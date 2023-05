Ớn lạnh nhóm 'giang hồ' cả chục người xông vào quán nhậu vùng ven chém người

Ngày 24.5, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đông Thạnh để điều tra làm rõ.

Người bị chém thương tích là anh Đ.V.P (36 tuổi, quê Bình Dương) - chủ quán nhậu trên đường Đặng Thúc Vịnh (xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM). Hiện công an đã xác định được vai trò của những người liên quan và đang truy tìm, phục vụ việc xử lý.



Camera ghi lại cảnh nhóm người cầm hung khí xông vào quán chém anh P. CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày (24.5), anh Đ.V.P cho biết, hơn 23 giờ ngày 31.3, quán nhậu chuẩn bị đóng cửa nên anh cùng hai người khác đang ngồi nói chuyện tại chòi lá phía trong quán.



Lúc này, có một nhóm cả chục người chạy xe máy đến trước quán. Một nhóm đứng phía ngoài, một số cầm theo hung khí, xông vào quán.

Thấy nhóm này tay lăm lăm hung khí, hai người đang ngồi cạnh anh P. đứng dậy tháo chạy. Anh P. vừa đứng lên thì bị một người xông tới dùng hung khí chém vào người.

Nhóm người cầm hung khí xông vào quán CẮT TỪ CLIP

Nạn nhân bỏ chạy và bị nhóm người cầm hung khí truy đuổi ra phía sau quán. Trước khi rời đi, nhóm này còn đập phá một số đồ đạc trong quán làm hư hỏng. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ngoài ra, người thân của nạn nhân cũng bị nhóm người xịt hơi cay làm đỏ mắt.

Sau khi gây án, nhóm người bỏ đi; anh P. được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tủ kính tại quán nhậu bị vỡ do nhóm người xông vào đập phá TRẦN KHA

Tại Bệnh viện Quân Y 175, anh P. nhập viện trong tình trạng bị chém ở tay. "Tay của tôi bị chém phải khâu 20 mũi, giờ cử động khó khăn do đứt gân. Mong cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm vụ này", anh P. nói.

Theo người nhà anh P., khu đất trên được thuê lại và mở quán nhậu. Quán mới đi vào hoạt động thì xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an địa phương cùng Công an H.Hóc Môn đến ghi nhận, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh để điều tra. Nạn nhân sau đó cũng được đưa đi giám định thương tích để phục vụ công tác điều tra, xử lý.