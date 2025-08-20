Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ocypus chọn Network Hub phát triển thị trường PC hiệu năng cao tại Việt Nam

Khải Minh
Khải Minh
20/08/2025 08:30 GMT+7

Ocypus vừa công bố hợp tác với Network Hub để trở thành nhà phân phối độc quyền các sản phẩm phần cứng máy tính hiệu năng tại thị trường Việt Nam.

Thương hiệu phần cứng Ocypus (Trung Quốc) vừa công bố Network Hub là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của hãng tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Network Hub sẽ phụ trách toàn bộ hoạt động phân phối, tiếp thị và dịch vụ hậu mãi cho thương hiệu này trong nước.

Thành lập vào cuối năm 2023 và ra mắt toàn cầu từ đầu năm 2024, Ocypus là thương hiệu mới nổi trong ngành phần cứng máy tính. Tuy nhiên, Ocypus đã nhanh chóng xuất hiện tại các sự kiện công nghệ lớn như Computex 2024 và 2025, gây chú ý nhờ triết lý thiết kế “Technology meets aesthetics”—kết hợp giữa hiệu năng cao và tính thẩm mỹ.

Ocypus chọn Network Hub phát triển thị trường PC hiệu năng cao tại Việt Nam - Ảnh 1.

Ba dòng sản phẩm chủ lực của Ocypus gồm tản nhiệt, vỏ case và nguồn máy tính, nổi bật với thiết kế hiện đại, hiệu năng cao và hỗ trợ linh kiện thế hệ mới

ẢNH: OCYPUS

Danh mục sản phẩm của Ocypus bao gồm hệ thống tản nhiệt (cả tản nhiệt khí và nước), thùng máy, nguồn máy tính (PSU) và phụ kiện nâng cao hiệu năng. Các sản phẩm đều hướng đến thị trường cao cấp, với điểm nhấn là khả năng làm mát mạnh mẽ, vận hành êm, thiết kế tinh giản và khả năng hiển thị thông số hệ thống theo thời gian thực. Hãng cũng áp dụng các tiêu chuẩn công nghệ mới như ATX 3.1, PCIe 5.1 và chứng nhận 80 PLUS cho PSU.

Với vai trò là nhà phân phối độc quyền, Network Hub sẽ cung cấp đầy đủ các dòng sản phẩm Ocypus chính hãng kèm chính sách bảo hành từ 24 đến 120 tháng tùy thuộc loại thiết bị. Đồng thời, công ty cho biết sẽ thiết lập hệ thống hỗ trợ kỹ thuật và hậu mãi tại Việt Nam, đảm bảo trải nghiệm đồng bộ với tiêu chuẩn toàn cầu của Ocypus.

Đại diện Ocypus, ông Silin Wu—Tổng giám đốc công ty cho biết: “Chúng tôi nhận thấy Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ phát triển cộng đồng công nghệ và game thủ rất nhanh. Network Hub là đối tác chiến lược giúp chúng tôi mở rộng hiệu quả tại khu vực này".

Network Hub là doanh nghiệp có hơn nhiều năm kinh nghiệm trong phân phối linh kiện máy tính, thiết bị chơi game và giải pháp công nghệ. Việc Ocypus gia nhập thị trường Việt Nam thông qua Network Hub được kỳ vọng sẽ góp phần làm sôi động thêm phân khúc PC hiệu năng cao, mang đến thêm lựa chọn thiết bị phần cứng cho người dùng chuyên nghiệp trong nước.

Tin liên quan

PC không đủ chuẩn vẫn được Microsoft mời nâng cấp Windows 11

PC không đủ chuẩn vẫn được Microsoft mời nâng cấp Windows 11

Bỏ qua 'tiêu chuẩn không thể thương lượng', Microsoft mời cả máy tính không có TPM cập nhật Windows 11.

Khám phá thêm chủ đề

Phần cứng Máy tính Linh kiện Nhà phân phối Network Hub
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận