Kinh tế Doanh nghiệp

Ofi Việt Nam khẳng định vị thế đối tác chiến lược toàn cầu

An Yến
An Yến
21/10/2025 16:03 GMT+7

Ofi Việt Nam (Olam food ingredients) vừa được vinh danh trong top 10 và top 20 Doanh nghiệp FDI xuất sắc tại Việt Nam năm 2025.

Ofi Việt Nam, thành viên của tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới chuyên cung ứng các nguyên liệu thực phẩm và đồ uống thơm ngon bổ dưỡng tự nhiên Olam, vừa đạt được thành tựu đáng tự hào với ba nhà máy được vinh danh trong top 10 và top 20 Doanh nghiệp FDI xuất sắc tại Việt Nam năm 2025.

Ofi Việt Nam khẳng định vị thế đối tác chiến lược toàn cầu- Ảnh 1.

Đại diện nhà máy ofi tại Đồng Nai nhận giải thưởng top 10 Doanh nghiệp FDI xuất sắc tại Việt Nam năm 2025

ẢNH: CTV

Giải thưởng này vinh danh nhà máy tại tỉnh Đồng Nai trong top 10, cùng hai nhà máy Ofi tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) và tại tỉnh Gia Lai trong top 20, đồng thời ghi nhận nỗ lực bền bỉ của công ty trong việc sản xuất những sản phẩm chất lượng cao cho các tập đoàn sản xuất thực phẩm và bán lẻ toàn cầu. Ba nhà máy này hiện đang cung cấp hạt điều đạt chứng nhận quốc tế cho hơn 140 khách hàng trên toàn cầu, riêng nhà máy tại tỉnh Đồng Nai đã sản xuất hàng triệu sản phẩm hạt ăn liền đóng gói trong năm 2024, xuất khẩu cho hơn 15 thị trường quốc tế. 

Ofi Việt Nam khẳng định vị thế đối tác chiến lược toàn cầu- Ảnh 2.

Đại diện nhà máy Ofi tại Gia Lai nhận giải thưởng top 20 Doanh nghiệp FDI xuất sắc tại Việt Nam năm 2025

ẢNH: CTV

Ông Gaurav Patil, Tổng giám đốc điều hành Ofi Việt Nam cho biết, giải thưởng này không chỉ ghi nhận sự cống hiến của đội ngũ nhân viên tại Đồng Nai, Đắk Lắk và Gia Lai mà còn minh chứng cho cam kết của công ty về chất lượng, phát triển bền vững và chiến lược phát triển con người.

“Tập thể chúng tôi rất tự hào khi các nhà máy tại Đồng Nai, Đắk Lắk và Gia Lai được vinh danh trong top 10 và top 20 Doanh nghiệp FDI xuất sắc tại Việt Nam năm 2025. Những nỗ lực này đã góp phần định vị Việt Nam như một trung tâm sản xuất thực phẩm an toàn, mang giá trị gia tăng và được khách hàng trên toàn cầu tin tưởng. Là một doanh nghiệp, chúng tôi may mắn khi thừa hưởng sức mạnh của lực lượng lao động trẻ trung và năng động tại Việt Nam. Tinh thần hợp tác và nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhân viên đã giúp chúng tôi đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, thích ứng nhanh chóng với thị hiếu, và giữ vững vị trí tiên phong trong những thị trường cạnh tranh nhất thế giới”, ông Gaurav Patil chia sẻ.

Cũng theo ông, sự ghi nhận này không chỉ là minh chứng cho chất lượng và tính bền vững của các sản phẩm “sản xuất tại Việt Nam”, mà còn phản ánh nhu cầu ngày càng tăng từ phía khách hàng quốc tế về danh mục sản phẩm mang giá trị cao của công ty. “Bước tiến này khẳng định cam kết của chúng tôi trong chiến lược đầu tư vào con người, hợp tác cùng với nông dân, và phát triển cộng đồng địa phương”, ông khẳng định.

Ofi Việt Nam khẳng định vị thế đối tác chiến lược toàn cầu- Ảnh 3.

Đại diện nhà máy Ofi tại Đắk Lắk nhận giải thưởng top 20 Doanh nghiệp FDI xuất sắc tại Việt Nam năm 2025

ẢNH: CTV

Ofi đã hoạt động tại Việt Nam hơn 28 năm và không ngừng mở rộng quy mô sản xuất với hơn 24 nhà máy và văn phòng làm việc. Hiện tại, Ofi Việt Nam là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều, tiêu, cà phê nhân thô và cà phê hòa tan hàng đầu tại Việt Nam với đội ngũ hơn 4.500 nhân viên. Trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam, Ofi luôn đặt con người làm trọng tâm, vừa góp phần tích cực vào sự phát triển của tổ chức, đồng thời tạo cơ hội phát triển kinh tế cho người lao động và ổn định an sinh xã hội. Tại tỉnh Đắk Lắk, hơn 90% lực lượng lao động tại nhà máy là người dân tại địa phương, còn tại tỉnh Gia Lai, 50% người lao động là người dân tộc thiểu số. 

