Ô tô lao xuống sông, 2 người tử vong

Sáng 31.12, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Đội CSGT Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành trục vớt một chiếc xe ô tô rơi xuống sông.

Chiếc xe ô tô rơi xuống sông cầu Chợ Giấy ẢNH: TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, vào sáng nay, một số người dân lưu thông trên quốc lộ 15, khi đi qua cầu Chợ Giấy (thuộc địa phận xã An Dũng, H.Đức Thọ) thì phát hiện 1 chiếc xe ô tô nằm dưới lòng sông, phơi phần bụng lên khỏi mặt nước, nên đã trình báo sự việc cho UBND xã An Dũng và Công an H.Đức Thọ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã An Dũng phối hợp với Công an H.Đức Thọ đã huy động lực lượng, phương tiện để trục vớt chiếc xe ô tô gặp nạn, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

"Trong quá trình trục vớt, lực lượng chức năng phát hiện 1 nam và 1 nữ ở bên trong xe ô tô rơi xuống sông. Cả 2 nạn nhân này đã tử vong và đang được cơ quan chức năng xác minh danh tính", lãnh đạo Đội CSGT Công an H.Đức Thọ thông tin.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe ô tô rơi xuống sông lên bờ ẢNH: TÂN KỲ

Tại gần vị trí chiếc xe rơi xuống sông, lực lượng chức năng H.Đức phát hiện phía bên hông đường dẫn lên cầu Chợ Giấy có cột mốc, biển báo bị tông gãy và có chiếc biển số xe 38A-172.70 rơi xuống đất.

Các lực lượng chức năng nhận định có thể vào khuya 30.12, chiếc xe ô tô khi lưu thông trên quốc lộ 15 A, khi đến gần chân cầu Chợ Giấy thì bị mất lái, đâm gãy cột mốc và biển báo nằm bên đường rồi lao xuống sông.

Thời điểm chiếc xe ô tô rơi xuống sông do không có ai phát hiện nên các nạn nhân bị mắc kẹt trong xe đã không được giải cứu.