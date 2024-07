Olympic: Quay lén buổi tập đối thủ, ban huấn luyện đội tuyển nữ Canada nhận họa lớn

Tờ L'Equipe của Pháp cho biết, vụ việc xảy ra trong sáng ngày 24.7. Khi đội tuyển nữ New Zealand đang tập luyện, chính quyền Pháp Saint-Etienne đã bắt giữ một trợ lý của HLV đội tuyển Canada vì sử dụng máy bay không người lái có gắn camera. Ngay lập tức, Ủy ban Olympic New Zealand đã vào cuộc và tuyên bố đã chính thức trình vụ việc lên đơn vị liêm chính của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Đồng thời, Ủy ban Olympic New Zealand yêu cầu IOC phải điều tra toàn diện ban huấn luyện đội tuyển nữ Canada.



Theo đánh giá của truyền thông Pháp, các cầu thủ cùng ban huấn luyện đội tuyển nữ New Zealand tỏ ra bức xúc và phản ứng dữ dội. Canada là nhà vô địch của Olympic Tokyo 2020 và chính là đối thủ cùng bảng của đội tuyển nữ New Zealand ở trận mở màn (22 giờ ngày 25.7).

Đội tuyển nữ New Zealand đã sốc khi bị quay lén lúc tập luyện NZFA

Không cần đợi IOC và FIFA vào cuộc, chỉ vài giờ sau, Ủy ban Olympic Canada (COC) đã tự xử lý. COC tuyên bố nhà phân tích Joseph Lombardi và trợ lý HLV của đội tuyển nữ Canada Jasmine Mander sẽ bị đuổi về nước ngay lập tức. Đồng thời, COC cũng gửi lời xin lỗi đến toàn bộ ban huấn luyện cũng như cầu thủ nữ New Zealand.

Bà Bev Priestman - HLV trưởng của đội tuyển nữ Canada cũng không tránh khỏi liên lụy. COC cho biết HLV Bev Priestman sẽ không được phép chỉ đạo trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Canada và New Zealand. Thay vào đó, trợ lý Andy Spence sẽ làm nhiệm vụ trên sân. Ngoài ra, bà Bev Priestman cùng toàn bộ các nhân viên của đội tuyển nữ Canada bắt buộc phải tham gia khóa đào tạo đạo đức trong vài ngày tới.

HLV Bev Priestman chia sẻ: “Tôi chịu trách nhiệm cuối cùng về hành vi xấu hổ đó. Với tinh thần trách nhiệm, tôi chấp nhận không trực tiếp chỉ đạo với mục đích đảm bảo mọi người đều cảm thấy tinh thần thể thao được duy trì. Thay mặt toàn thể đội bóng, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới các cầu thủ và nhân viên của New Zealand”.

HLV Bev Priestman sẽ không chỉ đạo trận đội tuyển Canada gặp New Zealand AFP

COC: “Chúng tôi sốc, thất vọng”

Trong tuyên bố ngày 24.7, COC viết: “COC đang liên lạc với Ủy ban Olympic quốc tế và FIFA để làm rõ vụ việc. Chúng tôi muốn minh bạch và hợp tác trong suốt quá trình này. Ủy ban Olympic Canada luôn đấu tranh cho tinh thần thi đấu đẹp. Thật sự chúng tôi rất sốc, thất vọng trước hành động không tưởng của ban huấn luyện đội tuyển nữ”.

Bà Carla Qualtrough - Bộ trưởng Thể thao Canada đang có mặt tại Pháp cho biết bà ủng hộ quyết định không cho HLV Priestman chỉ đạo.

"Khi các quy tắc bị phá vỡ, phải có hậu quả. Tôi ủng hộ các lệnh trừng phạt do Ủy ban Olympic Canada áp dụng, lời xin lỗi của họ đối với New Zealand và quyết định đối với HLV Bev Priestman", bà Carla Qualtrough nói.

Đội tuyển nữ Canada đang là đương kim vô địch của Olympic COC

Với bóng đá Canada, đây không phải là lần đầu họ vướng vào rắc rối quay lén đối thủ tập luyện. Năm 2021 tại Toronto, đội tuyển Honduras đã dừng buổi tập trước trận vòng loại World Cup 2022 với Canada sau khi phát hiện một máy bay không người lái trên sân. Khi đó, đội tuyển Canada cũng phản ứng gay gắt và gửi đơn kiện Canada lên FIFA.