí tuệ nhân tạo, công nghệ phần mềm, thiết kế đồ họa-game-multimedia. Riêng về thiết kế game thí sinh có 2 lựa chọn: học công nghệ phần mềm và đi sâu về lập trình game; nhưng nếu đam mê thiết kế các sản phẩm game thì có thể theo học ngành CNTT. Trường có công ty liên quan đến game, từ năm thứ nhất sinh viên đã có cơ hội học tập thực hành tại doanh nghiệp''.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Anh, do nhu cầu nhân lực có năng lực CNTT đang rất lớn, trường có một số ngành và chuyên ngành đào tạo theo hướng liên ngành như: ngành công nghệ giáo dục, chuyên ngành công nghệ y khoa, công nghệ truyền thông thuộc ngành khoa học máy tính.

Ô tô điện phát triển, học ngành này ra trường làm việc ở đâu?

Tin liên quan

Tuyển sinh 2026: Lý giải sức hút của khối ngành công nghệ

Tuyển sinh 2026: Lý giải sức hút của khối ngành công nghệ

Khối ngành công nghệ, trong đó công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vẫn luôn là những ngành "hot".

Lương khởi điểm ngành ‘hot’ trí tuệ nhân tạo ở mức nào?

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô điện công nghệ Công nghệ thông tin Chọn ngành học cho tương lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận