Ở tuổi U.40, CEO DRH Clinic - Trương Ngọc Huy nhận bằng Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Trong bối cảnh ngành y tế và chăm sóc sức khỏe ngày càng phát triển theo hướng chuyên sâu, yêu cầu về năng lực chuyên môn đối với đội ngũ quản lý và người làm nghề cũng ngày càng cao. Đây là một trong những lý do khiến CEO Trương Ngọc Huy - Nhà sáng lập kiêm CEO DRH Clinic - quyết định tiếp tục con đường học tập dù đã có nhiều năm điều hành doanh nghiệp.

Mới đây, CEO Trương Ngọc Huy chính thức hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng Bác sĩ Răng Hàm Mặt sau 6 năm học tập tại Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU). Dấu mốc này được xem là sự tiếp nối trong hành trình phát triển chuyên môn của người sáng lập hệ thống DRH Clinic.

CEO Trương Ngọc Huy tại Lễ tốt nghiệp nhận bằng Bác sĩ Răng Hàm Mặt

"Tôi luôn tin rằng, người làm trong lĩnh vực y tế không thể ngừng học. Kiến thức y khoa thay đổi từng ngày, công nghệ cũng liên tục phát triển. Nếu dừng lại, rất khó để tạo ra những giá trị tốt hơn cho khách hàng và cho chính đội ngũ của mình", CEO Trương Ngọc Huy chia sẻ.

Thành lập DRH Clinic từ năm 2016, CEO Trương Ngọc Huy đã cùng đội ngũ xây dựng một hệ thống chăm sóc da với định hướng phát triển dựa trên chuyên môn, công nghệ hiện đại và sự an toàn trong từng liệu trình. Từ một cơ sở ban đầu, DRH từng bước mở rộng quy mô, trở thành địa chỉ được nhiều khách hàng lựa chọn trong lĩnh vực chăm sóc và cải thiện các vấn đề về da.

Một trong những dấu ấn của DRH Clinic thời gian gần đây là việc xây dựng cơ sở chuyên giải cứu các trường hợp da gặp biến chứng. Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng năng lực chuyên môn, đồng thời đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày càng đa dạng của khách hàng.

Khai trương cơ sở giải cứu biến chứng đầu tiên trong chuỗi PKDL DRH Clinic

Đằng sau quá trình phát triển đó là sự áp lực của người đứng đầu doanh nghiệp. Việc vừa điều hành hệ thống với gần 200 nhân sự, vừa theo đuổi chương trình đào tạo y khoa đòi hỏi sự cân bằng giữa công việc, học tập và cuộc sống cá nhân. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là sự đầu tư cần thiết cho tương lai và người làm nghề cần giữ tinh thần học hỏi liên tục để có thể thích ứng với những tiến bộ của khoa học, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả chăm sóc.

CEO Trương Ngọc Huy hoàn thành 6 năm học tập trở thành Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt, CEO Trương Ngọc Huy cho biết sẽ tiếp tục theo đuổi các chương trình học và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực y tế.

"Tôi mong muốn tiếp tục được học nhiều hơn để cùng đội ngũ tiếp cận những kiến thức, công nghệ và xu hướng mới của y học hiện đại. Khi người đứng đầu không ngừng học hỏi, tổ chức cũng sẽ có thêm động lực để phát triển", ông chia sẻ.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao, việc không ngừng học hỏi và cập nhật kiến thức là yếu tố quan trọng để thích ứng với sự phát triển của ngành. Với CEO Trương Ngọc Huy, tấm bằng Bác sĩ Răng Hàm Mặt ở tuổi U.40 là minh chứng cho tinh thần học tập suốt đời và cũng là điểm khởi đầu cho những mục tiêu mới. Trên hành trình phía trước, ông cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cho việc học, nghiên cứu và phát triển chuyên môn, với kỳ vọng cùng đội ngũ DRH Clinic mang đến những giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng.