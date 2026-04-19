Ô tô giá rẻ máy xăng tại Việt Nam đang mất dần sức hút

Bất chấp thị trường ô tô ngày càng đa dạng, cạnh tranh... phân khúc ô tô giá rẻ máy xăng tại Việt Nam với các mẫu xe cỡ nhỏ như Hyundai Grand i10, KIA Morning, Toyota Wigo hay các mẫu mã gầm cao như KIA Sonet, Hyundai Venue, Toyota Raize… vẫn được xem là dòng ô tô giá rẻ máy xăng có giá bán dễ tiếp cận nhất.

Các dòng sedan, hatchback cỡ nhỏ như Hyundai Grand i10, KIA Morning, Toyota Wigo… hiện có giá niêm yết dưới 450 triệu đồng. Trong khi đó, những mẫu Crossover cỡ nhỏ gầm cao như KIA Sonet, Hyundai Venue, Toyota Raize hiện đang được phân phối 480 triệu đồng đến dưới 550 triệu đồng. Mức giá này kết hợp với kiểu dáng thời trang, nhỏ gọn, nhiều công nghệ, tính năng, dễ sử dụng và tiết kiệm nhiên liệu… là những yếu tố giúp các dòng xe này tạo lợi thế cạnh tranh.

Các dòng xe sedan, hatchback cỡ nhỏ như Hyundai Grand i10, KIA Morning, Toyota Wigo… hiện có giá niêm yết dưới 450 triệu đồng

Ngoài nhóm khách hàng mua ô tô chạy dịch vụ taxi, các dòng xe này còn hướng đến nhóm khách hàng lần đầu mua ô tô, giới trẻ, chị em phụ nữ hay các cá nhân, gia đình nhỏ sống ở các khu đô thị đang tìm kiếm một chiếc ô tô để đi lại hàng ngày.

Sức mua hồi phục, doanh số ô tô giá rẻ máy xăng tại Việt Nam vẫn sụt giảm

Với mức giá bán hấp dẫn nhất trong số các dòng ô tô động cơ đốt trong được phân phối tại Việt Nam, khoảng 5 năm trước ô tô giá rẻ máy xăng từng là một trong những dòng xe hút khách bậc nhất trên thị trường. KIA Morning một thời trở thành lựa chọn hàng đầu của những người Việt muốn hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô, Hyundai Grand i10 cũng từng góp mặt trong nhóm ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Thậm chí, khi xu hướng người Việt ngày càng ưa chuộng xe gầm cao, những mẫu mẫu ô tô gầm cao cỡ nhỏ như KIA Sonet, Hyundai Venue, Toyota Raize… lần lượt xuất hiện cũng tạo được sức hút.

Tuy nhiên, khoảng 3 năm trở lại đây, khi thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến sự thay đổi quá nhanh với "làn sóng" ô tô Trung Quốc ồ ạt gia nhập thị trường cùng sự phát triển của xe điện và mới nhất là biến động giá xăng dầu… khiến ô tô giá rẻ máy xăng tại Việt Nam mất sức hút. Doanh số nhiều mẫu xe không chỉ sụt giảm mà còn "lao dốc" không phanh.

Quý 1/2026 Quý 1/2025 Hyundai Grand i10 792 798 Toyota Wigo 200 505 Hyundai Venue 532 636 Toyota Raize 730 772 KIA Sonet 2223 1279

Đơn cử như quý 1/2026 vừa qua, sức mua trên thị trường ô tô hồi phục giúp doanh số toàn ngành đạt hơn 162.000 xe mới bán ra, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lượng tiêu thụ nhiều mẫu ô tô giá rẻ máy xăng tại Việt Nam vẫn sụt giảm.

Cụ thể, ở phân khúc sedan, hatchback cỡ nhỏ sau 3 tháng đã đầu năm 2026, tổng doanh số Hyundai Grand i10, KIA Morning, Toyota Wigo đạt chưa tới 1.000 xe bán ra, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành một trong những phân khúc ô tô bán ít nhất toàn thị trường. Trong đó, Hyundai Grand i10 dù hút khách nhất cũng chỉ bán được chưa tới 800 xe. Toyota Wigo thậm chí còn ế ẩm hơn khi chỉ có đúng 200 xe được giao đến tay khách hàng, giảm hơn 300 xe so với quý 1 năm ngoái.

Toyota Wigo bàn giao 200 xe, giảm hơn 300 xe so với quý 1 năm ngoái

Ở phân khúc Crossover cỡ nhỏ gầm cao, ngoại trừ KIA Sonet vẫn giữ được nhịp tăng trưởng với 2.223 xe bán ra, tăng gần 950 xe so với cùng kỳ năm ngoái; các mẫu mã còn lại như Hyundai Venue, Toyota Raize đều có doanh số bán sụt giảm. Cụ thể, Hyundai Venue chỉ bán được 532 xe trong quý 1/2026, giảm hơn 100 xe; doanh số Toyota Raize đạt 730 xe, giảm 42 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Vì sao ô tô giá rẻ máy xăng không còn đủ sức hấp dẫn khách Việt?

Thực tế, việc doanh số bán các mẫu ô tô thuộc phân khúc ô tô giá rẻ máy xăng nói chung tại Việt Nam sụt giảm xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, một phần đến từ áp lực cạnh tranh, sự bùng nổ của xe điện và cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường.

Đầu tiên, phải thừa nhận rằng cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô khiến các mẫu mã ô tô máy xăng vốn có giá hấp dẫn như Hyundai Grand i10, KIA Morning, Toyota Wigo hay KIA Sonet, Hyundai Venue, Toyota Raize đánh mất lợi thế cạnh tranh về giá. Việc các nhà sản xuất, phân phối liên tục triển khai các chương trình đại hạ giá, xả hàng từ đầu năm đến nay khiến nhiều mẫu ô tô ở các phân khúc cao hơn giảm giá sâu. Thậm chí, nhiều mẫu xe hạng B, hạng C vốn sở hữu không gian nội thất rộng thoáng, nhiều trang bị, tính năng hơn nhưng có giá chỉ ngang ô tô giá rẻ máy xăng.

Giá xăng liên tục biến động, leo thang, nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ taxi hay cá nhân, gia đình... cũng cân nhắc chuyển hướng sang mua ô tô điện

Bên cạnh đó, sự xuất hiện ồ ạt các mẫu mã ô tô điện cỡ nhỏ, có giá hấp dẫn như VinFast VF 3, VF 5, Minio Green, Wuling Bingo… cũng gia tăng áp lực cạnh tranh đối với ô tô giá rẻ máy xăng tại Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh giá xăng liên tục biến động, leo thang… không chỉ nhóm khách hàng mua xe kinh doanh dịch vụ taxi mà ngay cả nhóm khách cá nhân, gia đình vốn đề cao tính kinh tế, cân nhắc chi phí sử dụng cũng chuyển hướng sang mua ô tô điện. Chính những điều này khiến doanh số, thị phần ô tô giá rẻ máy xăng tại Việt Nam đang dần "teo tóp".