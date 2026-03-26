Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn, 2 người bị thương

Nguyễn Trường
26/03/2026 08:26 GMT+7

Khi đang di chuyển trên phố Trung Kính (Hà Nội), ô tô Lexus RX350 bất ngờ gây tai nạn liên hoàn, khiến 2 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sáng 26.3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội) tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ vụ tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính (P.Yên Hòa), khiến hai người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn vào đêm 25.3 trên phố Trung Kính (P.Yên Hòa)

ẢNH: QUỐC VIỆT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 40 ngày 25.3, ô tô Lexus RX350 mang biển kiểm soát 30K - 201.XX do anh V.Q.C. (39 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển di chuyển trên phố Trung Kính theo hướng từ Vũ Phạm Hàm đi Dương Đình Nghệ.

Đến khu vực nút giao Trung Kính - Hạ Yên Quyết thuộc phường Yên Hòa, ô tô Lexus nêu trên va chạm với ô tô mang biển kiểm soát 30L - 665.XX do anh L.T.T (32 tuổi) đi cùng chiều.

Ngay sau đó, ô tô Lexus RX350 bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều rồi tông liên tiếp vào 4 ô tô và một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Sau vụ va chạm liên hoàn, ô tô Lexus RX350 bị lật, nhiều vị trí biến dạng, hư hỏng nặng. Va chạm khiến hai nạn nhân bị thương, trong đó một người đi xe máy gãy tay và chân, một người khác trên ô tô bị thương nhẹ. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Nhận tin báo, , Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã cử tổ công tác đến hiện trường phối hợp với Công an P.Yên Hòa giải quyết vụ việc.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế V.Q.C (người điều khiển ô tô Lexus RX350) vi phạm nồng độ cồn.

Tin liên quan

Điều tra vụ tài xế có nồng độ cồn, gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Điều tra vụ tài xế có nồng độ cồn, gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội

Cơ quan công an xác định tài xế N.V.S (66 tuổi) gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh có nồng độ cồn là 0,264 mg/l khí thở. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đang phối hợp điều tra vụ việc này để xử lý nghiêm.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận