Obagi NU-GEN™: Công nghệ trẻ hóa da chuyên sâu cấp tế bào

Kỷ nguyên mới của trẻ hóa da cấp độ tế bào cùng NU-GEN™ từ Obagi Medical

Thấu hiểu xu hướng làm đẹp mới, Obagi với công nghệ khoa học da liễu tiên tiến đã tiên phong phát triển giải pháp trẻ hóa từ cấp độ tế bào, đáp ứng nhu cầu phục hồi sức khỏe da bền vững đang gia tăng mạnh mẽ tại khu vực và Việt Nam. Dòng serum thế hệ mới NU-GEN™ chính là bước tiến đột phá, được giới thiệu tại IMCAS 2026 và ưu tiên ra mắt tại Việt Nam, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc sau thẩm mỹ.

Không gian sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới của Obagi, thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia da liễu hàng đầu trong ngành

Điểm cốt lõi khiến NU-GEN™ trở thành đột phá chính là phức hợp độc quyền gồm 3 hoạt chất mạnh mẽ: Coenzyme NAD+, NMN và NAM. Trong sinh học, NAD+ là coenzym chủ chốt tham gia trực tiếp vào chuỗi truyền năng lượng điện tử trong ty thể nhằm tạo ra năng lượng ATP cho tế bào. Tuy nhiên, phân tử này vốn có kích thước lớn và khó thẩm thấu. Obagi đã giải quyết bài toán này bằng công nghệ tái tạo NAD+ độc quyền từ Hoa Kỳ, giúp các hoạt chất thấm sâu, kích thích sản xuất năng lượng và thúc đẩy tái tạo tế bào da mạnh mẽ, từ đó định nghĩa lại việc quản lý da từ gốc.

Bên cạnh sức mạnh từ NAD+, serum NU-GEN™ còn được bổ sung hệ thống các hoạt chất tăng cường như Beta-Glucan giúp làm dịu tình trạng đỏ da, Sodium Hyaluronate cấp ẩm sâu và Succinoglycan hỗ trợ phục hồi tổn thương. Những thành phần này hiệp lực để củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp làn da không chỉ trẻ trung mà còn chống chịu tốt hơn trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết khoa học, NU-GEN™ đã chinh phục giới chuyên môn bởi những con số ấn tượng qua thử nghiệm lâm sàng trên chính làn da người Việt. Sản phẩm được chứng minh giúp làn da trông trẻ ra 1 tuổi chỉ sau 1 tuần sử dụng. Các chỉ số phục hồi cũng ghi nhận mức cải thiện vượt trội với hơn 51% độ đồng đều màu da, 49% độ rạng rỡ và 45% kết cấu bề mặt da mịn màng. Đặc biệt, tình trạng thâm nám, nếp nhăn và xỉn màu cũng giảm thiểu đáng kể, mang lại diện mạo rạng rỡ và săn chắc hơn cho người dùng.

Chuyên gia Nguyễn Ngọc Trai - Giảng viên Bộ môn Da liễu Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Theo chuyên gia Nguyễn Ngọc Trai, người trực tiếp thực hiện nghiên cứu tại Việt Nam, đánh giá cao cơ chế kích hoạt trục sinh học "NAD+ - NMN - NAM", giúp kéo dài tuổi thọ tế bào một cách an toàn. Đồng quan điểm, chuyên gia Trần Sở Quân cũng nhận định rằng serum NU-GEN™ là lựa chọn lý tưởng để tích hợp vào các phác đồ điều trị chuyên sâu hoặc phục hồi da sau các liệu trình công nghệ cao như laser. Với nền tảng khoa học vững chắc và hiệu quả thực nghiệm đột phá, giới chuyên môn và các Beauty Blogger như Chloe Nguyễn tin rằng đây sẽ là "ngôi sao" dẫn đầu xu hướng trẻ hóa da chuẩn y khoa trong năm 2026.

Sự kiện ra mắt quy tụ đông đảo hơn 300 chuyên gia da liễu uy tín cùng những gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực làm đẹp.

