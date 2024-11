Ô tô điện Volvo EC40 có giá 1,739 tỉ đồng Việt Nam

Nếu như Porsche, Audi, Mercedes-Benz, BMW đã tung ra xe điện từ sớm thì tới thời điểm này Volvo mới chính thức đặt chân vào phân khúc này với mẫu xe thuần điện EC40. Trình làng chính thức tại sự kiện "Recharge To Shine" của hãng nhấn mạnh vào tầm nhìn về tương lai bền vững không phát thải, an toàn cho người dùng với tâm điểm là xe điện Volvo EC40 của hãng xe đến từ Thụy Điển bên cạnh dàn xe plug-in hybrid.

EC40 được Volvo định giá 1,739 tỉ đồng trở thành xe sang chạy bằng điện hiện có giá thấp nhất thị trường Việt Nam sau Mercedes-Benz EQB 250 giá 2,289 tỉ đồng. Đây được xem là phiên bản chạy điện của chiếc crossover - Volvo XC40 hướng đến khách hàng trẻ cần xe sang hiện đại, an toàn. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.440 x 1.873 x 1.591 (mm), chiều dài cơ sở 2.702 mm.

Ngoại hình Volvo EC40 không có nhiều khác biệt so với mẫu xe anh em Volvo XC40, nhưng lưới tản nhiệt đã được "đậy kín" đồng màu với thân xe. Cụm đèn pha LED "búa Thor" tích hợp công nghệ pixel đa điểm tự động điều chỉnh thông minh nhờ hệ thống cảm biến và camera là điểm nhấn đặc trưng của ngoại thất xe bên cạnh mâm chữ Y kích thước 19 inch.

Nội thất Volvo EC40 thiết kế theo hướng tối giản, thậm chí có phần hơi cổ điển so với mẫu xe điện đi kèm với màn hình kỹ thuật số 12 inch, màn hình trung tâm 9,7 inch, dàn âm thanh Harman Kardon 13 loa công suất 600 watt. Trang bị tiện nghi còn lại ở mức cơ bản với ghế chỉnh điện nhớ vị trí bọc da nhân tạo, điều hòa không khí 2 vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh.

Sức mạnh của Volvo EC40 đến từ 2 mô-tơ điện cho tổng công suất 408 mã lực, mô-men xoắn 670 Nm cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ trong 4,7 giây. Nhờ sử dụng 2 động cơ xe cũng được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian eAWD giúp xe vận hành linh hoạt, di chuyển trên nhiều dạng địa hình hơn.

Volvo trang bị cho EC40 bộ pin lithium ion 400 volt dung lượng 78 kWh cung cấp phạm vi di chuyển tối đa 510 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP. Khi kết nối với trụ sạc nhanh DC công suất 150 kW, xe nạp lại 0 - 80% dung lượng pin trong khoảng 33 phút, nhưng có thể lên 8 giờ nếu sử dụng nguồn điện 3 pha thông thường.

Gói trang bị tính năng an toàn của Volvo luôn được đầu tư hơn so với tiện nghi với hệ thống hỗ trợ lái thông minh IntelliSafe, gồm có hệ thống an toàn chủ động, hỗ trợ lái nâng cao, cảnh báo người lái, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo di chuyển cắt ngang, cảnh báo va chạm phía sau, vô-lăng trợ lực điện theo vận tốc, camera 360 độ toàn cảnh, kính cường lực nhiều lớp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc.

Xe được bảo hành 5 năm, riêng pin 8 năm hoặc 160.000 km tùy điều kiện nào đến trước đi kèm gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm.

Có thể nói, Volvo EC40 là câu trả lời tiếp theo của Vovlo với đối thủ cạnh tranh sau khi đã hoàn thiện dải sản phẩm plug-in hybrid. Với lợi thế xe sang định giá thấp nhất thị trường Việt Nam hiện nay và định vị trong phân khúc khách hàng ít có sự lăn tăn, Volvo EC40 hứa hẹn sẽ giúp phân khúc xe điện hạng sang thêm phần sôi động.

Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng, dù Volvo EC40 có khả năng đạt doanh số cao hơn so với một số đối thủ cạnh tranh nhưng khả năng bùng nổ, có "số má" trong phân khúc xe điện tại Việt Nam là rất khó ở thời điểm này bởi rào cản về giá và hạ tầng trạm sạc.