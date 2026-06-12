Old Tree Garden, điểm đến mới cho xu hướng nghỉ dưỡng xanh staycation

Nắm bắt nhu cầu đó, Old Tree Garden là điểm đến nghỉ dưỡng mới tại Đà Nẵng, mang đến không gian xanh mát, yên bình và khác biệt giữa nhịp sống hiện đại.

Khu nghỉ dưỡng là mô hình lưu trú khác biệt, gần gũi thiên nhiên yên tĩnh

Tọa lạc tại 347 Lạc Long Quân (P.Điện Bàn Đông), chỉ cách bãi biển 5 phút và đi phố cổ Hội An khoảng 15 phút, khu nghỉ dưỡng giúp du khách dễ dàng kết hợp nghỉ dưỡng với khám phá du lịch miền Trung.

Old Tree Garden thiết kế không gian mở, nhiều cây xanh, hồ bơi rộng rãi và các khu vực sinh hoạt ngoài trời, mang đến cảm giác thư thái ngay từ bước chân đầu tiên.

Các bungalow thiết kế tối giản, hài hòa với thiên nhiên, riêng tư và thư giãn

Điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng là hệ thống lưu trú đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau.

Villa 4 phòng ngủ là lựa chọn lý tưởng cho gia đình nhiều thế hệ, nhóm bạn hoặc đoàn khách cùng tận hưởng kỳ trong không gian rộng rãi, tiện nghi.

Nơi lý tưởng tái tạo năng lượng sau những bộn bề

Đặc biệt, Old Tree Garden còn có khu glamping, mô hình cắm trại được giới trẻ, gia đình yêu thích, hòa vào thiên nhiên trong không gian đầy đủ tiện ích, với những trải nghiệm mới mẻ và đáng nhớ.

Khu nghỉ dưỡng còn có sân pickleball, hấp dẫn các nhóm bạn, gia đình hoặc du khách kết hợp giữa nghỉ dưỡng và rèn luyện sức khỏe.

Khu nghỉ dưỡng ưu tiên môi trường xanh, thân thiện và đề cao trải nghiệm nghỉ dưỡng cá nhân

Với các set menu, set BBQ đa dạng, Old Tree Garden phù hợp cho các kỳ nghỉ, doanh nghiệp tổ chức chương trình.

Tiệc hồ bơi mang đến những trải nghiệm thú vị cho các đoàn khách

Old Tree Garden là nơi để du khách chậm lại, cân bằng cảm xúc và tận hưởng những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống.