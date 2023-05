Ô tô liên tục cháy trong nắng nóng ở Hà Nội

Chiều nay 18.5, chỉ huy Đội CSGT Công an H.Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an H.Phúc Thọ xử lý một vụ cháy xe ô tô xảy ra trên địa bàn.



Xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển thì bốc cháy dữ dội KIẾN TRẦN

Cụ thể, khoảng 14 giờ 40 ngày 18.5, xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Captiva 7 chỗ mang biển số 30A-317.XX do một nam tài xế cầm lái, di chuyển trên QL32 hướng về H.Đan Phượng (Hà Nội). Khi đến địa phận xã Ngọc Tảo (H.Phúc Thọ) thì xuất hiện khói bốc ra từ đầu xe, sau đó lửa bùng từ khoang máy, bao trùm toàn bộ phương tiện.

Công an H.Phúc Thọ đã huy động 2 đội nghiệp vụ kể trên đến hiện trường hỗ trợ dập lửa, phân luồng giao thông. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, vụ cháy được dập tắt, cũng là lúc chiếc xe bị thiêu rụi, còn trơ khung. Tài xế thoát ra ngoài trước lúc lửa bùng mạnh nên không bị thương.

Đội CSGT Công an H.Phúc Thọ nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do nắng nóng. Tuy nhiên, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH công an huyện này xác định vụ cháy xảy ra do chập điện, nhưng có phải do nắng nóng gây áp lực lên hệ thống điện gây chập hay không thì phải giám định, điều tra.

Xe ô tô còn trơ khung sau vụ cháy KIẾN TRẦN

Trước đó, trưa 17.5, trên địa bàn Q.Đống Đa (Hà Nội) cũng ghi nhận 2 xe ô tô bị cháy. Trong đó, một xe đang dừng đỗ và một xe đang di chuyển trên đường.



Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đây là đợt nắng nóng diện rộng thứ 2 tại miền Bắc và miền Trung trong năm nay, dự kiến kéo dài từ ngày 17 - 23.5.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong ngày 17.5, nhiệt độ mặt đường tại Hà Nội có lúc lên tới 55 độ C, còn hôm nay nhiệt độ mặt đường đạt ngưỡng hơn 50 độ C lúc 13 giờ 30.