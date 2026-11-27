Cùng với khoảng sân mới có mái che và nhiều phần quà thiết thực từ chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" của 247Express, những đổi thay ấm áp nơi vùng biên đã mở thêm niềm vui đến lớp cho học trò, đồng thời sưởi ấm tấm lòng những người cô bền bỉ bám bản.

Thêm một niềm vui cho trò, vơi một nỗi lo của cô

Tại điểm trường Nà Mòn, thuộc Trường Mầm non Phiêng Pằn (xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La), lớp học của 105 em nhỏ từ lâu vẫn thiếu thiết bị trực quan. Mỗi bài học về con vật, cây cối hay một bài hát mới, các cô đều phải diễn tả bằng lời kể và cử chỉ. Trẻ mầm non học chủ yếu qua những gì được nhìn, được nghe, nên không ít giờ học trở nên khó hình dung với các em. Một thiết bị giúp học trò "nhìn thấy" bài học vì thế là điều các cô cần hơn cả. Vì thế, khi chiếc tivi 75 inch - món quà hỗ trợ của chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" được lắp ngay ngắn tại lớp học, các cô không giấu được niềm bất ngờ. "Đi dạy bao năm, tôi chưa từng thấy chiếc tivi nào to như thế. Từ nay các con được học qua hình ảnh, bài hát trên màn hình lớn, chắc các con thích lắm", một giáo viên điểm trường Nà Mòn xúc động chia sẻ.

Chiếc TV 75 inch - món quà hỗ trợ việc học cho 105 em nhỏ ở xã Phiêng Pằn

Câu nói giản dị ấy gói ghém trọn vẹn tấm lòng của các cô giáo: cứ có thêm một điều tốt đẹp cho học trò là các cô lại thấy vui lây. Từ nay, những câu chuyện, bài hát hay hình ảnh con vật, cây cối, vốn trước đây cô chỉ có thể tả bằng lời, sẽ hiện lên rõ nét ngay trước mắt 105 bạn nhỏ. Giờ học nhờ vậy mà sinh động hơn, giúp cô dễ dàng mang những điều mới lạ đến với các con.



Niềm vui của cô trò còn nối dài ra ngoài sân trường. Khoảng sân đất từng lầy lội khi mưa xuống, bụi mù lúc nắng lên nay đã có mái che mát mẻ, cùng xích đu, cầu trượt. Đến giờ ra chơi, các con có thể chạy nhảy thoải mái mà không phải ngồi bó gối trong lớp mỗi khi trời trở gió, đổ mưa. Với học trò, đó là niềm vui được chơi đùa thỏa thích; còn với các cô, đó là bớt đi một nỗi lo thường trực mỗi ngày lên lớp.

Giờ ra chơi của các em học sinh sẽ rộn ràng hơn nhờ những bộ đồ chơi mới

Hơi ấm sẻ chia tiếp tục lan sang Trường Mầm non Mường Hung (xã Mường Hung), nơi 240 bạn nhỏ tại ba điểm trường bản Hát So, Pá Nó và Pho đón nhận những bộ đồ chơi ngoài trời mới. Giờ vận động của các con giờ đây rộn ràng tiếng cười với nhiều trò chơi thú vị, thay vì chỉ quanh quẩn chạy quanh sân. Những chiếc quạt treo tường mới cũng giúp không gian lớp học thêm thoáng mát trong những ngày nắng nóng. Từ sân chơi đến góc lớp, từng đổi thay nhỏ đều nâng niu những sinh hoạt gần gũi của cô và trò.



Còn tại Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Yên Sơn), 70 bạn nhỏ cũng vỡ òa niềm vui bên khoảng sân mới khang trang, rực rỡ sắc màu. Các cô có thêm không gian để tổ chức những hoạt động ngoài trời, để các con vừa chơi vừa học. Một khoảng sân được sửa sang không chỉ làm điểm trường vùng cao thêm bừng sáng, mà còn nâng đỡ những bước chân nhỏ khám phá, vận động và lớn khôn mỗi ngày.

Gửi lời tri ân sâu lắng đến những người giữ lớp nơi biên giới

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, đoàn công tác cũng trao tận tay 50 phần quà tri ân đến các cô giáo tại các điểm trường. Bên cạnh những món quà dành cho học trò, đó là lời cảm ơn chân thành gửi tới những người đã nhiều năm bền bỉ bám bản, giữ lớp. Để mang được những yêu thương ấy vượt núi đến với cô trò, đoàn công tác "Giao Nắng, Chuyến Yêu Thương" của 247Express cùng ca sĩ Trang Pháp đã băng qua hơn 300 km đường đèo từ Hà Nội. Sau chặng đường dài gian khó, sự quan tâm không dừng lại ở lời nói mà hóa thành những điều thiết thực: một chiếc tivi thắp sáng giờ học, bốn sân chơi an toàn cho trẻ nô đùa, một phòng học thoáng mát hơn.

Chương trình "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" dành tặng những phần quà tri ân các cô giáo vùng biên Sơn La

Chuyến đi còn đọng lại qua những khoảnh khắc gặp gỡ, giao lưu ấm áp cùng học trò và đoàn công tác của 247Express như cùng vẽ tranh, hát múa. Cùng với đó là hình ảnh ca sĩ Trang Pháp ân cần bên những giáo viên – những người vẫn ngày ngày chắt chiu điều kiện ít ỏi để chăm lo cho trẻ. Những thiếu thốn nơi vùng cao chưa thể được bù đắp hết chỉ sau một chuyến đi, nhưng sự đồng hành của "Giao Nắng, Chuyển Yêu Thương" đã mang đến nguồn động viên to lớn cho các cô.



Chuyến đi Sơn La là hoạt động tiếp nối hành trình nhân văn của "Giao Nắng, Chuyến Yêu Thương" từ đầu năm 2024. Đến nay, chương trình do 247Express khởi xướng đã in dấu chân tại khoảng 30 xã biên giới, bền bỉ cải tạo không gian học tập, sinh hoạt, trao tặng trang thiết bị và học bổng cho học sinh vùng cao. Mỗi điểm đến là một nơi yêu thương được gửi gắm vào những điều thiết thực cho việc học và cuộc sống của các em.

Chuyến đi Sơn La là hoạt động tiếp nối hành trình nhân văn của "Giao Nắng, Chuyến Yêu Thương" từ đầu năm 2024

Rồi đây, chiếc tivi sẽ hòa nhịp vào từng giờ học mỗi sáng, khoảng sân mới sẽ ôm trọn tiếng cười của các em trong những giờ ra chơi thường ngày. Những món quà sẽ ở lại bền bỉ cùng cô trò. Hạnh phúc của người làm nghề giáo nơi biên giới rất đơn giản, đó là khi các con có thêm một lý do để yêu lớp, các cô lại có thêm niềm động viên để gắn bó với hành trình "trồng người" giữa đại ngàn.

