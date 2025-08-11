ON TRENDING | Dàn cast 'Gia đình HAHA' hội ngộ, bật mí chuyện hậu trường 'khó đỡ'

Bước ra từ gameshow truyền hình thực tế Gia đình HAHA – Những ngày trời bao la, dàn cast gồm Ngọc Thanh Tâm, Jun Phạm, Duy Khánh đã ghi dấu ấn đậm nét với hình ảnh những người bạn lầy lội, duyên dáng và đầy năng lượng tích cực. Không chỉ "gây bão" mạng xã hội nhờ loạt khoảnh khắc "dở khóc dở cười", họ còn khiến khán giả xúc động bởi tình cảm gắn bó như một gia đình thật sự.

Từ những màn “cà khịa” duyên dáng cho đến loạt câu chuyện hậu trường chưa từng được chia sẻ, mỗi thành viên của Gia đình HAHA đều thể hiện cá tính rõ nét, mang đến màu sắc riêng biệt góp phần tạo nên một tập thể gắn bó. Không chỉ đơn thuần là một chương trình giải trí, Gia đình HAHA mang đến tiếng cười, sự gắn kết và cả những câu chuyện chân thật phía sau ống kính. Hành trình đi qua các vùng miền cùng những thử thách đậm chất “lầy lội” đã giúp dàn cast tạo nên một gia đình thực sự, đầy cảm xúc và năng lượng tích cực.

