Ô tô hạng sang tại Việt Nam đua giảm giá hàng trăm triệu đồng

Sức mua ô tô tăng trưởng chậm, áp lực cạnh tranh trên thị trường gia tăng khiến cuộc đua giảm giá xe trên thị trường Việt Nam tiếp tục diễn ra kịch tính. Không chỉ ô tô phổ thông, nhiều mẫu mã ô tô hạng sang được nhà sản xuất, đại lý phân phối gia tăng chương trình ưu đãi, giảm giá bán lên đến hàng trăm triệu đồng nhằm thu hút khách mua xe.



Ô tô năm 2022: Doanh số kỷ lục, Toyota và Hyundai lại "đua song mã"

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ở thời điểm hiện tại khi thị trường ô tô bắt đầu bước vào tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu hay còn gọi tháng cô hồn), nhiều thương hiệu xe sang tại Việt Nam như Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volvo… đều áp dụng ưu đãi, giảm giá cho nhiều mẫu ô tô thông qua nhiều hình thức khác nhau.

Mercedes-Benz, Audi, BMW, Volvo… đều áp dụng ưu đãi giảm giá cho nhiều mẫu xe Bá Hùng

Với hãng xe hạng sang hút khách hàng đầu Việt Nam Mercedes-Benz, chương trình ưu đãi, giảm giá được hãng áp dụng với gần như tất cả dòng xe đang phân phối tại Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 8 - 9.2023, khách mua xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% giá trị hợp đồng được hưởng mức giảm 4,55% trên giá niêm yết của xe, tương đương khoảng 50% giá trị VAT.

Trong đó, 3 phiên bản của dòng xe Mercedes-Benz C-Class 2023, gồm C 200 Avantgarde, C 200 Avantgarde Plus và C 300 AMG được áp dụng mức giảm từ 77,7 - 100 triệu đồng. Dòng E-Class có mức ưu đãi từ 98 - 146 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi của dòng xe này về mức 2,054 - 3,06 tỉ đồng. Dòng sedan hạng sang của Mercedes-Benz là S-Class có 2 phiên bản S 450 và Luxury giảm giá 229,2 – 253 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi về mức 4,8 - 5,3 tỉ đồng.

Mercedes-AMG G 63 giảm giá nhiều nhất với ưu đãi lên tới 534,6 triệu đồng Bá Hùng

Ở phân khúc SUV, Mercedes-AMG G 63 được giảm giá nhiều nhất với ưu đãi lên tới 534,6 triệu đồng. Mức giảm này đủ để mua một chiếc SUV đô thị như Kia Sonet hay Toyota Raize. Trong khi đó, dòng xe GLA 45 giảm 156 triệu đồng, GLB giảm 129 triệu đồng, GLS 450 giảm 241 triệu đồng.

RiêngMercedes-Benz GLC 2023 (mã X254) không áp dụng chương trình ưu đãi, khi đây là dòng xe lắp ráp trong nước vốn đã được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ.

Không chỉ xe máy xăng, hai dòng ô tô điện hạng sang Mercedes EQS 450+ và EQS 580 4Matic cũng được Mercedes-Benz Việt Nam giảm giá hơn 200 triệu đồng. Cụ thể, hai phiên bản. EQS 450+ giảm 220 - 227 triệu đồng, khách mua EQS 580 4Matic giảm tới 271 triệu đồng.

Ô tô điện Mercedes EQS 450+ và EQS 580 4Matic giảm giá hơn 200 triệu đồng Bá Hùng

Không chịu thua kém Mercedes-Benz, các mẫu xe BMW tại Việt Nam do THACO AUTO (Trường Hải) phân phối cũng được giảm giá thông qua hình thức ưu đãi lệ phí trước bạ. Trong đó, các dòng xe nhập khẩu như BMW X4, X6, Series-4 Gran Coupe ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Dòng xe BMW 530i M Sport cũng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, trừ thẳng vào giá bán.

Audi cũng đang triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá vốn đã bắt đầu áp dụng từ tháng 6.2023 và sẽ kéo dài đến hết tháng 9.2023, áp dụng với các mẫu xe Audi A4, A6, A8L, Q2, Q3, Q5, Q5 Sportback, Q7, A7 Sportback và Q8.

Audi ưu đãi, giảm giá xe từ tháng 6 đến hết tháng 9.2023 Bá Hùng

Theo đó, khách mua xe Audi trong thời gian được hưởng ưu đãi giá lên tới 300 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, hãng xe Đức còn tặng gói bảo hiểm vật chất 2 năm hoặc quy đổi thành tiền từ 35 - 141 triệu đồng cho khách mua xe. Như vậy, trong trường hợp không lấy gói bảo hiểm mà quy đổi thành tiền mặt, khách mua xe sẽ tiết kiệm được số tiền cao nhất lên đến 441 triệu đồng.

Thị trường ô tô Việt Nam có gì nổi bật trong năm 2022?



Không thua kém các hãng xe sang đến từ Đức, hãng xe đến từ Thụy Điển Volvo tiếp tục áp dụng ưu đãi và gia tăng mức giảm giá đối với một số mẫu xe đang phân phối tại Việt Nam. Trong đó, dòng sedan Volvo S90 và mẫu Crossover XC60 được nhà phân phối Volvo ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, có trị giá 215 - 265 triệu đồng.

Đây được xem là đợt giảm giá rầm rộ nhất của các hãng xe sang đang kinh doanh tại Việt Nam từ trước đến nay Bá Hùng

Khách mua xe Volvo V60 Cross Country cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi xe dòng xe XC40 và XC90 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng 3 năm miễn phí.

Với hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá xe đang được các nhà sản xuất, phân phối áp dụng, đây được xem là đợt giảm giá rầm rộ nhất của các hãng xe sang đang kinh doanh tại Việt Nam từ trước đến nay. Sức mua giảm cùng với áp lực xe tồn kho chính là yếu tố để các nhà sản xuất, phân phối ô tô hạng sang mạnh tay giảm giá xe.