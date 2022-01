Ocean Vuong ra mắt tập thơ tiếp theo mang tên 'Time is a mother'

Tiến sĩ Đào Lê Na (trưởng bộ môn Sáng tác và Phê bình Sân khấu - Điện ảnh, Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM), trong một lần gặp gỡ Ocean Vuong trên đất Mỹ, được anh tặng bản in thử của tập thơ Time is a mother.

Time is a mother là tập thơ mới nhất của nhà văn Mỹ gốc Việt sau tập thơ Night Sky with Exit Wounds (được dịch sang tiếng Việt với tựa Trời đêm những vết thương xuyên thấu) và tiểu thuyết đầu tay thấm đẫm chất thơ Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian.





Tập thơ Time is a mother được viết bằng tiếng Anh, dự kiến ra mắt độc giả từ ngày 5.4 năm nay và đã cho đặt trước trên trang Amazon. Tập thơ này hiện được Amazon "gọi tên" ở vị trí đầu tiên trong danh sách tác phẩm "hot" (hấp dẫn) sắp rời khỏi nhà in. Trang Amazon nhận định, tập thơ Time is a mother một lần nữa "khơi" nhiều vấn đề mà Ocean Vuong đã viết trong các tập thơ và tiểu thuyết trước như dư chấn tinh thần và ý nghĩa cuộc đời.

Ocean Vuong (33 tuổi) là một tác giả Mỹ đương đại gốc Việt. Sự xuất hiện của anh trên văn đàn được đón nhận tích cực qua tập thơ đầu tay Trời đêm những vết thương xuyên thấu (đoạt giải T.S.Eliot năm 2017). Quyển tiểu thuyết đầu tay của anh, Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian (xuất bản năm 2019), là lời tâm sự của một người con trai viết cho người mẹ mù chữ của mình, cũng vừa mới được dịch sang tiếng Việt thời gian gần đây.