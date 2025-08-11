Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Video Giải trí

Live ON TRENDING | Dàn cast 'Gia đình HAHA' hội ngộ, bật mí chuyện hậu trường 'khó đỡ'

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
11/08/2025 20:30 GMT+7

Sau hành trình rong ruổi khắp Bắc – Trung – Nam trong gameshow truyền hình thực tế 'Gia đình HAHA – Những ngày trời bao la', dàn cast chính gồm Jun Phạm, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm đã chính thức hội ngộ tại trường quay Báo Thanh Niên trong chương trình ON TRENDING. Cả ba cùng nhau chia sẻ những câu chuyện thú vị về hậu trường, những kỷ niệm đáng nhớ và những thử thách đã trải qua trong suốt quá trình ghi hình. Sự tái hợp này không chỉ mang đến tiếng cười cho khán giả mà còn là dịp để họ nhìn lại hành trình gắn bó đầy cảm xúc.

Tự động phát

ON TRENDING | Dàn cast 'Gia đình HAHA' hội ngộ, bật mí chuyện hậu trường 'khó đỡ'

Đang chạy

ON TRENDING | Dàn cast 'Gia đình HAHA' hội ngộ, bật mí chuyện hậu trường 'khó đỡ'

Nghệ sĩ Phước Sang giờ ra sao?

Nghệ sĩ Phước Sang giờ ra sao?

Gia thế và profile 'khủng' của người đẹp cao gần 1,90m thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73

Gia thế và profile 'khủng' của người đẹp cao gần 1,90m thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 73

Yeolan nói về tin đồn lập group nói xấu, Ngô Lan Hương tiết lộ ‘quà sinh nhật’ cho Han Sara

Yeolan nói về tin đồn lập group nói xấu, Ngô Lan Hương tiết lộ ‘quà sinh nhật’ cho Han Sara

'Em xinh' Ngô Lan Hương 'dính bẫy', Hoàng Duyên gọi điện JSOL và cái kết

'Em xinh' Ngô Lan Hương 'dính bẫy', Hoàng Duyên gọi điện JSOL và cái kết

Phương Mỹ Chi, DTAP bật khóc khi xem MV hợp tác với NSND Thanh Hoa

Phương Mỹ Chi, DTAP bật khóc khi xem MV hợp tác với NSND Thanh Hoa

Han Sara thử thách hát nốt cao, Hoàng Duyên 'ke đầu'

Han Sara thử thách hát nốt cao, Hoàng Duyên 'ke đầu'

Cục trưởng Cục Điện ảnh phản hồi về phim 'Chốt đơn': Sử dụng AI có thay đổi bản chất?

Cục trưởng Cục Điện ảnh phản hồi về phim 'Chốt đơn': Sử dụng AI có thay đổi bản chất?

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' lay động với 'chiếc vòng cổ' giàu ký ức

'Bố ơi, mình đi đâu thế?' lay động với 'chiếc vòng cổ' giàu ký ức

Bất ngờ: Nhà sản xuất phim 'Chốt đơn' dùng Al thay thế Hoa hậu Thùy Tiên

Bất ngờ: Nhà sản xuất phim 'Chốt đơn' dùng Al thay thế Hoa hậu Thùy Tiên

Bước ra từ gameshow truyền hình thực tế Gia đình HAHA – Những ngày trời bao la, dàn cast gồm Ngọc Thanh Tâm, Jun Phạm, Duy Khánh đã ghi dấu ấn đậm nét với hình ảnh những người bạn lầy lội, duyên dáng và đầy năng lượng tích cực. Không chỉ "gây bão" mạng xã hội nhờ loạt khoảnh khắc "dở khóc dở cười", họ còn khiến khán giả xúc động bởi tình cảm gắn bó như một gia đình thật sự.

ON TRENDING | Dàn cast 'Gia đình HAHA' hội ngộ, bật mí chuyện hậu trường 'khó đỡ' - Ảnh 1.

Đón xem buổi giao lưu trên các nền tảng Báo Thanh Niên

ẢNH: TƯỜNG DUY

Từ những màn “cà khịa” duyên dáng cho đến loạt câu chuyện hậu trường chưa từng được chia sẻ, mỗi thành viên của Gia đình HAHA đều thể hiện cá tính rõ nét, mang đến màu sắc riêng biệt góp phần tạo nên một tập thể gắn bó. Không chỉ đơn thuần là một chương trình giải trí, Gia đình HAHA mang đến tiếng cười, sự gắn kết và cả những câu chuyện chân thật phía sau ống kính. Hành trình đi qua các vùng miền cùng những thử thách đậm chất “lầy lội” đã giúp dàn cast tạo nên một gia đình thực sự, đầy cảm xúc và năng lượng tích cực.

Để biết họ đã cùng nhau vượt qua những gì và còn điều gì chưa được bật mí, đừng bỏ lỡ chương trình ON TRENDING phát sóng lúc 20:30 ngày 11.8 trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube - Fanpage Báo Thanh Niên cùng kênh YouTube và TikTok iHay TV.

Tin liên quan

ON TRENDING: Chuyện chưa kể của Phương Mỹ Chi và DTAP tại Sing ! Asia 2025

ON TRENDING: Chuyện chưa kể của Phương Mỹ Chi và DTAP tại Sing ! Asia 2025

Trải qua gần 1 tháng 'chinh chiến' tại cuộc thi Sing ! Asia 2025, Phương Mỹ Chi khiến người hâm mộ tự hào khi đạt vị trí Top 3. Trở về Việt Nam, Phương Mỹ Chi cùng nhà sản xuất âm nhạc DTAP dành thời gian để gặp gỡ khán giả cũng như chia sẻ về chặng hành trình vừa qua trong chương trình On Trending của Báo Thanh Niên.

ON TRENDING: Dàn em xinh 'bung lụa' tại trường quay Báo Thanh Niên

Khám phá thêm chủ đề

Gia đình haha On trending iHay TV Duy Khánh Jun Phạm Ngọc Thanh Tâm on trending ihay Gameshow
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận