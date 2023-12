Đột quỵ - một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở Việt Nam

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ hai trên thế giới, chiếm 11,13% tổng số ca tử vong trong năm 2019 . Ở Việt Nam, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong thứ ba chỉ sau ung thư và tai biến mạch máu não. Đột quỵ cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng khuyết tật và suy giảm chức năng ở người Việt Nam.

Các yếu tố nguy cơ gây ra đột quỵ bao gồm huyết áp cao, béo phì, tiểu đường, cholesterol cao, hút thuốc, uống rượu, thiếu vận động, căng thẳng, di truyền. Theo GS-TS Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam cho biết tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ có bệnh nền tăng huyết áp chiếm đến 78%.

Tuy nhiên, nhiều người Việt chưa ý thức được tầm quan trọng của việc kiểm soát huyết áp và phòng ngừa đột quỵ. Các số liệu cho thấy có khoảng 50% người bệnh không biết mình bị bệnh tăng huyết áp. Khoảng trống về nhận thức này đang gây khó khăn cho nỗ lực đẩy lùi đột quỵ.

OMRON Healthcare ra mắt Công cụ tính rủi ro đột quỵ

OMRON Healthcare, công ty Nhật Bản quy mô toàn cầu về theo dõi huyết áp tại nhà và quản lý bệnh tim mạch, vừa giới thiệu Công cụ tính rủi ro đột quỵ cho người Việt trên website của mình. Công cụ này được phát triển bởi Đại học Công nghệ Auckland ở New Zealand, cho phép người dùng đánh giá nguy cơ bị đột quỵ trong vòng 5 hoặc 10 năm tới.

Công cụ này cho phép người dùng nhập các thông tin cơ bản về tuổi, giới tính, huyết áp, tiền sử bệnh lý, thuốc đang dùng, hút thuốc, uống rượu, béo phì, tiểu đường, cholesterol cao… để xác định nguy cơ mắc bệnh đột quỵ trong vòng 5-10 năm tới. Công cụ hiện có tại trang website của Omron Healthcare Vietnam : https://www.omronhealthcare-ap.com/vn/chon-song-khoe

Sau khi nhập các thông tin, người dùng sẽ nhận được kết quả về mức độ nguy cơ so với người khỏe mạnh cùng độ tuổi và giới tính. Công cụ này cũng cho phép người dùng lưu lại kết quả để theo dõi sự thay đổi của nguy cơ đột quỵ theo thời gian.

Ông Frans Velkers, Giám đốc điều hành OMRON Healthcare Singapore, chia sẻ: "Nhiều trường hợp đột quỵ có thể được ngăn ngừa bằng cách giảm các yếu tố nguy cơ có thể kiểm soát được. Bằng cách theo dõi và cập nhật chỉ số huyết áp theo thời gian, mọi người có thể xác định nguy cơ đột quỵ của mình nói chung, xác định các yếu tố rủi ro cụ thể. Từ đó, họ có thể hình thành các bước để quản lý và giảm thiểu đột quỵ".



Ông Frans Velkers, Giám đốc điều hành OMRON Healthcare Singapore

Bên cạnh đó, OMRON Healthcare đã tài trợ 1.000 máy đo huyết áp tại nhà và 10 máy đo huyết áp chuyên nghiệp cho Trường đại học Y Dược, Đại học Huế, một trong những trường đào tạo y tế hàng đầu của Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động của OMRON Healthcare nhằm thể hiện sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe tim mạch cho người dân Việt Nam, hiện thực hóa tầm nhìn "Going to Zero" hướng tới một xã hội không có biến cố tim mạch, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Trường đại học Y Dược, Đại học Huế.

Hội nghị diễn ra vào ngày 22.11.2023 tại Trường đại học Y Dược, Đại học Huế, với sự tham gia của đại diện của OMRON Healthcare, Trường đại học Y Dược, Đại học Huế, Bộ Y tế, Sở Y tế Thừa Thiên Huế, các bệnh viện, trung tâm y tế, các tổ chức y tế, các nhà báo cùng nhiều chuyên gia quốc tế.

Đại diện OMRON Healthcare và Trường đại học Y Dược, Đại học Huế trao máy đo huyết áp cho các tỉnh miền Trung - Tây nguyên

Với việc tặng máy đo huyết áp cho Trường đại học Y Dược, Đại học Huế, OMRON Healthcare mong muốn góp phần hỗ trợ đội ngũ y tế chẩn đoán và điều trị bệnh nhân cho cộng đồng ở cấp cơ sở, đồng thời nâng cao nhận thức về quản lý tăng huyết áp, góp phần cải thiện kết quả sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

Hai hoạt động trên đã thể hiện quyết tâm của OMRON Healthcare trong việc thực hiện hoá tầm nhìn Going for Zero - khuyến khích mọi người đo huyết áp thường xuyên và chủ động quản lý sức khỏe của mình, từ đó hướng tới một thế giới không còn biết cố đáng tiếc liên quan tới đột quỵ

