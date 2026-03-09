Ô tô điện phát triển, học ngành này ra trường làm việc ở đâu?

Thạc sĩ Dương Thành Phết, Phó khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), nêu thông tin: ''Ngành này đào tạo sinh viên về lĩnh vực ô tô nói chung, trong đó có cả ô tô điện và ô tô xăng, sử dụng theo 4 phương thức tuyển sinh chung của trường. Điểm đặc biệt năm nay, khi đăng ký nhập học, sinh viên có cơ hội nhận học bổng từ 25-100% học phí''.

Theo thạc sĩ Dương Thành Phết, tường có một số ngành mới thuộc lĩnh vực CNTT như: khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, an ninh mạng...

''Ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Văn Hiến đào tạo theo hướng nào? Em thích thiết kế game thì trường có đào tạo kiến thức này hay không? Em cần chuẩn bị những gì để có thể học tốt? Cơ hội việc làm về game sau khi học ngành này'' là câu hỏi học sinh gửi đến chương trình.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó trưởng Khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Văn Hiến, giải đáp: ''Với ngành CNTT có 3 chuyên ngành: trí tuệ nhân tạo, công nghệ phần mềm, thiết kế đồ họa-game-multimedia. Riêng về thiết kế game thí sinh có 2 lựa chọn: học công nghệ phần mềm và đi sâu về lập trình game; nhưng nếu đam mê thiết kế các sản phẩm game thì có thể theo học ngành CNTT. Trường có công ty liên quan đến game, từ năm thứ nhất sinh viên đã có cơ hội học tập thực hành tại doanh nghiệp''.

Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Diệu Anh, do nhu cầu nhân lực có năng lực CNTT đang rất lớn, trường có một số ngành và chuyên ngành đào tạo theo hướng liên ngành như: ngành công nghệ giáo dục, chuyên ngành công nghệ y khoa, công nghệ truyền thông thuộc ngành khoa học máy tính.