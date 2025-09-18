Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Xu hướng - Chuyển đổi số

OMedia phát triển nền tảng giải trí số Enterise

Kiến Văn
Kiến Văn
18/09/2025 10:00 GMT+7

Hôm 17.9, Công ty CP truyền thông và giải trí OMedia cùng các đối tác chiến lược đã chính thức công bố phát triển nền tảng giải trí số Enterise tại TP.Đà Nẵng.

Enterise là nền tảng tiên phong tại Việt Nam cho phép khán giả không chỉ xem phim mà còn tham gia, đồng hành và sở hữu giá trị điện ảnh. Bắt đầu từ điện ảnh và nội dung giải trí Việt, Enterise được định vị là "cửa ngõ văn hóa số" với mục tiêu mở rộng ra thị trường quốc tế nhằm xuất khẩu văn hóa Việt đến với toàn cầu.

OMedia công bố phát triển nền tảng giải trí số Enterise - Ảnh 1.

Ông Phan Hữu Hiếu, CEO OMedia và là đại diện dự án Enterise chia sẻ trong sự kiện

ẢNH: CTV

Xu hướng mới trong ngành giải trí

Trong bối cảnh ngành giải trí và điện ảnh Việt Nam đạt kỷ lục doanh thu trong những năm gần đây, khán giả trẻ ngày càng tìm kiếm những trải nghiệm giải trí mới mẻ, gắn liền với công nghệ và tính tương tác. Thị trường giải trí số tại Việt Nam và Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng, điều này mở ra cơ hội lớn cho các mô hình sáng tạo.

Khán giả hiện nay không chỉ muốn thụ hưởng nội dung mà còn mong muốn tham gia sâu hơn vào quá trình sáng tạo, từ việc góp ý đến đồng hành cùng sự phát triển của sản phẩm giải trí. Nhu cầu này không chỉ dừng lại ở giải trí đơn thuần mà còn thể hiện khát vọng khẳng định bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc trong kỷ nguyên hội nhập.

Vì vậy, OMedia cùng các đối tác chiến lược chính thức công bố phát triển nền tảng giải trí Enterise.

OMedia công bố phát triển nền tảng giải trí số Enterise - Ảnh 2.

Buổi ra mắt thu hút nhiều người tham dự

ẢNH: CTV

Sứ mệnh xuất khẩu văn hóa Việt Nam của Enterise

Phát biểu tại buổi họp báo, CEO Phan Hữu Hiếu của OMedia và đại diện dự án Enterise, cho biết: "Enterise được định vị như 'cửa ngõ văn hóa số', với mục tiêu giúp phim ảnh Việt và các sản phẩm văn hóa bản địa tiếp cận đông đảo khán giả toàn cầu".

Dự án mong muốn tạo ra một hành trình để những nét đẹp văn hóa Việt được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Enterise hiện trong giai đoạn lên kế hoạch ra mắt tập phim đầu tiên đạt chuẩn quốc tế nằm trong loạt phim sáng tạo theo Sứ mệnh Enterise.

"Công nghệ và đội ngũ đẳng cấp giúp OMedia tự tin xây dựng và phát triển dự án Enterise hội tụ đủ yếu tố để phát triển thành một hệ sinh thái giải trí số hoàn chỉnh. Sự kiện công bố phát triển dự án là dấu mốc quan trọng, đảm bảo tính minh bạch và nền tảng pháp lý cho Enterise bước vào giai đoạn tăng tốc", đại diện OMedia cho biết.

Trong lộ trình phát triển sắp tới, Enterise sẽ tập trung vào ba trụ cột chiến lược trong từng giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 (2025 - 2027): Xây dựng và phát triển mảng sản xuất điện ảnh và giải trí số, bao gồm sản xuất, phát hành, phân phối và quảng bá phim ngắn, phim độc lập, phim chiếu rạp cùng các sản phẩm văn hóa đặc sắc.
  • Giai đoạn 2 (2027 - 2030): Tiếp tục phát triển mảng công nghệ và đầu tư với mục tiêu minh bạch hóa quyền lợi và giá trị của sản phẩm giải trí, đồng thời trao quyền cho khán giả và nhà đầu tư cùng đồng hành, tạo ra giá trị chung.

