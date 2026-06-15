Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga bị rơi

Hãng TASS ngày 15.6 đưa tin một oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 đã gặp nạn ở vùng Irkutsk trong một chuyến bay huấn luyện theo lịch trình. Bộ Quốc phòng Nga cho biết phi hành đoàn gồm 4 người đã nhảy dù thoát hiểm.

Oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Video lan truyền trên mạng xã hội chưa xác thực cho thấy một chiếc máy bay lao thẳng xuống vùng rừng cây rậm rạp cách không xa bờ sông Angara. Vụ va chạm gây ra cột khói khổng lồ bốc lên.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sức khỏe và tính mạng của các phi công không bị đe dọa. "Không có thiệt hại trên mặt đất. Máy bay không mang theo vũ khí chiến đấu", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Tỉnh trưởng Irkutsk Igor Kobzev cho hay máy bay bị rơi gần làng Kamenka. Đội cứu hỏa đang dập lửa và 4 thành viên phi hành đoàn đã được đưa đến bệnh viện.

Hình ảnh từ mạng xã hội được cho là quay cảnh chiếc Tu-22M3 rơi tại Nga ngày 15.6 ẢNH: MẠNG XÃ HỘI X

Tu-22 là máy bay ném bom siêu thanh thời Liên Xô do hãng Tupolev chế tạo, có khả năng mang theo tên lửa bội siêu thanh Kinzhal. Oanh tạc cơ chiến lược của Nga này đã được sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu tại Syria và Ukraine, theo Reuters.

Tu-22M3 là phiên bản được hiện đại hóa của Tu-22, có thể mang theo tên lửa hành trình Kh-22 cũng như tên lửa bội siêu thanh Kinzhal.

Hồi tháng 8.2024, một chiếc Tu-22M3 cũng bị rơi trong chuyến bay huấn luyện tại Irkutsk, làm một phi công thiệt mạng và 3 người bị thương.

Tháng 4 cùng năm, một chiếc Tu-22M3 bị rơi tại vùng Stavropol ở miền nam Nga và Ukraine tuyên bố đã bắn hạ máy bay này.