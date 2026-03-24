Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Khỏe đẹp mỗi ngày

Obagi NU-GEN™: Công nghệ trẻ hóa da chuyên sâu cấp tế bào

Thông tin dịch vụ
24/03/2026 16:01 GMT+7

Vừa qua, Obagi Medical đã chính thức trình làng serum NU-GEN™ - giải pháp trẻ hóa da cấp độ tế bào sở hữu công nghệ tái tạo NAD+ từ Hoa Kỳ. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước ngoặt của ngành da liễu thẩm mỹ năm 2026 mà còn khẳng định vị thế hàng đầu của Obagi trong việc cá nhân hóa trải nghiệm cho làn da Việt.

Kỷ nguyên mới của trẻ hóa da cấp độ tế bào cùng NU-GEN™ từ Obagi Medical

Thấu hiểu xu hướng làm đẹp mới, Obagi với công nghệ khoa học da liễu tiên tiến đã tiên phong phát triển giải pháp trẻ hóa từ cấp độ tế bào, đáp ứng nhu cầu phục hồi sức khỏe da bền vững đang gia tăng mạnh mẽ tại khu vực và Việt Nam. Dòng serum thế hệ mới NU-GEN™ chính là bước tiến đột phá, được giới thiệu tại IMCAS 2026 và ưu tiên ra mắt tại Việt Nam, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc sau thẩm mỹ.

Không gian sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới của Obagi, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia da liễu hàng đầu trong ngành

Điểm cốt lõi khiến NU-GEN™ trở thành đột phá chính là phức hợp độc quyền gồm 3 hoạt chất mạnh mẽ: Coenzyme NAD+, NMN và NAM. Trong sinh học, NAD+ là coenzym chủ chốt tham gia trực tiếp vào chuỗi truyền năng lượng điện tử trong ty thể nhằm tạo ra năng lượng ATP cho tế bào. Tuy nhiên, phân tử này vốn có kích thước lớn và khó thẩm thấu. Obagi đã giải quyết bài toán này bằng công nghệ tái tạo NAD+ độc quyền từ Hoa Kỳ, giúp các hoạt chất thấm sâu, kích thích sản xuất năng lượng và thúc đẩy tái tạo tế bào da mạnh mẽ, từ đó định nghĩa lại việc quản lý da từ gốc.

Bên cạnh sức mạnh từ NAD+, serum NU-GEN™ còn được bổ sung hệ thống các hoạt chất tăng cường như Beta-Glucan giúp làm dịu tình trạng đỏ da, Sodium Hyaluronate cấp ẩm sâu và Succinoglycan hỗ trợ phục hồi tổn thương. Những thành phần này hiệp lực để củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp làn da không chỉ trẻ trung mà còn chống chịu tốt hơn trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết khoa học, NU-GEN™ đã chinh phục giới chuyên môn bởi những con số ấn tượng qua thử nghiệm lâm sàng trên chính làn da người Việt. Sản phẩm được chứng minh giúp làn da trông trẻ ra 1 tuổi chỉ sau 1 tuần sử dụng. Các chỉ số phục hồi cũng ghi nhận mức cải thiện vượt trội với hơn 51% độ đồng đều màu da, 49% độ rạng rỡ và 45% kết cấu bề mặt da mịn màng. Đặc biệt, tình trạng thâm nám, nếp nhăn và xỉn màu cũng giảm thiểu đáng kể, mang lại diện mạo rạng rỡ và săn chắc hơn cho người dùng.

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Trai - Giảng viên Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Trai, người trực tiếp thực hiện nghiên cứu tại Việt Nam, đánh giá cao cơ chế kích hoạt trục sinh học "NAD+ - NMN - NAM", giúp kéo dài tuổi thọ tế bào một cách an toàn. Đồng quan điểm, chuyên gia Trần Sở Quân cũng nhận định rằng serum NU-GEN™ là lựa chọn lý tưởng để tích hợp vào các phác đồ điều trị chuyên sâu hoặc phục hồi da sau các liệu trình công nghệ cao như laser. Với nền tảng khoa học vững chắc và hiệu quả thực nghiệm đột phá, giới chuyên môn và các Beauty Blogger như Chloe Nguyễn tin rằng đây sẽ là "ngôi sao" dẫn đầu xu hướng trẻ hóa da chuẩn y khoa trong năm 2026.

Sự kiện ra mắt quy tụ đông đảo hơn 300 chuyên gia da liễu uy tín cùng những gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp.

Buổi ra mắt thu hút sự tham gia của nhiều KOL và các chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp

Obagi là thương hiệu chăm sóc da đến từ Mỹ với hơn 35 năm tiên phong cách mạng chuyển hóa làn da. Với hàng thập kỷ nghiên cứu lâm sàng, áp dụng công nghệ sản xuất tân tiến và nguyên liệu, chúng tôi tự hào mang lại kết quả rõ rệt cho mọi vấn đề da, mọi loại da và mọi tông màu da. 

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận