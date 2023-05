'Oằn mình’ mưu sinh dưới nắng nóng 40 độ C ở Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17.5, ở khu vực Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như: TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) 39,5 độ C; Q.Hà Đông (Hà Nội) 40 độ C; xã Tây Hiếu (TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) 39,1 độ C.

Mặt đường Nguyễn Trãi (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) nắng bỏng rát lúc 13 giờ 30 hôm nay 17.5 ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại Hà Nội, lúc 13 giờ 30 cùng ngày, nhiệt độ tại mặt đường khoảng 50 độ C. Đa số người dân đi đường đều tìm cách chống chọi với nắng nóng như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mít...

Trên nhiều tuyến đường, nhiều người dân vẫn phải "oằn mình" mưu sinh giữa cái nóng "như thiêu như đốt" giữa thủ đô. Tại bến xe Mỹ Đình (P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), hàng chục người vẫn tất bật vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh phía bắc như Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...

Anh Ma Văn L. (25 tuổi, quê Thanh Hóa) cho biết, do là nhân viên tổ dịch vụ vận chuyển nên hàng ngày anh phải đưa các thùng hàng từ 40 - 50 kg của khách lên xe, bất kể trời nắng, mưa. Dưới cái nắng hơn 50 độ C ở mặt đường tại bến xe như hôm nay, anh L. phải dốc hết sức để làm việc.

Nhiệt độ mặt đường tại bến xe Mỹ Đình trưa nay khoảng hơn 50 độ C ĐÌNH HUY

"Những ngày gần đây, lượng xe ra, vào bến đông nên hàng hóa nhiều, tôi phải làm việc hết công suất. Biết là trời rất nắng nhưng tôi vẫn phải làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống", anh L. nói.

Theo dự báo, trong những ngày tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 45%.

Ở Bắc bộ ngày 18.5 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Những người lao động chật vật khi làm việc dưới nắng nóng ở bến xe Mỹ Đình ĐÌNH HUY

Tranh thủ lúc chưa có hàng, họ ngồi vào khu vực có bóng cây để tránh nắng ĐÌNH HUY

Dù vã nước lên mặt hoặc dùng nón quạt nhưng mặt người nào cũng đỏ gay gắt vì nắng nóng ĐÌNH HUY

Một số tài xế té nước lên xe cho đỡ nóng ĐÌNH HUY

Ngoài đường, nhiều người vượt đèn đỏ vì không thể chờ lâu dưới nắng nóng ĐÌNH HUY

Người lao động tranh thủ tìm bóng râm để nghỉ trưa ĐÌNH HUY

Bác bảo vệ đội thêm khăn ướt để giảm bớt nắng nóng ĐÌNH HUY