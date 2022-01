Ồn ào hồi ký danh ca Elvis Phương: bên bảo sẽ kiện, người nói không quan tâm

Vào cuối năm 2021, trên một kênh truyền hình Việt tại Mỹ có chương trình giới thiệu về live show và cuốn hồi ký của danh ca Elvis Phương mang tên Dòng đời. Theo giới thiệu này, cũng như theo chia sẻ của Elvis Phương trong chương trình, cuốn hồi ký do chính Elvis Phương viết và vợ anh - chị Lệ Hoa hiệu đính, được phát hành vào ngày 8.1.2022.

Sau chương trình, ngày 1.1.2022, bà Thu Huyền - vợ của cố nhà báo - nhạc sĩ Trường Kỳ đã viết bức tâm thư, sau đó chia sẻ công khai trên mạng xã hội, cho rằng Elvis Phương đã sử dụng trái phép cuốn hồi ký Ngựa hoang tâm sự về Elvis Phương do chồng bà chấp bút cách đây 28 năm cùng một số tư liệu hình ảnh liên quan đến chồng bà để in cuốn hồi ký trên.

Theo tâm thư, bà Thu Huyền cho biết cuốn hồi ký mang tên Ngựa hoang tâm sự được Elvis Phương đặt bạn mình – nhà báo Trường Kỳ viết cách đây 28 năm. Viết xong, Trường Kỳ đã gửi bản nháp cho Elvis Phương. Nhưng từ đó Elvis Phương không đề cập việc trả thù lao – nhuận bút như đã thỏa thuận, cũng không liên lạc lại với người viết...

Đây là vấn đề danh dự

Theo thông tin gia đình cố nhà báo – nhạc sĩ Trường Kỳ chia sẻ cùng Thanh Niên, liên quan đến cuốn hồi ký ông Trường Kỳ chấp bút, viết cho Elvis Phương năm 1995 – Ngựa hoang tâm sự (hơn 400 trang), sau khi gửi thư riêng cho Elvis Phương nhưng không thấy hồi âm, bà Thu Huyền đã quyết định công khai bức tâm thư trên mạng xã hội (hôm 1.1) về những khúc mắc quanh cuốn hồi ký.

Gia đình cho biết, cũng có theo dõi thông tin mà vợ chồng ca sĩ Elvis Phương trả lời báo chí trong nước (Elvis Phương đang ở Mỹ), cũng như từ Facebook của Elvis Phương (tên Elvis Phuong Le Hoa) nhưng “mọi việc thiếu logic và không đúng sự thật”, đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trường Kỳ lên tiếng và cho biết, dù không muốn nói nhiều về vụ việc này nhưng trước những thông tin mà Elvis Phương phản hồi bức tâm thư của bà Thu Huyền, thông qua báo chí, gia đình cần làm rõ những điều họ cho rằng rất thiếu logic.

“Đầu tiên, trong một chương trình trên kênh truyền hình tại hải ngoại, Elvis Phương nói ông là người viết cuốn hồi ký mang tên Dòng đời và vợ - bà Lệ Hoa hiệu đính. Trong khi nếu đó là cuốn hồi ký về Elvis Phương thì do ông Trường Kỳ viết từ năm 1995 có tên gốc Ngựa hoang tâm sự. Trên Facebook chính Elvis Phương từng có một status nhắc đến tên cuốn hồi ký này – sẽ ra mắt đầu năm 2022 với tựa Ngựa hoang tâm sự. Nhưng nay vì sao lại đổi tên?

Thứ hai, Elvis Phương lấy lý do bị Covid-19 mà không trả lời điện thoại bất cứ ai, không hồi âm tâm thư, thì tại sao cùng thời điểm đó Elvis Phương tham gia biểu diễn chương trình cho Hội cựu học sinh Trưng Vương ngày chủ nhật (9.1.2022, giờ địa phương), có clip ông up Facebook như vậy?





