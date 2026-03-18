Olympic Toán học trẻ Việt Nam tại FPT PolySchool: Sân chơi được gửi gắm nhiều kỳ vọng

Nhiều học sinh đăng ký tham gia với mong muốn thử thách bản thân và khám phá năng lực tư duy toán học, trong khi phụ huynh kỳ vọng đây sẽ là môi trường giúp con rèn luyện tư duy logic, sự tự tin và bản lĩnh trong học tập.

Sân chơi học thuật khơi dậy đam mê toán học

Olympic Toán học trẻ Việt Nam (VYMO) là cuộc thi học thuật thường niên do FPT PolySchool (thuộc Tập đoàn FPT) tổ chức, dành cho sinh viên đang theo học tại FPT PolySchool và học sinh từ lớp 6 đến lớp 11 trên toàn quốc.

Không chỉ kiểm tra kiến thức, VYMO còn chú trọng đánh giá tư duy logic, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề thông qua các dạng bài toán mang tính ứng dụng. Qua đó, cuộc thi hướng tới việc phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi bật, đồng thời khơi dậy niềm yêu thích toán học trong cộng đồng học sinh.

Theo ban tổ chức, việc xây dựng một sân chơi học thuật dành cho học sinh nhiều độ tuổi không chỉ giúp các em thử sức với những thử thách trí tuệ mà còn tạo môi trường giao lưu, học hỏi và chia sẻ niềm đam mê toán học.

Học sinh mong muốn thử thách và tích lũy kinh nghiệm

Phan Gia Hân, học sinh đăng ký tham gia cuộc thi tại FPT PolySchool Đà Nẵng, cho biết em biết đến chương trình thông qua sự giới thiệu của giáo viên môn toán tại trường.

Theo Gia Hân, niềm yêu thích với toán học đã hình thành từ khi em còn học cấp 2. Khi tìm hiểu về cuộc thi, em nhận thấy đây là cơ hội phù hợp để thử thách bản thân và vận dụng những kiến thức đã học: "Em rất yêu thích và có niềm đam mê với môn toán. Khi được cô giáo giới thiệu về cuộc thi, em quyết định đăng ký vì thấy đây là cơ hội tốt để thử sức, vận dụng kiến thức của mình cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm tham gia các sân chơi học thuật", Gia Hân chia sẻ.

Để chuẩn bị cho vòng thi sắp tới, Gia Hân cho biết em đang dành thêm thời gian ôn tập các chuyên đề quan trọng, luyện nhiều dạng bài nâng cao và rèn luyện khả năng phân tích đề bài nhanh hơn. Bên cạnh đó, em cũng chú trọng rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian khi làm bài và giữ tâm lý bình tĩnh khi bước vào phòng thi

Học hỏi là mục tiêu lớn của nhiều thí sinh

Không chỉ những học sinh được thầy cô giới thiệu, nhiều bạn trẻ cũng chủ động tìm hiểu và đăng ký tham gia thông qua các kênh thông tin trực tuyến.

Trần Ngọc Lâm - học sinh Trường THCS Trảng Dài, đăng ký dự thi tại FPT PolySchool Đồng Nai, cho biết em biết đến chương trình khá tình cờ khi thấy thông tin trên mạng xã hội: "Em thấy thông tin về cuộc thi trên Facebook. Sau khi tìm hiểu thêm, em nhận thấy đây là một sân chơi thú vị và phù hợp với mình nên quyết định đăng ký tham gia để thử sức".

Theo Ngọc Lâm, mục tiêu lớn nhất khi tham gia là cơ hội học hỏi và khám phá năng lực của bản thân. Nam sinh cũng cho rằng những sân chơi học thuật như VYMO giúp học sinh có thêm động lực học tập, đồng thời tiếp cận nhiều cách giải và phương pháp tư duy toán học sáng tạo hơn.

Phụ huynh kỳ vọng con trưởng thành qua trải nghiệm

Không chỉ học sinh, nhiều phụ huynh cũng đánh giá cao ý nghĩa của những sân chơi học thuật như Olympic Toán học trẻ Việt Nam.

Chị Nguyễn Phương Linh - phụ huynh thí sinh tham gia VYMO, cho biết gia đình khuyến khích con đăng ký cuộc thi với mong muốn con có thêm cơ hội trải nghiệm và học hỏi: "Gia đình cho con tham gia trước hết để con có thêm kinh nghiệm, được giao lưu với nhiều bạn bè có cùng niềm yêu thích môn toán. Qua những sân chơi như vậy, tôi mong con phát triển tư duy tốt hơn, đồng thời rèn luyện sự tự tin và tính quyết đoán".

Theo chị Linh, khi tham gia các cuộc thi học thuật, điều quan trọng không chỉ nằm ở thành tích mà còn ở những trải nghiệm, kỹ năng và sự trưởng thành mà học sinh tích lũy trong quá trình tham gia.

Lan tỏa tinh thần học hỏi và niềm đam mê toán học

Từ góc nhìn của học sinh và phụ huynh, Olympic Toán học trẻ Việt Nam (VYMO) không chỉ là một cuộc thi mà còn là hành trình trải nghiệm giúp các bạn trẻ khám phá năng lực bản thân và phát triển tư duy.

Là đơn vị đào tạo trực thuộc Tập đoàn FPT, FPT PolySchool hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, chú trọng phát triển tư duy, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp cho học sinh sau THCS. Thông qua những sân chơi học thuật như VYMO, nhà trường mong muốn lan tỏa niềm yêu thích toán học, đồng thời khuyến khích học sinh mạnh dạn thử thách bản thân và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai.