Ốc Thanh Vân bật khóc trên truyền hình vì cậu bé 13 tuổi

Tập 187 của Mái ấm gia đình Việt lên sóng với sự dẫn dắt của NSƯT Ốc Thanh Vân. Tham gia chương trình, 2 khách mời gồm ca sĩ GiGi Hương Giang và Nam vương Hưng Nguyễn cùng hợp sức vượt qua các thử thách, mang tiền thưởng từ Tập đoàn Hoa Sen về hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn gồm em Phạm Hiếu Nhân, em H'Thêm Liêng Hót và em Nguyễn Thu Hân.

Trong đó, hoàn cảnh của Phạm Hiếu Nhân (13 tuổi) khiến nhiều người xót xa. Em đang sống cùng bà ngoại là bà Nguyễn Thị Phàng (sinh năm 1944) và mẹ ruột là Phạm Thị Thủy (sinh năm 1983). Bà ngoại tuổi cao, sức khỏe yếu, không còn khả năng lao động. Mẹ của Nhân sức khỏe không ổn định, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Ốc Thanh Vân cùng dàn khách mời động viên Hiếu Nhân trước những khó khăn trong cuộc sống Ảnh: NSX

Dù vậy, chị Thủy vẫn là lao động chính trong gia đình. Mỗi ngày, chị đạp xe ra biển từ sáng sớm để cào ốc mang về làm thức ăn cho cả nhà. Những bữa cơm của gia đình thường chỉ có cháo ốc hoặc cơm trắng. Ngoài việc chăm sóc mẹ già, chị Thủy còn phải lo cho người cô ruột bị bệnh nặng nên không thể đi làm xa hay có công việc ổn định. Mỗi tháng, cả gia đình chỉ trông vào 1 triệu đồng tiền trợ cấp.

Ngôi nhà của Hiếu Nhân hiện chưa có nhà vệ sinh, việc sinh hoạt phải đi nhờ hàng xóm hoặc ra khu đất trống xa nhà. Sau giờ học, cậu bé 13 tuổi phụ mẹ nấu ăn, làm việc nhà và chăm sóc bà ngoại. Dù lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn cả tình thương lẫn vật chất, Hiếu Nhân vẫn là cậu bé sống tình cảm, hiếu thảo và luôn cố gắng học tập với mong ước sau này trở thành chỗ dựa cho gia đình.

Ốc Thanh Vân và dàn sao xót xa trước hoàn cảnh của Hiếu Nhân

MC Ốc Thanh Vân không giấu được sự xót xa khi chứng kiến vóc dáng nhỏ bé của Hiếu Nhân so với tuổi 13 của em. Dẫu vậy, những chia sẻ đầy chín chắn và hiểu chuyện của cậu bé về gia đình lại khiến nữ MC cảm phục. Thấy Hiếu Nhân còn rụt rè tại buổi ghi hình, Ốc Thanh Vân liên tục động viên, khích lệ em mạnh mẽ hơn để sớm trở thành chỗ dựa cho bà và mẹ như điều cậu bé luôn mong mỏi.

Hưng Nguyễn hết mình với các thử thách trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: BTC

Nam vương Hưng Nguyễn cũng dành nhiều lời khen cho sự hiểu chuyện của Hiếu Nhân và tin rằng em sẽ sớm trở thành điểm tựa vững chắc cho mẹ trong tương lai. Anh động viên cậu bé hãy mạnh dạn ước mơ, nghiêm túc theo đuổi mục tiêu để có thể chăm lo cho gia đình.

Ca sĩ GiGi Hương Giang xúc động trước hình ảnh người mẹ tảo tần một mình gồng gánh chăm lo cho mẹ già và con nhỏ. Sự mạnh mẽ của chị Thủy dù sức khỏe không tốt khiến nữ ca sĩ đặc biệt cảm phục. GiGi Hương Giang cho biết cô luôn xúc động trước những em nhỏ trong chương trình bởi dù hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, các em vẫn luôn có ước mơ, đặc biệt là luôn nghĩ cho gia đình.

Trong phần thử thách chính, Hưng Nguyễn đảm nhận nhiệm vụ đẩy xe rùa chở các em vượt chướng ngại vật về đích, còn các em nhỏ nhận mô hình từ GiGi Hương Giang để ném vào mục tiêu. Dù liên tục vận động và thấm mệt, Hưng Nguyễn vẫn không chậm lại để tiết kiệm thời gian cho đội chơi. Nhờ sự cố gắng hết mình của các nghệ sĩ, nhiều phần quà giá trị đã được trao tận tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trải qua các phần thi, gia đình em H'Thêm Liêng Hót về thứ ba, nhận 18 triệu đồng; gia đình em Nguyễn Thu Hân về nhì với 23 triệu đồng. Trong khi đó, gia đình em Phạm Hiếu Nhân giành giải nhất, vượt qua thử thách đặc biệt và mang về tổng 55 triệu đồng.