Ô tô sụt xuống 'hố tử thần' giữa đường phố Hà Nội

Trao đổi với Thanh Niên chiều 16.8, một lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) xác nhận vụ việc một ô tô sụt xuống "hố tử thần" diễn ra vào chiều cùng ngày, trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn gần nút giao Đê La Thành (P.Láng, Hà Nội).

Ô tô bị sụt bánh xuống "hố tử thần" ở Hà Nội ẢNH: TRUNG HƯNG

Hiện trường vụ việc thể hiện, hố sụt có đường kính khoảng 1 m, sâu khoảng 50 cm và có nhiều nước bên trong.

Tiếp nhận thông tin, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời liên hệ Công ty nước sạch Hà Nội để phối hợp làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng dựng hàng rào cảnh báo khu vực có "hố tử thần" ẢNH: ANH ĐẠT

Bước đầu, các bên có liên quan tiến hành lập hàng rào chắn, lắp biển cảnh báo nguy hiểm quanh khu vực xuất hiện "hố tử thần". Sau khi đánh giá nguyên nhân, cơ quan chức năng sẽ tiến hành khắc phục sự cố này.

Trước đó, ngày 27.7, "hố tử thần" cũng xuất hiện ở ở đường Trường Chinh (P.Kim Liên, Hà Nội), khiến một xe máy đang di chuyển bị sụt xuống. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc sau đó được cơ quan chức năng kết luận là do rò rỉ đường ống nước sạch.