Ô tô giá rẻ tại Việt Nam ngày càng nhiều lựa chọn dưới 350 triệu đồng

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi rõ nét ở phân khúc ô tô giá rẻ khi ngày càng xuất hiện nhiều mẫu ô tô mới có giá bán dưới 350 triệu đồng. Nếu như cách đây khoảng 5 năm, người có ngân sách hạn chế gần như không có nhiều lựa chọn ngoài một vài mẫu xe cỡ nhỏ hạng A với giá trên 400 triệu đồng, thì hiện nay mức tài chính khoảng 350 triệu đồng đủ để khách hàng cân nhắc nhiều mẫu xe mới, đặc biệt là ô tô điện.

Người Việt giảm mua ô tô máy xăng giá rẻ, chỉ còn Hyundai i10 hút khách

Sự thay đổi này không chỉ giúp ô tô trở nên dễ tiếp cận hơn với người mua lần đầu, mà còn tạo áp lực cạnh tranh lớn lên các hãng xe đang kinh doanh tại Việt Nam.

Trước đây, người Việt có rất ít lựa chọn nếu muốn mua ô tô mới với mức tài chính khoảng 350 triệu đồng Ảnh: B.H

Ô tô giá rẻ dưới 350 triệu đồng từng là "hàng hiếm"

Trước đây, nếu nói đến ô tô giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến các mẫu xe sedan, hatchback cỡ nhỏ hạng A sử dụng động cơ xăng như KIA Morning, Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo… Dù được xem là những mẫu xe có giá dễ tiếp cận nhất thị trường, nhưng thực tế mức niêm yết của các dòng xe này vẫn hơn 400 triệu đồng, chưa kể các chi phí lăn bánh.

Điều này khiến không ít khách hàng có ngân sách khoảng 300 - 350 triệu đồng phải tiếp tục sử dụng xe máy hoặc tìm đến các mẫu mã ô tô cũ. Với người mua xe lần đầu, rào cản về giá khiến việc sở hữu ô tô mới vẫn là mục tiêu khá xa vời. Thực tế, ngay cả khi các hãng triển khai chương trình ưu đãi, mức giảm giá cũng chỉ mang tính thời điểm và không tạo ra nhiều thay đổi về mặt bằng giá chung của thị trường.

Trước đây, nếu nói đến ô tô giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, nhiều người thường nghĩ ngay đến các mẫu xe sedan, hatchback cỡ nhỏ hạng A sử dụng động cơ xăng Ảnh: Bá Hùng

Ô tô điện mở ra cuộc chơi mới

Dù vậy, khoảng ba năm trở lại đây, cục diện phân khúc ô tô giá rẻ bắt đầu thay đổi nhanh chóng khi ô tô điện phát triển mạnh. Đặc biệt, chiến lược mở rộng dải sản phẩm của VinFast cùng sự xuất hiện của nhiều thương hiệu Trung Quốc đã tạo nên cuộc cạnh tranh hoàn toàn mới.

Thay vì tập trung vào xe máy xăng cỡ nhỏ như trước, các hãng chuyển hướng sang phát triển ô tô điện đô thị với thiết kế nhỏ gọn, chi phí vận hành thấp và giá bán dễ tiếp cận. Chính vì vậy, hiện nay với ngân sách khoảng 350 triệu đồng, người tiêu dùng Việt Nam có ít nhất 5 lựa chọn xe mới.

VinFast VF 2 vừa ra mắt với giá từ 188 triệu đồng Ảnh: VinFast

Trong đó, mẫu xe có giá hấp dẫn nhất thị trường là VinFast VF 2 vừa ra mắt với giá từ 188 triệu đồng. Mẫu xe này hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị, đồng thời mở rộng cơ hội sở hữu ô tô cho nhiều khách hàng trẻ hoặc gia đình lần đầu mua xe.

Ngoài VF 2, VinFast còn cung cấp mẫu Minio Green với giá 269 triệu đồng, trong khi VinFast VF 3 có giá từ 302 triệu đồng. Đây đều là những mẫu xe điện cỡ nhỏ đang thu hút sự quan tâm nhờ thiết kế cá tính, chi phí sử dụng thấp và hệ thống trạm sạc ngày càng được mở rộng.

Bên cạnh VinFast, các hãng xe Trung Quốc cũng nhanh chóng gia nhập cuộc đua. Trong đó, Bestune Xiaoma có giá từ 199 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu ô tô điện có mức giá thấp nhất thị trường Việt Nam.

VinFast cung cấp nhiều mẫu ô tô điện cỡ nhỏ có mức giá dễ tiếp cận cho khách hàng Việt Nam Ảnh: Bá Hùng

Ở nhóm xe sử dụng động cơ xăng, lựa chọn dưới 350 triệu đồng hiện không còn nhiều. KIA Morning phiên bản 1.2 MT số sàn với giá 325 triệu đồng gần như là mẫu xe hiếm hoi còn giữ được mức giá trong khoảng tài chính này.

Có thể thấy, phân khúc ô tô giá rẻ tại Việt Nam hiện tại không còn là "sàn diễn" của xe động cơ đốt trong khi ô tô điện ngày càng chiếm ưu thế. Sự thay đổi này cũng cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam đang dịch chuyển. Thay vì chỉ quan tâm đến một chiếc ô tô có giá rẻ, dễ tiếp cận... khách hàng hiện đang cân nhắc nhiều hơn đến tổng chi phí sở hữu, bao gồm chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng, bảo hành và công nghệ được trang bị trên xe.

Dù vậy, xét trên góc độ thị trường, việc ngày càng có nhiều mẫu ô tô giá rẻ xuất hiện cũng là tín hiệu tích cực. Điều này không chỉ giúp nhiều người Việt hiện thực hóa giấc mơ sở hữu ô tô mới mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh, thúc đẩy các hãng xe nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mang đến nhiều lựa chọn phù hợp hơn với khả năng tài chính của người tiêu dùng.