Thứ ba, nếu Elvis Phương nói ông viết hồi ký đó, thì tại sao lại nói đã trả tiền nhuận bút 3.000 USD cho ông Trường Kỳ rồi. Và hơn nữa, trong khi vợ chồng Trường Kỳ ở cùng bao nhiêu năm nay, cùng biết ông Trường Kỳ viết hồi ký ấy cho Elvis Phương và vẫn đang chờ phản hồi từ Elvis Phương từ sau khi ông Trường Kỳ đưa bản thảo, nhưng chưa bao giờ nghe về chuyện được trả tiền. Nếu đã trả 3.000 USD rồi, Elvis Phương hãy chứng minh điều đó đi!

Đến thời điểm này, câu chuyện không phải vì tiền, vì nhuận bút của hồi ký, mà gia đình muốn lấy lại danh dự cho nhà báo Trường Kỳ, người được mệnh danh là ông vua nhạc trẻ. “Người cầm viết nổi tiếng hơn nửa thế kỷ như thế mà bị ảnh hưởng như vậy, nên gia đình nói lại cho rõ, một lần nữa, là chúng tôi không cần tiền, đây không phải vấn đề tiền bạc mà là danh dự, chúng tôi cần một lời xin lỗi từ phía vợ chồng Elvis Phương vì đã xúc phạm hương linh người đã khuất”, đại diện gia đình cố nhạc sĩ Trường Kỳ nói.

Chia sẻ với Thanh Niên, gia đình cố nhạc sĩ Trường Kỳ cho biết cách đây 1 tuần, đại diện Trung tâm Thúy Nga có gọi cho bà Thu Huyền, muốn dàn xếp ổn thỏa vụ việc quanh cuốn hồi ký. Theo đó, Trung tâm sẽ gửi cho bà 5.000 USD. Người nhà cố nhạc sĩ Trường Kỳ cho rằng: “Tiền không có giá trị với chúng tôi lúc này nên Elvis Phương và Lệ Hoa đừng lái câu chuyện sang tiền bạc, mà chúng tôi cần một lời xin lỗi từ Elvis Phương đối với người chồng, người cha quá cố của mình. Elvis Phương có thể sang Canada để thắp nén nhang xin lỗi người chồng của tôi, hoặc cũng sang Canada nhưng là để hầu tòa”.

“Chúng tôi không quan tâm, vàng thật đâu sợ lửa”

Trao đổi với Thanh Niên, chị Lệ Hoa – vợ danh ca Elvis Phương xác nhận có sự việc Elvis Phương đã nhờ nhà báo - nhạc sĩ Trường Kỳ viết hồi ký. Theo đó, ông Trường Kỳ đã bay qua nhà vợ chồng Elvis Phương để thực hiện. Toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại do vợ chồng Elvis Phương trả. Năm 1995, ông Trường Kỳ gửi lại hồi ký cho Elvis Phương xem. Phía danh ca cũng đã gửi 3.000USD cho ông Trường Kỳ. Nhưng về sau, vì một vài lý do, Elvis Phương đã viết cuốn hồi ký với nội dung gần 200 trang, thêm phần hình ảnh tương đương số trang ấy để in thành Dòng đời.

“Chúng tôi in vài trăm cuốn, chúng tôi không làm hồi ký để kiếm tiền. Cuộc đời anh Phương đi hát 60 năm được gói gọn trong hơn 180 trang; những kỷ niệm, trải nghiệm, cảm xúc, tâm tình… giữa anh với khán giả, với âm nhạc, với những gì đã trải qua… không lý nào ảnh không viết hay không kể lại được? Không lý nào Elvis Phương lại không có quyền viết về cuộc đời mình? Tại sao chúng tôi viết về cuộc đời chúng tôi mà lại bị kiện? Vấn đề là mọi người chưa ai đọc cả mà đã phán xét”.

Chị Hoa cũng nói thêm rằng, “sau khi anh Phương chia sẻ trên Facebook toàn bộ sự việc (ngày 12.1), anh có nói với tôi câu chuyện nên chấm dứt tại đây, không chia sẻ hay lên tiếng điều gì nữa. Tôi cũng nghĩ vậy, chúng tôi sẽ không quan tâm điều gì nữa, vàng thật đâu sợ lửa, mọi người đừng nóng vội, xin hãy chờ cuốn hồi ký anh Elvis Phương ra mắt... ”.