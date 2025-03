Ô tô mới tăng ưu đãi, xe đời 2024 tiếp tục 'đại hạ giá'

Trong bối cảnh cuộc đua giảm giá ô tô được các nhà sản xuất, phân phối khởi động lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán vẫn chưa đủ để vực dậy sức mua trên thị trường. Bước sang tháng 3.2025, nhiều thương hiệu ô tô đang nỗ lực duy trì, gia tăng các chương trình giảm giá, ưu đãi nhằm tạo sức hút cho các mẫu ô tô mới đồng thời hy vọng xả hết hàng tồn kho với các mẫu xe sản xuất từ năm 2024.

Thị trường ô tô Việt Nam 2024: Đột phá từ thương hiệu Việt

Ngay sau khi tháng 2 kết thúc - một trong những thời điểm trầm lắng nhất trong năm của thị trường ô tô, bước sang những ngày đầu tháng 3.2025 các nhà sản xuất phân phối ô tô lập tức công bố chương trình ưu đãi mới với nhiều mẫu mã ô tô khác nhau.

Hyundai vừa công bố triển khai chương trình ưu đãi dành cho các mẫu xe du lịch đang được phân phối tại Việt Nam. Ảnh: B.H

Mới đây, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp, phân phối ô tô Hyundai tại Việt Nam vừa công bố triển khai chương trình ưu đãi dành cho các mẫu xe du lịch đang được phân phối tại Việt Nam. Theo đó, các mẫu xe có số VIN sản xuất năm 2024 được hãng giảm giá trực tiếp lên đến 75 triệu đồng.

Cụ thể, các phiên bản, mẫu mã ô tô Hyundai nằm trong danh mục ưu đãi lần này, gồm Hyundai Grand i10 bản 1.2 MT Tiêu chuẩn. Với mẫu sedan hạng B - Hyundai Accent, các phiên bản được ưu đãi gồm có 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp. Trong khi đó, Hyundai Elantra được áp dụng khuyến mãi với bản 1.6 AT Tiêu chuẩn và Custin ở bản 2.0T Cao cấp. Riêng dòng xe Hyundai Stargazer X được ưu đãi với 3 bản gồm 1.5 AT Tiêu chuẩn, 1.5 AT và 1.5 AT Cao cấp. Dòng Crossover 7 chỗ - Hyundai Santa Fe cũng được áp dụng chương trình giảm giá với 3 bản, gồm: 2.5 Prestige, 2.5 Turbo Calligraphy và 2.5 Exclusive.

Những mẫu xe còn lại như Hyundai Tucson, Venue, Palisade và Creta dù không nằm trong chương trình ưu đãi của nhà sản xuất nhưng vẫn được các đại lý tự tay áp dụng chính sách giảm giá. Đơn cử như mẫu Hyundai Palisade sản xuất năm 2024 còn tồn kho hiện đang được một số đại lý giảm giá lên đến hơn 100 triệu đồng.

Hyundai Tucson, Venue, Palisade và Creta dù không nằm trong chương trình ưu đãi của nhà sản xuất nhưng vẫn được các đại lý tự tay áp dụng chính sách giảm giá. Ảnh: B.H

Honda Việt Nam (HVN) cũng đang tiếp tục áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá theo hình thức hỗ trợ 50% - 100% kèm theo gói quà tặng bảo hiểm thân vỏ với các mẫu mã, phiên bản sản xuất năm 2024. Cụ thể, mẫu Honda CR-V được áp dụng mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với bản CR-V L, 100% lệ phí trước bạ với bản CR-V G. Với Honda City, hãng áp dụng mức ưu đãi 50% lệ phí trước bạ với tất cả các phiên bản.

Riêng các mẫu xe nhập khẩu như Honda Civic, HR-V, BR-V cũng tiếp tục được HVN giảm giá bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ. Với Honda Accord, hãng vẫn áp dụng mức giảm giá lên đến 250 triệu đồng.

Honda Civic, HR-V, BR-V cũng tiếp tục được HVN giảm giá bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ. Ảnh: B.H

Tương tự Honda, Toyota Việt Nam (TMV) tiếp tục tung chương trình ưu đãi theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ ở mức 50% cho 4 sản phẩm chủ lực của hãng tại Việt Nam gồm: Vios, Veloz Cross, Avanza Premio và Yaris Cross. Với những khách hàng mua xe theo hình thức vay vốn, phía TMV cũng áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất.

Trong khi đó, Mitsubishi cũng tiếp tục ưu đãi cho ô tô đời 2025 và tăng ưu đãi cho các xe đời 2024. Cụ thể, mẫu sedan hạng B - Mitsubishi Attrage đời 2024 được áp dụng gói ưu đãi hỗ trợ 50% - 100% lệ phí trước bạ, tặng phiếu nhiên liệu, phụ kiện với tổng trị giá từ 43 - 48,5 triệu đồng (tùy phiên bản). Mitsubishi Outlander 2024 cũng được áp dụng gói ưu đãi với tổng mức giảm giá lên tới 72 triệu đồng. Thậm chí, ngay cả mẫu xe hút khách nhất của hãng - Mitsubishi Xpander cũng còn hàng tồn kho sản xuất từ năm 2024 (Xpander MT và Xpander AT lắp ráp trong nước) và đang được áp dụng gói ưu đãi từ 45,5 - 60 triệu đồng, kèm 12 lần thay dầu, lọc dầu động cơ. Riêng bản Xpander AT Premium nhập khẩu 2025 cũng được áp dụng gói ưu đãi lên đến 73 triệu đồng.

Xpander AT Premium nhập khẩu 2025 cũng được áp dụng gói ưu đãi lên đến 73 triệu đồng. Ảnh: B.H

Hiện tại, thời gian bán hàng đang trôi về tháng cuối cùng của quý 1/2025, nếu doanh số không được cải thiện, xe đời cũ 2024 vẫn còn tồn kho, các nhà sản xuất, phân phối sẽ gặp trong ít khó khăn trong việc kinh doanh cũng như kế hoạch trình làng các mẫu mã mới.