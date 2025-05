Ô tô điện và bài toán giá trị thực dụng: VinFast chiếm nhiều lợi thế

Xu hướng sử dụng ô tô điện đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, khi các chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh được triển khai đồng bộ. Ngoài hãng xe Việt Nam VinFast, thị trường ô tô trong nước những năm gần đây cũng chứng kiến sự đổ bộ của nhiều hãng xe điện nước ngoài.

VinFast đã bàn giao đến tay người dùng hơn 87.000 ô tô điện trong năm 2024 ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, theo số liệu công bố gần đây, VinFast vẫn là hãng xe chiếm thị phần lớn nhất khi đã bàn giao hơn 87.000 ô tô điện trong năm 2024. Riêng quý 1/2025, hãng xe Việt Nam đã bàn giao hơn 35.100 xe, hướng đến mục tiêu đạt 200.000 xe trong năm nay.

Ô tô điện giải quyết bài toán giá trị thực dụng

Không chỉ là xu hướng của tương lai, ô tô điện đang dần trở thành lựa chọn kinh tế và thực dụng ở thời điểm hiện tại. Từ chi phí sở hữu, vận hành đến bảo dưỡng, xe điện thể hiện rõ nhiều ưu điểm vượt trội so với xe dùng động cơ đốt trong.

Giá bán là yếu tố quan trọng giúp xe điện tiếp cận rộng rãi với người dùng. Nhiều mẫu xe hiện có giá ngang hoặc thấp hơn mẫu xe đối thủ dùng động cơ truyền thống. Đơn cử, VinFast VF 6 Plus có giá 749 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với Honda HR-V e:HEV (giá 869 triệu đồng), Peugeot 2008 Premium (giá 899 triệu đồng) hay KIA Seltos 1.5 GT-Line (giá 769 triệu đồng). Không chỉ VF 6, nhiều mẫu mã khác của VinFast cũng được định giá hợp lý nhằm tăng lực cạnh tranh.

Ô tô điện đang được miễn lệ phí trước bạ theo Nghị định 51/2025 ẢNH: CHÍ TÂM

Bên cạnh giá niêm yết dễ tiếp cận, người mua xe điện còn được hưởng chính sách miễn toàn bộ lệ phí trước bạ đến hết ngày 28.2.2027 theo Nghị định 51/2025. Đây là lợi thế đáng kể trong tổng chi phí sở hữu. Chẳng hạn, VinFast VF 7 Plus có giá niêm yết 949 triệu đồng, cộng thêm các khoản phí đăng ký và biển số, giá lăn bánh chỉ dao động khoảng 952 - 971 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Corolla Cross HEV có giá niêm yết 913 triệu đồng nhưng phải cộng thêm 10 - 12% lệ phí trước bạ, nâng giá lăn bánh lên mức 1,007 - 1,044 tỉ đồng, cao hơn VinFast VF 7 Plus từ 50 - 70 triệu đồng.

Chi phí sử dụng cũng là lợi thế lớn của xe điện. Đơn cử, với bộ pin dung lượng 59,6 kWh, mỗi lần sạc đầy VF 6 Plus chỉ tốn khoảng 230 ngàn đồng, tương đương chi phí năng lượng khoảng 500 đồng/km, thấp hơn nhiều so với mức 1.500 - 2.000 đồng/km của xe chạy xăng cùng phân khúc.

Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng xe điện cũng tiết kiệm đáng kể. Cấu tạo động cơ đơn giản, không cần thay dầu nhớt, bu-gi hay lọc nhiên liệu… giúp hạn chế hư hỏng vặt và giảm số lần vào xưởng dịch vụ.

Về hiệu năng, xe điện thường có công suất ấn tượng hơn so với xe dùng động cơ đốt trong. Chẳng hạn, VinFast VF 6 có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm, mạnh hơn Geely Coolray (công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm) và Lynk & Co 06 (công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm). Nhờ mô-men xoắn đạt cực đại tức thời nên ô tô điện tăng tốc mượt mà, gần như không có độ trễ ga, mang lại cảm giác lái thể thao, linh hoạt.

VinFast có nhiều lợi thế vượt trội

Bên cạnh yếu tố chi phí, lợi thế hạ tầng và chính sách hậu mãi là điểm cộng lớn của VinFast trong cuộc đua xe điện tại Việt Nam.

VinFast là thương hiệu ô tô điện duy nhất tại Việt Nam phủ rộng mạng lưới trạm sạc ẢNH: CHÍ TÂM

Hiện VinFast là hãng xe duy nhất xây dựng mạng lưới trạm sạc phủ rộng toàn quốc với hơn 150.000 cổng sạc. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy trạm sạc tại các thành phố lớn, khu vực nông thôn, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại hay cây xăng. Đây là hạ tầng trạm sạc chưa có hãng xe điện nào khác làm được tại Việt Nam, tính đến thời điểm này.

Đáng chú ý, VinFast còn miễn toàn bộ chi phí sạc điện tại hệ thống trạm V-Green trên cả nước đến hết tháng 6.2027. Chính sách này giúp người dùng gần như không tốn chi phí năng lượng trong hơn 2 năm tới.

Về chính sách hậu mãi, VinFast đang áp dụng thời gian bảo hành lên đến 7 năm hoặc 160.000 km cho các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6, Minio Green, Herio Green và Limo Green; 10 năm hoặc 200.000 km đối với các mẫu mã còn lại. Hạn bảo hành này vượt trội so với mức phổ biến 3 - 5 năm của nhiều hãng xe hiện nay.

Không dừng lại ở đó, VinFast còn có dải sản phẩm đa dạng, bao phủ từ dòng xe mini đến SUV định vị ở các phân khúc A, B, C, D và E. Điều này giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau.

VinFast VF 3 định vị ở phân khúc minicar thu hút nhiều sự quan tâm sau khi tung ra thị trường Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Các mẫu xe điện VinFast cũng được trang bị loạt công nghệ hiện đại, từ tiện nghi đến an toàn. Hệ thống trợ lý ảo điều khiển bằng giọng nói, màn hình cảm ứng lớn, điều hòa tự động, sưởi và làm mát ghế, cửa sổ trời toàn cảnh… là những tiện ích tiêu chuẩn trên nhiều mẫu xe. Bên cạnh đó, công nghệ an toàn chủ động ADAS với các tính năng như giữ làn, ga tự động thích ứng, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động… giúp nâng cao trải nghiệm và sự an tâm khi vận hành.

Nhận định

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, chi phí vận hành xe truyền thống ngày càng đắt đỏ, ô tô điện trở thành lựa chọn hợp lý và thực dụng. Xe điện VinFast không chỉ có giá dễ tiếp cận, vận hành tiết kiệm mà còn giúp người dùng giảm bớt gánh nặng bảo dưỡng.

Các mẫu xe điện VinFast hiện đang đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của nhiều nhóm khách hàng, từ người dùng cần phương tiện di chuyển hàng ngày cho đến đơn vị kinh doanh dịch vụ. Với những gì đang sở hữu, VinFast có cơ sở để tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu và thúc đẩy xu hướng xe điện tại Việt Nam phát triển hơn trong thời gian tới.