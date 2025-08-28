OMRON Healthcare trao tặng 2.000 thiết bị hiện đại hỗ trợ tầm soát sức khỏe tim mạch

Đưa thiết bị hiện đại đến gần cộng đồng trong hành trình chăm sóc sức khỏe tim mạch

Theo dõi huyết áp thường xuyên là cách đơn giản, hiệu quả giúp phát hiện sớm nguy cơ tim mạch, từ đó phòng ngừa các biến cố nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay suy tim. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các thiết bị theo dõi sức khỏe hiện đại, nhất là vùng sâu vùng xa.

Từ thực tế đó, OMRON Healthcare đã phối hợp cùng Trường đại học Y - Dược, Đại học Huế trao tặng 2.000 thiết bị cho tuyến y tế cơ sở, gồm 1.800 máy đo huyết áp tự động OMRON HEM-7142T2 và 200 máy đo thành phần cơ thể OMRON HBF-222T.

2.000 thiết bị đến từ OMRON được trao tặng cho y tế tuyến cơ sở

Trong đó, HEM-7142T2 là thiết bị đo huyết áp ứng dụng công nghệ Nhật Bản đã được chứng minh lâm sàng, cho kết quả nhanh, chính xác, đồng thời tích hợp tính năng phát hiện nhịp tim bất thường. Máy cũng cho phép kết nối với ứng dụng OMRON Connect, giúp theo dõi, lưu trữ dữ liệu ngay trên điện thoại.

HEM-7142T2 có công nghệ Nhật Bản, đo huyết áp chính xác, tích hợp nhiều tính năng hiện đại

GS-TS Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam và Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam - nhận định việc sử dụng các thiết bị đo huyết áp hiện đại, có thể kết nối với bác sĩ điều trị qua bluetooth, cùng với các tính năng mở rộng như điện tâm đồ, phát hiện rung nhĩ,... sẽ hỗ trợ đáng kể cho việc tầm soát sớm, theo dõi liên tục và đánh giá toàn diện nguy cơ đột quỵ não cũng như các bệnh lý tim mạch khác.

Sự kiện lần này diễn ra với chủ đề "Tăng cường quản lý lồng ghép tăng huyết áp, đái tháo đường và dự phòng đột quỵ tại cộng đồng", thu hút gần 300 cán bộ y tế tại các trạm y tế, cơ sở y tế cấp khám chữa bệnh ban đầu.

GS-TS Huỳnh Văn Minh nhấn mạnh vai trò thiết bị y tế hiện đại trong tầm soát nguy cơ đột quỵ não, tim mạch

Đồng hành cùng y tế Việt Nam với tầm nhìn "Going for Zero"

Hoạt động trao tặng thiết bị lần này là một phần trong Chiến lược "Going for Zero" của OMRON, hướng tới mục tiêu không còn biến cố tim mạch trong cộng đồng.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Alexis En - Giám đốc Marketing khu vực châu Á - Thái Bình Dương của OMRON Healthcare nhấn mạnh: "Hoạt động hôm nay là minh chứng cho cam kết dài hạn của OMRON trong việc đồng hành cùng ngành Y tế Việt Nam nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch, từ đó góp phần giảm thiểu các biến cố nghiêm trọng như đột quỵ, suy tim trong cộng đồng".

Bà Alexis En nhấn mạnh cam kết của OMRON trong việc đồng hành nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tim mạch tại Việt Nam

Đại diện Hội Tim mạch học Việt Nam, GS-TS Huỳnh Văn Minh đánh giá cao sự đồng hành của OMRON trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là chương trình "Tháng 5 đo huyết áp", góp phần nâng cao nhận thức và kiểm soát huyết áp trong dân số. Ông kỳ vọng hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong hành trình bảo vệ sức khỏe tim mạch người Việt.