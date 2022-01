Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ kể chuyện làm thơ nhiều nhờ bị… vợ bỏ

Sinh ra nơi miền Trung khô cằn, thời tiết khắc nghiệt, dù gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ đã sớm khẳng định tên tuổi với nhiều sáng tác ngay từ tuổi học trò. Ông kể: “Lúc mới học lớp 10C (ban Văn chương - Sinh ngữ) ở trường Quốc Học, Huế (năm 1963) đã in được 24 đầu sách. Tôi vẫn một niềm đam mê văn chương và miệt mài làm việc. Lúc đầu thì mục đích kiếm tiền nuôi con ăn học, giờ thì niềm vui in sách, vận động mọi người chung tay với tôi trong những hoạt động thiện nguyện từ việc mua các tập thơ mới tôi vừa xuất bản”.

Trên trang cá nhân của mình, nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ vẫn thường xuyên cập nhật và chia sẻ niềm vui khi những “đứa con tinh thần” của mình tìm được bến đỗ mới. Tập Bài thơ vui tặng cuộc đời tôi ấn hành, được bạn đọc nồng nhiệt đón nhận ông mừng lắm. “Số tiền bán tập thơ Bài thơ vui tặng cuộc đời tôi đã đạt 75.476.300 đồng, quy theo giá bán 100.000 đ/cuốn thì đã có 754 cuốn sách được tiêu thụ trong 21 ngày giới thiệu và sau 6 ngày phát hành. Đây quả là kỷ lục về doanh thu trong việc phát hành sách của tôi. Chỉ trong vòng 6 ngày, một tập thơ đạt doanh số khó tin là 75.476.300 đồng, giữa thời buổi ít người chịu đọc sách; nhất là sách thơ, khi mà xã hội quan niệm thơ in ra chỉ để... tặng”, nhà thơ nói.

Như vậy niềm vui của ông rõ ràng không chỉ ở số tiền bán được, mà điều này chứng tỏ sự tin yêu của độc giả dành cho một thương hiệu thơ xứ Quảng.

Nói về nghề, nhà thơ không giấu giếm một bí mật: “Thật ra, trong đời cầm bút có thời gian tôi không đăng thơ trên bất cứ tờ báo nào, trong suốt 10 năm 1978 - 1988. Đó là giai đoạn tôi chỉ xuất bản sách nghiên cứu về văn hóa dân gian. Còn việc sau này giữ được nguồn cảm hứng sáng tác ư? Nói ra, bạn đừng cười, tôi làm thơ nhiều là do... bị vợ bỏ, bởi không viết lách thì còn biết làm gì hơn. Mà đó là sự thật. Vì nếu một người đàn ông có gia đình, sống yên vui, đầm ấm cùng vợ con, thì chắc chắn không thể mang balô đi khắp mọi làng quê, từ miền đồng bằng, vùng biển, lên tận núi cao, sống cùng đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền Tây Quảng để viết được".

Nhân tiện, nhà thơ cũng xin mở một dấu ngoặc nói thêm rằng, "nhờ sống cùng đồng bào thiểu số, mà về sau tôi có người yêu là một cô gái Cơ Tu đẹp tuyệt vời, trắng trẻo như Tây và có tiếng hát véo von, cao vút, như tiếng chim rừng buổi bình minh".





Nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ tâm sự tiếp: “Viết, với tôi, đôi khi như là một sự giải tỏa chính mình; đi tìm lại chính bản thân mình; hay nói đúng hơn là viết để tìm sự cân bằng cho đời sống nội tâm. Chữ nghĩa, với tôi, nhiều khi, rất nhiều khi, thay thế cho người đàn bà trong tôi. Có lẽ do tôi sống chân thành, hết lòng với bạn bè chung quanh, sẵn sàng giúp đỡ người cơ nhỡ, khi có điều kiện nên thơ tôi đồng cảm với nhiều người chăng?”.

Còn kể về cuộc hành trình bán thơ, ông nhớ mãi nhiều câu chuyện về người học trò và bạn cũ: "Ngay trong ngày đầu tiên tôi rao bán thơ đã mua ủng hộ một cuốn Bài thơ vui tặng cuộc đời tôi với giá 500 USD; hay một người bạn mua ủng hộ một tập thơ với số tiền 1.000 euro... Một trường hợp khác, người bạn thân từ hồi học lớp 6 ở trường Trung học Trần Quý Cáp, Hội An, đã gửi tôi 200 USD mua 17 cuốn thơ, nhờ tôi gửi tặng cho 17 người bạn lớp 6 hơn 60 năm trước của chúng tôi, hiện còn sống trên khắp đất nước Việt Nam. Còn nữa, các em học trò cũ của chúng tôi, nhất là các em ở TP.Tam Kỳ, tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Nam, có em mua 5 tập, có em mua 3 tập; thế là có con số không ngờ. Sau 6 ngày phát hành tập thơ Bài thơ vui tặng cuộc đời tôi lập nên kỷ lục đáng mừng".

"Có người bạn mua sách gửi về cho tôi 25.037.000 đồng. Khi tôi đến Ngân hàng Á Châu (ACB) ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM, để làm thủ tục nhận tiền, cô nhân viên ngân hàng xinh đẹp hỏi tôi, người gửi ở đâu, tôi trả lời là ở Mỹ nhưng thực sự là không biết bạn tôi đang sống ở Đức, và đó là 1.000 euro chứ không phải 1.000 USD. Thật là Hai Lúa. Tôi không biết cũng không phải là chuyện gì đó quá vô tâm, bởi vì người bạn ấy mới kết bạn với tôi trên Facebook có... 3 tuần lễ”, nhà thơ cười khà khà.

Mới đây, có lẽ nhờ… vợ bỏ ông lại ra mắt tập thơ mới Phút giây vĩnh cửu để bán kiếm tiền trao học bổng. May mắn lại mỉm cười với nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ vì cho tới cuối ngày 17.1, ông bán 267 cuốn sách và được bạn đọc gần xa nhanh chóng ủng hộ cho quỹ học bổng do nhà thơ khởi xướng với số tiền 55.000.000 đồng. Thì ra được vợ bỏ như nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ nghĩ ra cũng... sướng.

Tập thơ Phút giây vĩnh cửu (NXB Hội Nhà văn ấn hành) của nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ bìa cứng in 4 màu, 200 trang nội dung, trong đó có 32 trang in 4 màu (với 8 trang phụ bản, 4 màu in tranh của Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, Nguyên Hạo, Nguyễn Phan, Nguyễn Sơn (Australia), C.H.T.N. Liên Tâm (Mỹ), Lan Châu..., cùng thư pháp, tranh thủy mặc, nhạc, tranh minh họa: Tràm Hoa Vàng, Huỳnh Dõng, nhà văn Vu Gia, nhạc sĩ Hoàng Tú Mỹ, họa sĩ Nguyễn Sông Ba, Trịnh Cung, với lời giới thiệu của PGS.TS. Trần Hoài Anh và lời bạt của Võ Mai Trang, được nhà thơ bán để có kinh phí trao học bổng cho các trường THPT tại miền Trung: THPT Trần Quý Cáp (Hội An), Trần Cao Vân (Tam Kỳ, Quảng Nam); Nguyễn Chí Thanh (H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) và Quốc Học (Huế).