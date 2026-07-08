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Ồn ào của 'Anh trai vượt ngàn chông gai', nhà sản xuất nói gì?
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Ồn ào của 'Anh trai vượt ngàn chông gai', nhà sản xuất nói gì?

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Trước những lùm xùm xoay quanh tiết mục trình diễn của 5 anh tài Biệt đội tái xuất và tranh cãi về điểm số, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai bật khóc và xin lỗi khán giả.

Nhà sản xuất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' xin lỗi

Sau hai tập phát sóng, Anh trai vượt qua chông gai 2026 nhanh chóng tạo sức hút nhờ những màn trình diễn được đầu tư công phu, mãn nhãn cả về âm nhạc lẫn sân khấu. Dù thời lượng mỗi tập kéo dài hơn 5 tiếng trên YouTube, khán giả vẫn kiên trì theo dõi từng tiết mục của các anh tài. Đặc biệt, sự trở lại của 5 anh tài Biệt đội tái xuất gồm Thanh Duy, Jun Phạm, Duy Khánh, BB Trần và Neko Lê nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi từ người hâm mộ.

Ồn ào của 'Anh trai vượt ngàn chông gai', nhà sản xuất nói gì?- Ảnh 1.

Tổng giám chế Vân Hạnh khẳng định ê-kíp không cố ý cắt dựng để tạo nội dung gây tranh cãi

Ảnh: A.T

Bên cạnh những lời khen dành "độ chịu chơi" trong phần trang phục của nhóm nghệ sĩ này, một bộ phận khán giả cho rằng tiết mục của 5 anh tài Biệt đội tái xuất vẫn chưa thực sự tạo được dấu ấn như kỳ vọng. Ngoài ra, việc một số mảng miếng hài hước được biên tập chưa hợp lý cũng khiến BB Trần và Duy Khánh vấp phải không ít ý kiến trái chiều.

Trước những tranh cãi này, tổng giám chế chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 - bà Ngô Thị Vân Hạnh chính thức gửi lời xin lỗi đến các anh tài và khán giả. Bà cho biết đã trực tiếp gặp gỡ các nghệ sĩ để trao đổi, đồng thời khẳng định ê-kíp sản xuất không cố tình cắt dựng nhằm tạo drama. Theo bà Vân Hạnh, ban tổ chức may mắn nhận được sự lắng nghe và cảm thông từ các anh tài. Bên cạnh đó, ê-kíp sản xuất cũng đã rà soát lại quá trình biên tập, xem xét kỹ lưỡng nội dung để điều chỉnh cách dựng ở những tập tiếp theo, hạn chế phát sinh những hiểu lầm và tranh cãi không đáng có.

Ồn ào của Anh trai vượt ngàn chông gai, nhà sản xuất nói gì?

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