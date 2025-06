Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam: Sức mua giảm, Hyundai Grand i10 dẫn đầu

Tương tự nhiều phân khúc khác trên thị trường ô tô, sức mua chững lại trong tháng 5.2025 cũng khiến ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam hay còn được gọi là ô tô cỡ nhỏ hạng A không còn duy trì được đà tăng trưởng doanh số. Hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc này đều có lượng xe bán ra thấp hơn tháng trước đó, ngay cả Hyundai Grand i10, Toyota Wigo - những mẫu mã vốn hút khách nhất nhưng doanh số cũng giảm sâu.

Ngay cả Hyundai Grand i10, Toyota Wigo - những mẫu mã vốn hút khách nhất nhưng doanh số cũng giảm sâu Ảnh: TC Motor

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam giảm sức hút

Với mức giá bán trong khoảng 350 - 450 triệu đồng, ô tô cỡ nhỏ hạng A gồm 3 mẫu xe Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo hiện là những dòng ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam. Phân khúc này từng được khách hàng Việt Nam ưa chuộng bởi mức giá dễ tiếp cận với những người lần đầu mua xe, cũng như cá nhân, doanh nghiệp mua xe kinh doanh dịch vụ taxi. Tuy nhiên, những năm gần đây ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam không còn giữ được sức hút.

Sau khi bất ngờ tìm lại nhịp tăng trưởng trong tháng 4.2025, lượng tiêu thụ ô tô cỡ nhỏ hạng A tại Việt Nam lập tức "lạc nhịp" khi sức mua trên thị trường ô tô chững lại. Kết quả bán hàng được PV Thanh Niên tổng hợp từ số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), TC Motor cho thấy, trong tháng 5.2024 doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng hay ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam đạt 446 xe, giảm 219, tương đương 33% so với tháng 4.2025.

Doanh số Tháng 1.2025 450 Tháng 2.2025 409 Tháng 3.2025 563 Tháng 4.2025 665 Tháng 5.2025 446

Kết quả này không chỉ khiến ô tô cỡ nhỏ hạng A lỡ nhịp tăng trưởng mà còn cho thấy xu hướng người Việt đang dần thờ ơ với xe cỡ nhỏ, bởi nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số phân khúc này giảm 147 xe tương đương 24,8%. Như Thanh Niên đã phân tích trong bài viết "Vì sao thị phần ô tô máy xăng giá rẻ tại Việt Nam đang dần 'teo tóp'?" việc thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, cuộc đua giảm giá bán diễn ra rầm rộ cùng áp lực cạnh tranh từ ô tô điện gia tăng… khiến ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam không còn giữ được vị thế.

Ô tô cỡ nhỏ hạng A đang bị đào thải tại Việt Nam?

Hyundai Grand i10 dẫn đầu, doanh số Toyota Wigo giảm sâu

Sức mua chững lại khiến doanh số bán tất cả các mẫu xe thuộc phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A gồm Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo đều sụt giảm, tuy nhiên cục diện cạnh tranh không có nhiều xáo trộn.

Hyundai Grand i10 vẫn dẫn đầu dù chỉ bán 280 xe, giảm 45 xe so với tháng trước đó Ảnh: B.H

Theo đó, Hyundai Grand i10 vẫn dẫn đầu dù chỉ bán được 280 xe, giảm 45 xe so với tháng trước đó. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp lượng xe Grand i10 bán ra thấp hơn tháng liền trước. Dù vậy, kết quả này vẫn giúp Hyundai Grand i10 giữ được vị thế dẫn đầu khi doanh số cộng dồn sau 5 tháng đầu năm 2025 đạt 1.403 xe.

Toyota Wigo xếp thứ hai khi chỉ bán được 162 xe, giảm 133 xe so với tháng trước đó. Mẫu xe do Toyota Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia, phân phối hiện chỉ còn bản số tự động. Trong khi đó, KIA Morning cũng không còn giữ được hình bóng của một trong những mẫu xe từng hút khách nhất thị trường ô tô Việt Nam. Với chỉ 4 xe đến tay khách hàng, giảm 41 xe so với tháng trước đó, KIA Morning không chỉ xếp cuối bảng mà còn trở thành mẫu ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 5.2025.

Doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Cộng dồn 5 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô cỡ nhỏ hạng A tầm giá dưới 450 triệu đồng tại Việt Nam đạt 2.533 xe, giảm 663 xe tương đương 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái.