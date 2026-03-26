Ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn, 2 người bị thương

Sáng 26.3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội) tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (P.Yên Hòa), khiến hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 40 ngày 25.3, ô tô Lexus RX350 mang biển kiểm soát 30K - 201.XX do anh V.Q.C. (39 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển di chuyển trên phố Trung Kính theo hướng từ Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ.

Đến khu vực nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết thuộc phường Yên Hòa, ô tô Lexus nêu trên va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 30L - 665.XX do anh L.T.T (32 tuổi) đi cùng chiều.

Ngay sau đó, ô tô Lexus RX350 bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều rồi tông liên tiếp vào 4 ô tô và một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Sau vụ va chạm liên hoàn, ô tô Lexus RX350 bị lật, nhiều vị trí biến dạng, hư hỏng nặng. Va chạm khiến hai nạn nhân bị thương, trong đó một người đi xe máy gãy tay và chân, một người khác trên ô tô bị thương nhẹ. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Nhận tin báo, , Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã cử tổ công tác đến hiện trường phối hợp với Công an P.Yên Hòa giải quyết vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế V.Q.C (người điều khiển ô tô Lexus RX350) vi phạm nồng độ cồn.