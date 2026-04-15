OKX và VPBank hợp tác phát triển tài sản số và ứng dụng công nghệ blockchain

Nguồn: VPBank
15/04/2026 15:41 GMT+7

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) và OKX - một trong những nền tảng tài sản số lớn nhất thế giới - đã chính thức ký kết Biên bản thỏa thuận chiến lược đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam theo hướng minh bạch, an toàn và bền vững.

OKX sẽ góp vốn vào CAEX, giúp công ty đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỉ đồng

Việc ký kết hợp tác giữa VPBank và OKX được xem là bước đi tiên phong của một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam nhằm tiếp cận lĩnh vực tài sản số một cách bài bản, có kiểm soát và phù hợp với định hướng của cơ quan quản lý. Việt Nam đang từng bước xây dựng khung khổ pháp lý nhằm quản lý và phát triển lĩnh vực này một cách hiệu quả, đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết 05/NQ-CP, với trọng tâm là thúc đẩy đổi mới sáng tạo đi đôi với kiểm soát rủi ro và bảo vệ nhà đầu tư.

Theo nội dung hợp tác, OKX sẽ đồng hành cùng VPBank trong việc tư vấn chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm vận hành và cung cấp giải pháp công nghệ, cũng như kết nối thanh khoản phù hợp với các quy định hiện hành, cho nền tảng giao dịch tài sản số của Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) - một thành viên trong hệ sinh thái VPBank. Đồng thời, OKX, thông qua OKX Ventures, sẽ góp vốn vào CAEX trong tháng 4, giúp công ty đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỉ đồng (tương đương 380 triệu USD) để tham gia chương trình triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Bên cạnh việc đồng hành phát triển sàn CAEX, VPBank và OKX cũng định hướng mở rộng hợp tác trong việc ứng dụng blockchain vào các hoạt động tài chính - ngân hàng. Hai bên sẽ tập trung vào một số hướng thực tiễn như tăng cường bảo mật hệ thống, cải thiện tốc độ và hiệu năng xử lý giao dịch, cũng như nâng cao tính minh bạch trong vận hành.

Sự kết hợp giữa VPBank và OKX tạo nên một mô hình hợp tác "local strength - global expertise". Trong đó, VPBank đóng vai trò là đối tác nội địa với lợi thế về hệ sinh thái tài chính toàn diện, am hiểu thị trường và năng lực vận hành, trong khi OKX mang đến kiến thức và công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản trị và triển khai lĩnh vực tài sản mã hoá tại nhiều thị trường lớn trên thế giới.

CAEX được cho là khởi đầu cho việc hợp tác của hai bên, định hướng xây dựng với hệ thống vận hành, kiểm soát và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn cao, đặt trọng tâm vào quản trị, tuân thủ và bảo vệ nhà đầu tư. Việc phát triển CAEX không chỉ mở rộng hệ sinh thái khác biệt của VPBank, mà còn góp phần xây dựng một thị trường tài sản số minh bạch, có kiểm soát và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Với tầm nhìn dài hạn, sự hợp tác giữa VPBank và OKX không chỉ hướng tới việc phát triển một nền tảng giao dịch tài sản số, mà còn góp phần kiến tạo một môi trường đầu tư đáng tin cậy cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế, qua đó đưa Việt Nam từng bước trở thành điểm đến uy tín trong hệ sinh thái tài sản số toàn cầu.

