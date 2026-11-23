Hợp lực kiến tạo, vững bước tương lai

Sự kiện có sự tham dự của đại diện chủ đầu tư Kim Oanh Group, nhà phát triển Kinera cùng các đối tác trong lĩnh vực thi công, xây dựng và cung cấp giải pháp vật liệu.

Trong khuôn khổ chương trình, nghi thức ký kết hợp tác với Handong E&C, Lixil Việt Nam, Hwan Tai Việt Nam và Hằng Đại đã diễn ra trang trọng, đánh dấu bước tiến mới trong việc kết nối nguồn lực và năng lực chuyên môn của các đơn vị trong và ngoài nước.

Đại diện chủ đầu tư Kim Oanh Group, nhà phát triển Kinera cùng các đối tác và khách mời tham dự sự kiện

Đại diện chủ đầu tư, nhà phát triển và các đối tác chụp hình lưu niệm trong khuôn khổ sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Park Jinho - Tổng giám đốc Handong E&C khẳng định cam kết về chất lượng và tiến độ thi công. Handong E&C là tổng thầu thiết kế và xây dựng đến từ Hàn Quốc, thành lập tại Việt Nam năm 2011. Năm 2026, doanh nghiệp là một trong số ít nhà thầu Hàn Quốc góp mặt trong Top 10 Nhà thầu Xây dựng uy tín của Vietnam Report. Với kinh nghiệm thi công hơn 50 dự án tại Việt Nam, Hàn Quốc và Campuchia, Handong E&C đã tham gia nhiều công trình tiêu biểu và các công trình giáo dục tại Hàn Quốc.

Ông Park Jinho - Tổng giám đốc Handong E&C - chia sẻ về mối quan hệ hợp tác bền vững với Kim Oanh Group qua nhiều dự án và cam kết triển khai One Era đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất

Ông Trần Đăng Toàn, đại diện nhà phát triển Kinera trao văn kiện ký kết hợp tác với ông Park Jinho - Tổng giám đốc Handong E&C

Sự đồng hành của các đối tác trong nước và quốc tế thể hiện quyết tâm của chủ đầu tư Kim Oanh Group và nhà phát triển Kinera trong việc đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai, từng bước hiện thực hóa phân khu thấp tầng Central District thuộc đô thị One Era.

Central District đặt nền móng cho 357 tổ ấm tương lai

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức khởi công Central District - phân khu thấp tầng đầu tiên tại dự án One Era với 357 sản phẩm townhouse và shophouse.

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của đại đô thị 50 ha, Central District sở hữu lợi thế kết nối hệ tiện ích đa dạng trong khoảng cách đi bộ: 2,4 km đường dạo bộ dọc đôi bờ kênh Suối Cát; Trường mẫu giáo KindUp; Trường liên cấp Việt Úc VAS Saigon; Công viên Era Park và One Park với hệ thống hồ bơi, clubhouse; cùng Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Meret.

Lãnh đạo Kim Oanh Group và các đối tác, khách mời thực hiện nghi thức khởi công phân khu Central District

Đông đảo khách hàng tham quan sa bàn, tìm hiểu thông tin dự án One Era trong khuôn khổ sự kiện Lễ ký kết hợp tác và khởi công phân khu Central District

Phối cảnh phân khu Central District - bao trọn công viên One Park quy mô 1,2 ha

Trong bối cảnh nguồn cung nhà ở thấp tầng đang khan hiếm, Lễ ký kết hợp tác và khởi công phân khu Central District - dự án One Era đã đánh dấu một cột mốc mới, góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị khu vực đông bắc TP.HCM.