OBC Holdings khai mở hành trình kiến tạo giá trị với A&K Tower

Diện mạo mới - bước đột phá mới

Thành lập năm 2020, OBC Holdings lựa chọn hướng phát triển bất động sản dài hạn, lấy giá trị thực làm trọng tâm. Trong 5 năm qua, doanh nghiệp từng bước xây dựng quỹ đất, đội ngũ và mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực từ tài chính, xây dựng, thiết kế, khai thác thương mại đến quản lý vận hành. Những nỗ lực đó giúp OBC Holdings tạo được nguồn lực mạnh mẽ cùng quỹ đất hơn 12,68 ha, tương ứng hơn 16.600 sản phẩm dự kiến được phát triển từ nay đến năm 2036, tạo tiền đề quan trọng để OBC Holdings bứt phá trong những năm tới.

Từ tháng 8.2026, OBC Holdings chính thức sử dụng nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển mình trong hành trình phát triển. Sắc nâu đồng trước đây được thay bằng xanh ngọc lục bảo kết hợp vàng kim, vừa năng động tươi mới vừa kế thừa những giá trị doanh nghiệp đã kiên trì theo đuổi từ những ngày đầu.

Từ tháng 8.2026, OBC Holdings chính thức sử dụng nhận diện mới, năng động và kế thừa những giá trị doanh nghiệp đã kiên trì theo đuổi từ những ngày đầu

Các giá trị cốt lõi gồm: tử tế - kiên định - bền vững được OBC Holdings xác định là nền tảng trong cách doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản phẩm và xây dựng quan hệ bền vững với khách hàng, đối tác. Tinh thần đó được khái quát qua hình ảnh "Người Khai Ngọc" - biểu tượng cho sự kiên trì tìm kiếm, tỉ mỉ mài giũa và phát huy những giá trị tiềm ẩn.

Với cách tiếp cận này, một quỹ đất không chỉ được nhìn nhận ở vị trí hay quy mô, mà còn ở khả năng tạo ra một sản phẩm phù hợp với nhu cầu sống và giá trị dài hạn của người sử dụng. Đây cũng là định hướng được OBC Holdings từng bước thể hiện qua những sản phẩm đầu tiên trên thị trường.

A&K Tower - Dự án đánh dấu cột mốc khai mở hành trình kiến tạo giá trị

A&K Tower là dự án đầu tay của OBC Holdings, tọa lạc tại đường An Phú 17, phường An Phú, TP.HCM. Dự án có quy mô hơn 10.141 m², gồm hai tòa tháp Akira và Koki, cao 30 tầng với 1.155 sản phẩm căn hộ diện tích từ 40 - 105 m² và 06 căn TMDV.

A&K Tower là một trong những dự án đầu tay của OBC Holdings

Được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu ở thực, A&K Tower chú trọng sự phù hợp từ không gian sống đến khả năng tài chính, sự linh hoạt về dòng tiền. Bên cạnh 39 tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và kết nối hằng ngày như: hồ bơi khoáng nóng gần 900 m2, trung tâm thương mại, phòng tập gym-yoga, phòng thể thao - giải trí đa năng, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, cà phê… 100% căn hộ đều có balcony, đón sáng và gió tự nhiên cũng như hệ thống thang máy có tốc độ di chuyển 2,5m/giây.



Hồ bơi khoáng nóng gần 900 mét vuông là một trong các tiện ích chất lượng cao tại A&K Tower



Không chỉ vậy, A&K Tower còn mang đến giải pháp giúp người trẻ và các gia đình trẻ dễ dàng tiếp cận sản phẩm nhà ở chất lượng với chính sách tài chính không áp lực, OBC Holdings đã công bố chính sách "3 KHÔNG" đầy ấn tượng: không lo vốn ban đầu tại thời điểm ký hợp đồng mua bán, không trả gốc lên đến 36 tháng và không trả lãi lên đến 24 tháng.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư tích sản hoặc đầu tư khai thác cho thuê sẽ được áp dụng phương thức thanh toán giãn chỉ 1%/tháng và các ưu đãi hấp dẫn khác như: hỗ trợ tiền thuê nhà, ưu đãi thanh toán nhanh lên đến 14,25%.

Với những nỗ lực của mình, OBC Holdings đã chính thức được ban tổ chức Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026 thông báo mời nhận giải "Nhà phát triển bất động sản đột phá" của năm. Song song đó, dự án A&K Tower cũng được đề cử tại hạng mục Dự án căn hộ có mức giá tốt nhất (Best Affordable Condo Development) tại TP.HCM. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố tại lễ trao giải ngày 16.10.2026 này.

Những thành tựu này, sẽ là động lực quan trọng để OBC Holdings tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, khẳng định niềm tin với thị trường và kiên trì với những mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Chính sách “3 không” là cơ hội rất lớn để nhóm khách hàng trẻ và những gia đình trẻ có thu nhập định kỳ ổn định sớm có nơi an cư như ý

Từ việc làm mới diện mạo thương hiệu đến giới thiệu sản phẩm đầu tay, OBC Holdings đang từng bước đưa những định hướng đã được xây dựng trong nửa thập kỷ vào thực tiễn. A&K Tower vì thế không chỉ mở đầu cho danh mục sản phẩm của doanh nghiệp, mà còn là điểm chạm đầu tiên để thị trường nhìn thấy cách OBC Holdings theo đuổi giá trị thực trên hành trình phát triển dài hạn. Từ điểm khởi đầu ấy, OBC Holdings đang tiếp tục mở rộng hành trình "Khai mở giá trị" - biến những nền tảng đã được bền bỉ vun đắp thành những dấu ấn ngày càng rõ nét trên thị trường.