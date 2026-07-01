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Old Tree Garden: Tiên phong mô hình nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp bungalow, villa, pickleball tại Đà Nẵng

Thùy Nhi
Thùy Nhi
Nhiều gia đình, nhóm bạn không thể thu xếp kỳ nghỉ dài với lịch trình dày do nhịp sống bận rộn, đã lựa chọn không gian xanh, riêng tư và tiện nghi thư giãn.

Chính vì vậy, Old Tree Garden tiên phong mô hình sinh thái kết hợp bungalow, villa và sân pickleball thỏa mãn trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí và kết nối tất cả trong một.

Old Tree Garden: Tiên phong mô hình nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp bungalow, villa, pickleball tại Đà Nẵng- Ảnh 1.

Trải nghiệm được du khách yêu thích là hệ thống hồ bơi rộng, cây xanh bao quanh và không gian mở, mang đến cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên

Bungalow, villa thiết kế theo phong cách tối giản, gần gũi thiên nhiên. Đặc biệt, các villa sở hữu hồ bơi riêng, đầy đủ tiện nghi: bếp, phòng khách, không gian sinh hoạt chung, BBQ ngoài trời… phù hợp gia đình, nhóm bạn cho mọi kỳ nghỉ cuối tuần hay sinh nhật.

Old Tree Garden còn mang đến trải nghiệm mới với hệ thống sân pickleball, môn thể thao thời thượng với tính giải trí cao, dễ chơi, phù hợp nhiều độ tuổi.

Old Tree Garden: Tiên phong mô hình nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp bungalow, villa, pickleball tại Đà Nẵng- Ảnh 2.

Old Tree Garden: Tiên phong mô hình nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp bungalow, villa, pickleball tại Đà Nẵng- Ảnh 3.

Old Tree Garden được bao quanh bởi khuôn viên xanh mát với nhiều cây cối và khoảng sân rộng, tạo nên bầu không khí trong lành và yên bình

Sau những giờ vận động, du khách có thể thư giãn bên hồ bơi, thưởng thức bữa ăn ngoài trời hoặc tận hưởng không gian xanh yên tĩnh.

Old Tree Garden: Tiên phong mô hình nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp bungalow, villa, pickleball tại Đà Nẵng- Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng và thể thao giúp mỗi chuyến đi trở nên năng động và đáng nhớ hơn

Old Tree Garden nằm giữa Hội An và trung tâm Đà Nẵng chỉ khoảng 20 phút di chuyển, thuận tiện cho du khách khám phá biển An Bàng, rừng dừa Bảy Mẫu hay những làng nghề truyền thống Hội An.

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