Ô tô rầm rộ giảm giá, thời điểm vàng để mua sắm xế hộp?

Sau giai đoạn bất ổn dẫn đến việc doanh số sụt giảm, trong khoảng 4 tháng trở lại đây sức mua trên thị trường ô tô liên tục tăng trưởng. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, từ tháng 5.2024 đến nay, doanh số bán của thương hiệu ô tô thuộc VAMA đã tăng trưởng qua 3 tháng liên tiếp, từ mức dưới 25.000 xe lên gần 30.000 xe/tháng.



Giá bán nhiều mẫu mã ô tô đang giảm sâu nhờ chính sách ưu đãi Ảnh: Bá Hùng

Mức tăng chưa thực sự bứt phá, nhưng tín hiệu lạc quan này được các nhà sản xuất cũng như giới kinh doanh ô tô kỳ vọng sẽ tiếp tục diễn ra trong những tháng tới. Bởi với những động thái từ chính phủ cũng như các doanh nghiệp sản xuất, phân phối ô tô trong thời gian gần đây, nhiều người cho rằng đây là một trong những thời điểm vàng để mua sắm ô tô.

Đầu tiên, thị trường ô tô Việt Nam vừa bước sang tháng 8.2024 - thời điểm trùng với tháng 7 âm lịch (còn gọi là tháng Ngâu hay tháng cô hồn). Thông thường, thị trường ô tô Việt Nam thường chậm lại trong giai đoạn này bởi một bộ phận khách hàng có tâm lý kiêng kỵ, hạn chế mua sắm những mặt hàng có giá trị như nhà đất, ô tô. Tuy nhiên, khi tháng 7 âm lịch đã đi qua, tâm lý ràng buộc được rũ bỏ, nhiều người có kế hoạch mua xe trước đó sẽ thoải mái hơn.

Bên cạnh đó, sau hàng tháng trời mong ngóng, chờ đợi… bắt đầu từ tháng 9.2024 ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước sẽ một lần nữa được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo như Nghị định 109/2024/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành.

Từ tháng 9.2024 ô tô lắp ráp, sản xuất trong nước được hưởng chính sách ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP Ảnh: Bá Hùng

Chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ được triển khai, thông thường các nhà sản xuất, phân phối ô tô lắp ráp trong nước sẽ cắt giảm ưu đãi để tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này lại không diễn ra trong lần thứ 4 liên tiếp chính sách ưu đãi, giảm 50% lệ phí trước bạ được triển khai. Thực tế diễn ra trên thị trường ô tô những ngày đầu tháng 9.2024 cho thấy, nhiều mẫu mã ô tô lắp ráp trong nước vẫn được nhà sản xuất phân phối giảm giá bán hay tiếp tục triển khai các chương trình ưu đãi bằng nhiều hình thức khác nhau.

Việc được hưởng ưu đãi kép (từ chính sách giảm lệ phí trước bạ và ưu đãi của nhà phân phối) giúp chi phí sở hữu nhiều mẫu mã ô tô lắp ráp trong nước giảm từ vài chục đến cả trăm triệu đồng so với trước đây. Đơn cử như trường hợp của mẫu sedan hạng B - Honda City. Trước đây, các phiên bản của mẫu xe này có giá 559 - 609 triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng 9.2024 giá niêm yết Honda City giảm 40 - 60 triệu đồng, tùy phiên bản. Bên cạnh đó, việc lắp ráp trong nước giúp Honda City thuộc diện hưởng ưu đãi từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 109/2024/NĐ-CP. Do đó, khách mua Honda City sẽ được giảm thêm khoảng 28 - 30,5 triệu đồng. Như vậy, khách hàng mua Honda City tại Việt Nam thời điểm hiện tại sẽ tiết kiệm được 68 - 90,5 triệu đồng so với trước đây.

Không chỉ Honda City, nhiều mẫu mã khác trên thị trường như Toyota Vios, Veloz Cross, Honda CR-V… cũng đang được hưởng ưu đãi kép.

Nhiều mẫu ô tô lắp ráp trong nước tiếp tục được nhà phân phối áp dụng ưu đãi

Ô tô lắp ráp trong nước dồn dập ưu đãi, xe nhập khẩu theo đó cũng được các nhà phân phối triển khai nhiều chương trình ưu đãi theo hình thức khác nhau để giảm giá bán nhằm tăng tính cạnh tranh cũng như thu hút khách hàng. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khi bước sang tháng 9.2024 nhiều mẫu ô tô nhập khẩu đang được nhà phân phối giảm giá bán theo hình thức giảm tiền mặt, hỗ trợ lệ phí trước bạ. Thậm chí, một số mẫu mã như Honda Accord, Subaru Outback, Mitsubishi Pajero Sport… đang được giảm giá lên đến cả trăm triệu đồng.

Đại diện một đại lý phân phối ô tô tại TP.HCM cho biết: "Với hàng loạt chương trình giảm giá, ưu đãi được nhà sản xuất, phân phối áp dụng, chi phí sở hữu nhiều mẫu xe ô tô đang về mức thấp nhất trong những năm qua. Đây là một trong những thời điểm vàng cho khách hàng mua sắm ô tô".

Đây là một trong những thời điểm vàng cho khách hàng mua sắm ô tô Ảnh: Bá Hùng

Đặc biệt, với việc các nhà sản xuất, phân phối ô tô đang lần lượt tung ra thị trường hàng loạt mẫu mã mới, sẽ giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn, đồng thời tăng tính cạnh tranh ở mỗi phân khúc ô tô.

Giới kinh doanh ô tô dự báo, với sự cộng hưởng nhiều yếu tố như chính sách ưu đãi, tâm lý khách hàng… trong những tháng tới sức mua trên thị trường ô tô sẽ được cải thiện đáng kể. Lãnh đạo của một hãng ô tô tại Việt Nam dự báo, từ nay đến cuối năm thị trường ô tô sẽ có sự bứt phá về doanh số bán hàng và dự báo mức tăng trưởng của toàn thị trường trong năm nay sẽ ở mức hai con số so với năm ngoái.